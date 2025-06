Marcela Kloosterboer: “Me han tratado de menos actriz por no querer desnudarme”

A lo largo de sus 30 años de carrera, Marcela Kloosterboer supo consolidarse como una de las figuras del espectáculo local. Sin embargo, para llegar ahí, la artista tuvo que enfrentarse a situaciones desagradables, las cuales forjaron su carácter y le permitieron poner límites. Así las cosas, este sábado, la influencer recordó aquellos tiempos y contó qué la llevó a imponerse ante productores como Adrián Suar o Gustavo Yankelevich.

Todo comenzó cuando Kloosterboer charlaba con Catalina Dlugi sobre sus comienzos como actriz. “Me acuerdo una vez que me contaste que eras muy chica y que en escenas de desnudos o escenas amorosas, vos dijiste: ‘Yo no me saco el corpiño, yo esto no lo hago’. Había que tener mucha templanza”, comentó la conductora. Luego de unos segundos, Marcela respondió: “Hay momentos en los que también uno se tiene que plantar y decir ‘esto no’. Y me pasó muchas veces trabajando de chica o hasta de querer no seguir en un programa. Me dijeron: “No te podés ir ahora”. Me quiero ir y me voy”.

Marcela Kloosterboer contó cómo forjó su carácter al actuar desde tan joven

Si bien la actriz no había comentado con quién había tenido esa charla, Dlugi reveló: “Eso se lo dijiste a Adrián Suar, que te pudo haber costado el fin de tu carrera de pronto”. Lejos de negar la situación, Kloosterboer expresó: “Sí, pero bueno, Adrián también siempre fue muy comprensivo. Y también yo era una adolescente y quería vivir cosas de colegio. Y es como que también iba aprendiendo sobre la marcha. Me parece importante, hoy siendo mamá, darle a los niños esa confianza en ellos mismos, en poder decir ‘esto no lo quiero’ y poner límites, ‘esto no lo quiero y no lo hago’, y aunque todos lo hagan, yo no lo quiero hacer y no lo voy a hacer”.

En ese sentido, la conductora destacó la valentía que había tenido la artista en su juventud: “Además, en el caso de no querer desnudarte o no hacer alguna escena amorosa que te traía incomodidad, implicaba hablar con gente adulta. Vos eras, eras menor y vos te tenías que plantar ante un adulto con una gran diferencia de poder”. Fue entonces cuando Marcela recordó la ocasión en la que la menospreciaron por no acceder a desnudarse: “Y también me pasaba que me trataban de convencer. Y tener que negociar y decir no, no quiero, no me gusta. Me ha llegado a pasar una vez filmando una película con una directora que era de Venezuela y que me trataba como de menos actriz por no querer desnudarme. Creo que si uno también sigue su instinto y decís hasta acá estoy cómoda, hasta acá no. Me voy a respetar y aunque por ahí esto me deje sin muchos trabajos o me traiga otras consecuencias, creo que que uno tiene que respetarse. Nadie te va a respetar por vos, empieza por uno”.

Marcela Kloosterboer recordó la discusión que tuvo con Adrián Suar en su juventud (Candela Teicheira)

Segundos después, la actriz reflexionó cómo le transmitió estos valores a su pequeña: “Y lo veo a mi hija, creo que vino mucho con la crianza que tuve. Me enseñaron a defenderme y a ir por las cosas que quería y a poder dirigirme con respeto a la persona que sea. Adrián Suar, Gustavo Yankelevich o un compañero”.

Luego de destacar el carácter de Marcela, Dlugi resaltó la fortaleza que tuvo para sobreponerse a los prejuicios que tenían de ella: “Vos te planteaste en cosas menores también, como por ejemplo si alguna vez te miraban como una actriz que era linda pero que no te valoraban tu capacidad de actriz”. Así, Kloosterboer cerró diciendo: “Marcela: Ahora voy a cumplir 42 y empecé a los 12. Tengo 30 años de carrera. No creo que sea solo por ser linda, pero sí es verdad que hay veces que tenés que rendir como un doble examen”.