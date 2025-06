La inesperada declaración de Wanda Nara sobre su vida amorosa: “Me estoy hablando con un chico del Mundial de Clubes”

En las primeras horas de la madrugada, Wanda Nara charló con el equipo del programa y dio detalles sobre su vida amorosa (Video: Tarde de Tertulia - Olga)

Lejos del ruido y de los escándalos mediáticos, Wanda Nara hizo las valijas, subió a sus hijas a un avión privado y se instaló en Jujuy para disfrutar del receso escolar. Pero aun entre paisajes del norte argentino y momentos de relax, la empresaria no desconectó del todo. Este domingo a la mañana, atendió una llamada en vivo del equipo de TDT (Olga) y, fiel a su estilo, dejó declaraciones sobre su vida amorosa que no pasaron desapercibidas.

Todo comenzó cuando Gianfranco Odoguardi, uno de los integrantes del panel del streaming, se animó a ir al hueso: “¿Estás saliendo con alguien? ¿Estás soltera? ¿Estás conociendo a alguien?”. La respuesta de Wanda fue inmediata, aunque cargada de picardía: “¿Cómo puedo responderte? Estoy soltera, pero cuando me levanto tengo muchos mensajes de WhatsApp”. La declaración generó risas, y Gianfranco aprovechó el momento para confesar que él también estaba soltero, en un claro intento de conquistarla. Pero Wanda no se quedó atrás: “Bueno, mi ex tiene 25 años y es difícil porque yo soy bastante centrada y vas a estar en cualquiera”.

Con la naturalidad que la caracteriza, Wanda habló sin filtros de su presente sentimental. “Terminé muchos años en pareja y la verdad que tengo un solo problema, que se lo digo a todos mis amigos solteros. Lo único que me da miedo es que esto sea como adictivo el hecho de estar sola. Porque a mí me está encantando”, reconoció.

"Lo único que me da miedo es que esto sea como adictivo el hecho de estar sola", aseguró Wanda (Instagram)

A medida que avanzaba la charla, fue aún más explícita: “Puedo estar hablando con ustedes a las siete de la mañana desde Jujuy y nadie me está diciendo ‘cortá, quiero dormir. Me estás despertando’. Además, me hincha las pelo… nadie me revisa el teléfono, nadie me dice lo que tengo que hacer. Nadie opina de mis decisiones. Si me equivoco, bueno, es problema mío. Yo soy una bolu..., pero me molesta que si hago algo mal, encima me digan: ‘Lo hiciste mal’. No sé, mil cosas”. A su vez, la reflexión sobre su nueva etapa fue tan honesta como contundente: “Siento que es un camino medio de ida. No me imagino ahora con alguien. Me olvidé cómo es estar en pareja. Siento que estando en pareja pierdo más de lo que gano. Hago una balanza y pierdo más”.

También habló del entorno que la rodea y de su libertad cotidiana: “Tengo muchos amigos que se quedan a dormir en mi casa. Si estuviera en pareja, mi novio los rajaría. Estar en pareja te limita un montón. Me voy de vacaciones y no organizo nada. Yo agarro a mis chicos y chau. Los tengo adaptados a mí. Además, mi plan favorito es viajar. A veces ni preparo valija, la llevo vacía. Llego, compro ropa y listo”.

En medio de viajes constantes, la empresaria explicó cómo se maneja con su familia (Instagram)

La empresaria, que fue mamá por primera vez a los 20 años, también reflexionó sobre su presente familiar. “Ahora los tengo grandes. Si quieren, vienen conmigo. Si no quieren, se quedan con amigos o con mi familia en casa. Me llaman por teléfono y la pasan re bien. Son cinco que están reunidos todo el tiempo. Eso está copado. No me ayuda que tengo muchos amigos solteros y mi casa es un pijama party constante”, aseguró en pleno vivo.

Pero cuando parecía que todo quedaba en risas y confesiones ligeras, Gianfranco volvió al ataque con una pregunta inesperada: “¿Estás viendo el Mundial de Clubes?”. La respuesta de Wanda sorprendió a todos: “Lo estoy viendo de una manera muy en particular. Me estoy hablando con un chico que lo está jugando”. Al ser consultada por la identidad del futbolista que logró captar su atención, Nara no dio nombres ni pistas. “Jamás van a saber”, sentenció entre risas.

Así, entre vacaciones improvisadas, valijas vacías, amigos que se quedan a dormir y una agenda sentimental con código propio, Wanda vuelve a demostrar que está más libre que nunca. Y, por ahora, no piensa rendirle cuentas a nadie.