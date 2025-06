La reacción de Ulises Apóstolo y Luz Tito al reencontrarse con sus familias después de seis meses en Gran Hermano

Ulises Apóstolo y Luz Tito se reencontraron con sus familias tras seis meses de aislamiento en Gran Hermano, emocionando a la audiencia (Video: GH, Telefe)

A pocos días de la gran final de Gran Hermano (Telefe), dos de los participantes más populares de esta edición, Ulises Apóstolo y Luz Tito, protagonizaron uno de los momentos más conmovedores del ciclo: el reencuentro con sus familias, tras más de seis meses de encierro. El emotivo episodio se vivió este martes 17 de junio, cuando Santiago del Moro anunció que los familiares de los jugadores los esperaban en el SUM de la casa. La emoción desbordó a los jugadores, que ingresaron al salón sin saber a quién se encontrarían. Lo que vivieron, más que una visita, fue un momento especial a días de definir su destino en el programa.

Ulises fue el primero de la noche en ingresar al SUM. Al abrir la puerta se encontró con su madre, Rosana, y sus hermanos, Maximiliano y Cristian. Al verlos, quedó paralizado por unos segundos antes de fundirse en un abrazo con ellos. “Qué locura verlos”, dijo con la voz quebrada. Acto seguido confesó que había dudado de que fueran a visitarlo porque viven lejos.

Ulises entregó una cadenita compartida con su compañera Chiara a su madre, destacando los lazos creados en el reality

Su madre fue directa: “Está todo bien y te veo bien, que eso es lo más importante”, le dijo mientras lo sostenía. Uno de sus hermanos lo tranquilizó: “Te vemos mucho mejor que cuando entraste”, señaló a la vez que lo observaba.

Pero el momento no se quedó en lo emotivo. El cordobés quiso sumar un componente simbólico al encuentro y le entregó a su madre una cadenita compartida con Chiara, su compañera más cercana dentro del juego. “Les voy a dar una cadenita que es de Chiara y mía. Quiero que la cuiden, ustedes como una hermana y mamá como una hija. La verdad que me ha contenido mucho”, expresó, señalando a la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso como una figura clave en el reality. También agregó: “La familia de Chiara me está ayudando mucho a estar acá. Está conmigo y es la persona que me cuida”.

Antes de despedirse, el exasesor aprovechó la cámara para pedir el voto del público. Mirando a su familia, dijo: “Vamos a pedir juntos ‘Ulises al 9009’”. Su familia lo animó a no cambiar su actitud: “Eso que estás haciendo vos, tenés que seguir por ahí, porque a la gente le gusta eso”, le dijo uno de sus hermanos. Su madre coincidió: “No cambies nada del juego, hacé todo bien. Tu familia te apoya y el país”. La escena cerró con risas, abrazos y palabras de aliento por parte del entorno de Ulises.

Los familiares de Luz Tito destacaron su fortaleza y resistencia, instándola a aprovechar los votos digitales en streaming para seguir en la competencia (Video: GH, Telefe)

Luego, fue el turno de Luz Tito, quien corrió al SUM al escuchar su nombre. Allí la esperaban su madre Mariana y sus hermanos Estefanía y Juan Sebastián. El abrazo fue inmediato y prolongado. Luz se quebró al verlos. Fueron casi siete meses sin contacto, en un aislamiento solo atravesado por cámaras y consignas de juego. “Lo único que me importa es que estén bien”, les dijo entre lágrimas.

Estefanía no dudó en expresarle su orgullo: “Sos la más valiente de todas y sos la definición de resiliencia y de aguante”. También reforzó la necesidad de que Luz aprovechara sus últimos días en el programa para hacer campaña en los canales de streaming, donde los seguidores participan activamente en la difusión de votos.

En un momento distendido del encuentro, la madre de Luz le recordó que enviara saludos a su abuela y a todas sus tías. La joven también quiso saber sobre su pareja, el español apodado “El Pestañas”, quien ingresó a la casa en etapas anteriores y con quien vivió un romance en pantalla. “¿Está todo bien con él?”, preguntó con ansiedad. Su hermana le respondió: “Está todo bien”, tranquilizándola con una sonrisa. Con el abrazo final y algunas sonrisas entre lágrimas, se despidió de su familia, conmovida por el encuentro.

Luz Tito se quebró al abrazar a su familia mientras preguntaba ansiosa por su pareja, el español conocido como "El Pestañas"

Este miércoles, la casa perderá a otro de sus jugadores con una nueva eliminación por votación positiva, profundizando el clima de incertidumbre y estrategia. Apenas se cerró la puerta detrás de Juan Pablo, la votación crucial quedó abierta y la cuenta regresiva se volvió irreversible.

Uno de los momentos más emotivos llegará el domingo 22 de junio: la última cena en la casa, compartida con el propio Santiago Del Moro y quienes queden en carrera. Allí no quedaría todo, ya que desde hace unos días una valija misteriosa se encuentra en la casa, y en medio de esa cena será abierta y se conocerá qué noticia tiene para dar. Por caso, en ediciones anteriores, en su interior se encontraban ya los detalles para la siguiente edición del reality. Habrá que esperar para saber qué sorpresas depararán.

El lunes 23 de junio llegará la esperada semifinal, una gala de la que solo tres nombres pasarán a la historia y esperarán, entre nervios y lágrimas, la consagración absoluta la noche del martes 24.

El jueves 26, el prime time volverá a girar en torno al reality en un programa especial donde del Moro recibirá al ganador o la ganadora, con la tradicional entrega de premios. Un cierre prometido como inolvidable, con emociones a flor de piel y la energía que solo este show sabe transmitir.