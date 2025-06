El pedido que Mauro Icardi le hizo a la Justicia para ver a sus hijas: “Se me acaba el tiempo”

Mauro Icardi tiene que regresar a Turquía y presentó un nuevo escrito ante la Justicia (Foto: Instagram)

Mauro Icardi, a través de sus abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, presentó ante la Justicia un pedido urgente en la causa de familia que se está llevando adelante en la justicia argentina. En este pidió que se le permita ver a las dos niñas que tiene en común con Wanda Nara antes de tener que regresar a Turquía de manera permanente. Este pedido es aparte de la restitución internacional que solicitó hace algunos días.

En el escrito, las letradas informaron: “Posteriormente al estudio médico que debió realizarme mi mandante en Uruguay exigido para su rehabilitación, es que deberá retornar a su Club Galatasaray para comenzar los entrenamientos con su equipo a principios de julio, evaluar si está en condiciones físicas de trabajar en la pretemporada para luego cumplir sus funciones laborales en la temporada de la Liga que comienza la primera semana de Agosto”. Agregaron que “el día exacto de su retorno no está establecido, ya está impuesto que deberán ser los primeros días de julio”.

Acerca del contexto familiar, indicaron que “el padre se ha quedado en Argentina porque estaba transitando una rehabilitación de su lesión en procura de una anhelada y cada vez más lejana concordia familiar, haciendo todo para estar cerca de sus hijas y que su retorno a su centro de vida (Estambul) fuera pacífico”. Sostuvieron que “el impedimento del vínculo paterno-filial perpetrado por la madre en clara complicidad con su representación letrada actual (responsabilidades profesionales que deberán analizarse cuando los destinatarios de la temeridad procesal son niñas), ha sido continuo y como una suerte de medidas de facto que han sido reiteradamente denunciadas en marras sin éxito en lo concreto y con el desplante público emitido por todos los canales de televisión y medios masivos de comunicación en que la madre sentenciaba que habría de incumplir cualquier orden de un Juez o aun del Presidente de la Nación que la obligará a ‘entregar’ a sus hijas”.

El jueves por la tarde Mauro Icardi presentó un documento ante el juez de familia (Fuente: Martín Candalaft)

Este pedido no anula la restitución internacional que solicitó días atrás

En el escrito presentaron un extracto de la Licenciada Mattera

Las abogadas expresaron: “Más allá de la cosificación de las niñas, del claro discurso de odio insertado diariamente cual si fuera un mantra, la madre ha impedido también las videollamadas supervisadas por el M.P.T.”. Incluyeron partes del informe de la Licenciada Mattera, que es la representante del Ministerio Público Tutelar: “Desde el día 26 de abril, en que las niñas estuvieron en la casa de su progenitor, solamente se ha podido concretar una sola videollamada paternofilial, el 19 de mayo, pero lo más grave es que este equipo profesional también se vio impedido de poder comunicarse con las niñas, debiendo instrumentar medidas extremas como fue materializarlo a través de la institución escolar en dos oportunidades (7 de mayo, 6 de junio)”:

Y el fragmento extraído del informe de la licenciada, sigue: “La Sra. Nara, como su letrado el Dr. Payarola siempre nos han manifestado que lo hacen para resguardar a las niñas y preservar su salud psicofísica, hasta que se iniciaran los tratamientos terapéuticos correspondientes, pero silenciarlas, no es protegerlas, el impedimento a comunicarse en forma directa con los profesionales del Ministerio Público Tutelar, constituye una grave vulneración al ‘derecho a ser oído’, acorde a todas las normativas jurídicas vigentes (CIDN-art.12, Ley 26.061-art.24,CCyCN.art.707)”.

El informe recomendó: “Por último, se solicita a VS instrumentar el inmediato restablecimiento de un régimen de comunicación paternofilial, en el que se garanticen las condiciones de protección, resguardo e intimidad manifestadas por las niñas e informadas oportunamente. Asimismo, la concreción de las videollamadas supervisadas debiera materializarse en el celular que dispone Francesca o de la persona que se encuentre a cuidado de las niñas, para evitar que se interrumpan cuando su madre no se encuentre en la casa”.

Mauro tiene que volver a Turquía de manera permanente a principios de julio

"La cada ya fue preparada para recibir a las mascotas", Icardi aseguró que tiene la casa lista para sus hijas

"Será Justicia", la frase final del escrito de Mauro Icardi (Fuente: Martín Candalaft)

Lejos de dar por terminado el escrito, que cuenta con 8 hojas, agregaron: “Lo que afirmamos no es una especulación, durante el año 2022 y 2023, la madre ha estado con sus hijas 122 días y 456 días no ha estado con ellas (tal como muestra el cuadro inserto en la demanda de restitución internacional), cuando el padre estuvo los dos años previos íntegros a la sustracción de las niñas. No se busca ningún premio al padre ni ningún reproche al rol materno, solo se ilustra la verdad material subyacente al vínculo férreo paterno-filial y este divorcio que impone la Sra. Nara de las niñas con su padre”.

Sobre el inminente viaje, agregó: “El Sr. Icardi deberá viajar en breve. Por derecho, como todo lo que ha hecho, pidió la restitución internacional, no hay chances S.S. que el Sr. Icardi se lleve por la fuerza a las niñas como sí ha hecho la Sra. Nara al traerlas a Argentina. El Sr. Icardi ha cumplido en debido día e incluso horario cada reintegro y obedecido cada orden judicial incluso cuando se le prohibió llevarse a sus hijas del colegio el pasado 05 de junio de 2025 cuando no tenía ninguna restricción a hacerlo y sus hijas querían irse con él”.

En el pedido, concluyó: “No habiendo riesgo cierto alguno ni conducta alguna previa de mi mandante que alimente el mitómano miedo aludido por la madre y su representación letrada que tanto dañan a las nenas, es que solicito a S.S. se sirva ordenar que las niñas estén con su padre hasta su viaje a Turquía”.

Con la intención de conseguir este pedido, enumeró todos “Las niñas están de vacaciones y sin obligaciones escolares que cumplir, pero si las tuvieran que cumplir mi mandante se ocupará de las mismas”. Añadió: “También se informa que la casa de mi mandante ya fue preparada para recibir a sus mascotas. Que los cuartos individuales de las niñas ya están preparados. Asimismo, se garantiza que las niñas podrán hacer las videollamadas supervisadas por la Lic. Mattera para su contacto materno durante la estadía con su padre. Y se solicita que los días que estén las niñas, puedan compartir con la familia ensamblada de mi mandante a fin de restablecer el sano vínculo que ya tenían previo a la inoculación de odio que recibieron día a día desde el día 06 de enero hasta la fecha”.

Respecto al tratamiento psicológico, se adjuntó la constancia: “Desde el día 25 de marzo de 2025 el Sr. Mauro Icardi está realizando tratamiento terapéutico una vez por semana mediante la aplicación por zoom. En este espacio terapéutico se están trabajando sus vínculos y la conflictiva con su ex esposa, madre de sus hijas Francesca e Isabella. Su trabajo es muy colaborativo y preocupado por el bienestar de sus hijas, demostrando una evolución favorable”, afirmó el profesional a cargo, Dott. Guido Bresolin.

En el petitorio final, Icardi solicitó: “a) Se tenga por denunciada la fecha aproximada de viaje; b) Se fije un régimen comunicacional provisorio y urgente ante la inminencia del viaje y con carácter de medida cautelar; c) Se tenga por acreditado el tratamiento terapéutico que realiza mi mandante”.