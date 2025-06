La filosa frase de Wanda Nara en medio de su conflicto con Mauro Icardi y la China Suárez: “Esa boba no juega mi liga”

La filosa frase de Wanda Nara en su conflicto con Mauro Icardi y la China Suárez: “Esa boba no juega mi liga” (Video: Instagram)

Luego de que Mauro Icardi le envió a la justicia un nuevo escrito pidiendo para volver a ver a sus hijas antes de su regreso a Turquía, Wanda Nara disfruta de divertidas salidas. El jueves por la noche estuvo con sus niñas en el musical La Sirenita y este viernes se mostró con amigas. Siempre provocativa, publicó un video que parecería ir dedicado a la China Suárez.

La conductora de MasterChef, que hacia fin de año regresaría al frente de la versión con famosos por la pantalla de Telefe, compartió un video arriba de auto cantando “Wanda”, precisamente la canción que lleva su nombre de Quevedo, el artista español que se presentó ese mismo día en el Movistar Arena.

Allí apareció la influencer manejando su auto mientras llevaba a cinco amigas, mientras sonaba el hit del artista. “Esa bob@ no juega en mi liga”, escribió, sobre el video, parafraseando una de las frases de la canción, “ese bobo no juega en mi liga”. ¿El detalle? Se la ve haciendo con las manos el gesto de cuernitos, tentada de risa.

Como todo en la vida mediática de la empresaria y su expareja no parece al azar. “Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo/ To’ lo que le hizo ese man le dolió, pero/ A mí no me importa lo que el pirobo diga/ Ese bobo no juega mi liga, yeah/ Es usted o nadie, ¿oyó?/ La vi perreando y todo se jodió, sí/ Te imagino haciendo cosas indebidas/ Abra esa boquita y pida", se oye, en la voz del madrileño que en otro momento de su canción entona “tengo ganas de verte cara a cara/ Él es Maxi López y tú mi Wanda Nara”.

El llamativo silencio de la China Suárez en las redes luego del escándalo con Wanda Nara

El misterioso silencio de Eugenia “China” Suárez en redes sociales viene despertado inquietud entre sus seguidores y el público, luego de más de diez días sin actividad en sus cuentas personales, en medio de rumores sobre pedidos especiales de Mauro Icardi, y el trasfondo de un conflicto judicial con Wanda Nara.

La relación entre la actriz y el futbolista se hizo pública a principios de enero de 2025, marcando un punto de inflexión en la exposición mediática de ambos. Desde ese momento, la pareja se convirtió en el centro de atención, especialmente por el historial de ambos en el mundo del espectáculo y el deporte. La situación se intensificó cuando el conflicto judicial entre Icardi y Wanda Nara, su exesposa y madre de sus hijas, escaló y comenzó a tener repercusiones en la vida cotidiana de la nueva pareja.

Mauro Icardi y la China Suárez en su escapada a Uruguay en el fin de semana del Día del Padre (Instagram)

El viernes 6 de junio, un episodio marcó un antes y un después en la dinámica pública de la actriz. Ese día, Icardi acudió al Chateau Libertador acompañado por China Suárez en su automóvil, lo que desencadenó una nueva disputa relacionada con las hijas que el futbolista comparte con su ex. Desde entonces, el silencio de la actriz en redes sociales se volvió notorio. Durante casi dos semanas, ella no ha compartido historias, publicaciones ni reels, a pesar de que solía hacerlo diariamente, mostrando desde sus rutinas matutinas camino al colegio de sus hijos hasta almuerzos y promociones de sus trabajos. Además, era habitual que llenara su feed y sus historias con imágenes románticas junto a Icardi.

La única excepción a este silencio ocurrió cuando Suárez realizó un posteo tras recibir amenazas en redes sociales. Luego de hacer público este hecho, su abogado, Agustín Rodríguez, asumió el rol de vocero, comunicando en su nombre. Este cambio en la estrategia de comunicación personal de la actriz fue interpretado por muchos como una señal de que la presión mediática y los conflictos personales comenzaron a afectar su vida cotidiana.