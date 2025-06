Caro Trippar: “Tuve una madrastra muy parecida a la China Suárez”

Nacidos en Redes - Caro Trippar

Caro Trippar es una creadora de contenido, famosa por su canal homónimo de YouTube, donde pone a prueba trucos de cocina y recetas de moda. Tras varios años viviendo en Londres, su regreso al país la encuentra sumando seguidores y, sobre todo, criando a Milo, su bebé de tres meses.

Como todos los invitados de Nacidos en Redes, a la hora de un breve autorretrato ella lo dice así: “Hola, soy Caro Trippar, soy youtuber. Desmiento recetas de cocina, aunque no sé cocinar y hago un poquito de todo también. Y me siguen 2.5 millones de personas”.

Lanzó su canal de YouTube en marzo del 2013. Y algunos de sus videos más populares incluyen “Hablemos de sexo: mi primera vez teniendo relaciones” y “Argentinos probando sabores raros de Oreos”. Valiente a la hora de repasar su historia, habla de momentos críticos que termina relacionando con las turbulencias mediáticas entre Wanda y la China Suárez.

Aquí, los momentos más destacados de la entrevista:

"¿Cómo arrancar? Dicen que hay que tener la mejor cámara... Yo no tengo la mejor cámara, ni la mejor iluminación. Me filmo yo misma en mi cocina. Bueno, hay gente que se crea un personaje y le va re bien. A mí no me funciona. Yo soy yo. Es lo que hay (Foto: Diego Barbatto)

Mai: —Hola, Caro, bienvenida a Infobae. ¿Cómo venís con esta maternidad reciente?

Caro: —Fue un embarazo hermoso. Después que nació Milo, sí, la pasé mal el primer mes. No fue depresión postparto, pero la lactancia me pasó por encima de una manera que nunca me imaginé. Sufrí mucho. Me dolía mucho dar la teta. Sentía pinchazos. La pasé mal.

Mai: —Este ciclo se llama Nacidos en redes y justamente invita a gente de las redes que admiramos mucho. Tu primer video fue justamente en un viaje hace diez años. ¿Cómo arrancó todo?

Caro: —Yo consumía mucho YouTube. Me gusta sentarme con un café y ponerme a ver videos largos.

Mai: —¿Y quiénes te gustan de YouTube hoy en día?

Caro: —Hoy en día consumo mucha gente de afuera. A mí me gustan mucho los blogs...

Mai: —Bueno, la reina de los blogs fue Emma Chamberlain...

Caro: —La amo. Es una de las que me dijo que no sube tantos videos como antes.

Mai: —¿Cuánto tiempo tardas en editar un video?

Caro: —Uffff, no sé, horas.

Mai: —Y ahora, si ya conseguiste editor...

Caro: —Podría tener editor, pero no... Lo trabajé con mi psicóloga. Cada vez que tengo sesión me dice “¿Y, conseguiste editor?" Pero me cuesta mucho delegar.

Mai: —¿Cuándo pensaste: “che, esto puede darme plata”?

Caro: —Yo arranqué en Argentina con este viaje como excusa porque quería filmar mis vacaciones como hace todo el mundo. Tenía 22, 23 años y me puse mi canal.

Mai: —¿Y hoy cuántos seguidores tenés?

Caro: —Sumado todas las redes, aproximadamente unos dos millones y medio.

Mai: —¿Qué consejo le darías a los que quieren empezar en esto de las redes?

Caro: —Lo primero que diría es que hay que hacerlo. ¡Arrancá! Dicen que hay que tener la mejor cámara... Yo no tengo la mejor cámara. No tengo la mejor iluminación. Me filmo yo misma en mi cocina. Para mí hay que ser transparente. Bueno, hay gente que se crea un personaje y le va re bien. A mí no me funciona. Yo soy yo. Es lo que hay.

Mai: —¿Qué hubiera sido si no estuvieras en YouTube?

Caro: —En Inglaterra trabajaba en una agencia de turismo. Nada que ver.

Mai: —¿Y eras feliz?

"Los amigos nuevos son todos del medio: Martín Sirio, Caro (Paulina Cocina), porque siento que necesito gente para hablar también de un trabajo que mucha gente subestima. Dicen 'Ese videíto que hacés en cinco minutos'. ¡Ojalá fuera en cinco minutos!" (Foto: Diego Barbatto)

Caro: —No, lo odiaba. Y en paralelo tenía un Excel donde me iba programando mis videos de YouTube; me inspiraba mucho en los videos de Estados Unidos. Y cuando llegaba a mi casa me ponía a grabar. Entonces tenía mi trabajo de doble trabajo.

Mai: —Claro, porque no viste la plata inmediatamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó...?

Caro: —Años. Estaba en a agencia de viajes hasta que renuncié y dije “Me voy a dedicar full time a YouTube”. Creo que fue en el 2018.

Mai: —¿Y siempre apuntaste al público argentino o tenés un público más diverso?

Caro: —Es un público diverso, pero creo que es porque viví fuera de Argentina ocho años. Recién vuelvo. O sea, estoy todavía en la etapa de luna de miel con Buenos Aires. Extrañaba la Argentina.

Mai: —¿Y por qué te fuiste en su momento?

Caro: —Porque Sebas, mi marido, consiguió un trabajo. Yo siempre tuve la fascinación de vivir afuera. Era como mi sueño. Pero mi sueño no era ser youtuber, sino trabajar desde casa.

Mai: —¿Y tu círculo de amigos sigue siendo el de siempre o te fuiste haciendo amiga de otra gente del medio digital?

Caro: —Están los amigos de cuando era chiquita. Pero los amigos nuevos son todos del medio: Martín Sirio, Caro (que es Paulina Cocina), el Topo, porque siento que necesito gente para hablar también de un trabajo que mucha gente subestima. “Ese videíto que hacés en cinco minutos”, dicen. ¡Ojalá fuera en cinco minutos!

Mai: —Hoy en día está esto de que al influencer se le exige también posicionarse sobre todo lo que pasa: desde meten presa a Cristina hasta...

Caro: —Ah, no, yo sólo opino de Wanda...

Mai: —Bueno, ya que lo mencionas, ¿qué opinas de Wanda?

Caro: —¡Que la amo! ¡Soy Team Wanda! Si algún día me divorcio quiero que me lo gestione. Me voy a comprar un auto solo para que me lo plotee de rosa. Soy muy cholula. Cuando vivía en Inglaterra consumía mucho Lam.

Mai: —Vos sos esto, Caro Trippar, no hay un personaje, lo que ves es lo que hay y mostrás en YouTube. Con tus amigos influencers, Martín Cirio o Paulina,m ¿no te pasa que los desconocés cuando los ves en stream, como que son otras personas?

Caro: —Total. En especial La Faraona. Martín Cirio es mucho más callado y tranquilo que cuando se prenden las cámaras. Cada vez que voy a su stream parezco una mosquita que me pasa por encima. Es un personaje que tiene incorporado.

Mai: —¿Y la gente se da cuenta? Igual para mí lo de la China lo piensa de verdad. Por cierto, ¿por qué creés que genera tanta polaridad?

Caro: —Porque la China le hace daño a una familia públicamente y no le importa nada. Por ejemplo el otro día, Mauro, no puede estar con la China cerca de las hijas. ¡Es que yo tuve una madrastra muy parecida a la China! El otro día se lo dije a mi mamá. No puedo creer que estoy diciendo esto acá, pero ¡es igual! O sea, me siento muy identificada con las hijas de Wanda.

Mai: —Vos sabés que a mí me pasa algo parecido...

Caro: —Es que... por qué la China no le dice a Mauro “Mi amor, andá a buscar a tus hijas, pasen un lindo momento y después nos vemos”.

Mai: —¿Cómo era tu madrastra?

Caro: —Mala. Igual. Era muy tóxica. Yo de chica tenía mucho sobrepeso y nos escondía la comida. Iba a McDonalds, volvía y decía “Ay, me olvidé de tu combo”. El mío y el de mi hermano, porque los dos teníamos mucho sobrepeso. No nos quería y nos lo hacía saber, eso es lo peor de todo.

Mai: —¿Y por qué tenés esta asociación con la China?

Caro: —Porque para mí es igual.

Mai: —¿Y vos le decías a tu papa que no querías ver a tu madrastra?

"La historia de mi papá y mi madrastra fue igual que la de la China y Mauro Icardi. Yo lo veo tan parecido todo. Y siento que acá la responsabilidad es de Mauro" (Foto: Diego Barbatto)

Caro: —Sí, por eso te digo, es todo igual, es un calco...

Mai: —Mauro es tu papá...

Caro: —Sí, igual les doy un mensaje positivo a las hijas de Wanda: yo ahora tengo relación con mi papá y está todo bien. Ya le recriminé. Ya me pidió perdón. Hicimos las paces. Pasé página.

Mai: —¡Qué bueno! ¿Sufriste mucho la separación de tus papás?

Caro: —Muchísimo. Se peleaban mucho. También por plata, la típica. Yo tenía 12 años, 11 años. Y mi mamá se deprimió mucho...

Mai: —¿Y la cuidaste a tu mamá en ese momento, aún teniendo 11 años?

Caro: —Sí, y con ella internada, me tuve que ir a vivir con mi papá.

Mai: —¿Por qué la internaron?

Caro: —Porque se trató de suicidar (se quiebra). Ay, perdón...

Mai: —No, por favor...

Caro: —Por eso me cuesta un montón hablar de esto. Ya lo hablé. Mi mamá me deja hablar del tema, pero igual es algo que no lo hablo porque a me remueve muchísimas cosas. La tuvieron que internar en un psiquiátrico y yo me tuve que ir a vivir con mi papá y con mi madrastra, que nos hacía la vida insoportable. O sea, la pasé muy mal.

Mai: —Tu papá se separa y ya al toque se pone de novio con tu madrastra, digamos.

Caro: —Ya se habían ido a vivir juntos. Es igual que la de la China y Mauro Icardi. Yo lo veo tan parecido todo. Yo siento que acá la responsabilidad es de Mauro. El es el que tiene que ponerse firme y defender a las hijas... Y perdón que lo diga, pero para mí son dos psicópatas. Me van a mandar una carta documento, pero estoy hablando de mi experiencia. Que se entienda: estoy proyectando.

Mai: —¿Y cómo está hoy tu mama?

Caro: —Hoy está re-bien. La diagnosticaron que es bipolar. Está medicada, re-bien medicada encima -les costó encontrar la medicación justa-, feliz de la vida que es abuela. Me acompaña, estamos muy unidas.

"En cuanto publicás un video, no le vas a caer bien a todo el mundo. Vas a recibir hate. Es lo que hay, porque las redes cada vez están más tóxicas" (Foto: Diego Barbatto)

Mai: —Qué importante esto que contás...

Caro: —Entonces para mí volver y estar con ella y que pueda disfrutar de la crianza de Milo. Igual con mi papá, él estaba metido también en su propia relación y no se dio cuenta de muchas cosas que hizo o de cómo me afectaron a mí. Y bueno, yo lo perdoné y seguimos para adelante y ya no se habla del tema.

Mai: —Gracias por abrirte tanto, Caro. Este ciclo es de redes, pero tu historia es tu historia...

Caro: —Por eso la maternidad me pegó tan duro...

Mai: —¡Claro, estás puérpera! Para ir cerrando, aunque a veces está bueno remover, no quiero que te vayas triste. ¿Qué le dirías a esa persona que tiene ganas de empezar a crear en redes sociales y no se anima?

Caro: —¡Que lo haga! No lo pienses. Que no te dé miedo lo que va a decir el resto porque todos van a opinar. No le vas a caer bien a todo el mundo. Vas a recibir hate. Es lo que hay, porque las redes están cada vez más tóxicas. Que no procastine: “Mañana arranco, mañana arranco”. Error. Por qué no te sentás hoy, prendés la cámara, empezás a grabar, lo editás y lo subís. Y aunque no le vaya bien, vos lo volvés a repetir, así hasta que algún día algún video se te va a viralizar. Y si no me venís a buscar a mi casa.

