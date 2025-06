La respuesta de Mónica Farro cuando le preguntaron si sería mamá adoptiva: “Si no es de mi sangre, no lo voy a querer”

La respuesta de Mónica Farro cuando le preguntaron si sería mamá adoptiva

Desde su rol como vedette hasta sus polémicos cruces con diversas famosas, Mónica Farro se ha destacado como una de las figuras en el mundo del espectáculo. En ese sentido, este martes, la uruguaya reflexionó sobre las consecuencias de la fama y recordó uno de los momentos de su vida en el que fue criticada por expresar su visión respecto de la adopción.

Todo comenzó cuando la vedette habló del hate en las plataformas y cómo logró evitar que este la afectara. “A mi no me importa nada. En algún momento sí me han deseado la muerte por redes sociales, ‘ojalá cuando cruces en el barco te ahogues y cosas así’, en algún momento me afectó, pero tenía 12 o 15 años menos. Pero hoy no me importa, soy de las personas que digo lo que yo creo. No te voy a obligar a vos que lo digas, pero lo que yo pienso también es respetable. He dicho cosas por las que se me ha juzgado mucho, por ejemplo cuando dije que ‘nunca adoptaría, porque si no tengo un hijo de mi sangre no sería lo mismo’”, comenzó diciendo Farro en Empezar el día en diálogo con Yuyito González.

Diego Ferraro Farro, el hijo de Mónica Farro

Así, la famosa continuó su reflexión: “Entonces dijeron que estoy en contra de la adopción, y yo no estoy en contra, yo dije que yo no adoptaría porque creo que si no es de mi sangre creo no lo voy a querer, ¿por qué no puedo decir lo que pienso?”.

Ante las caras de asombro de la conductora y sus panelistas, Mónica quiso dar un ejemplo: “Yo estoy a favor del aborto, en Uruguay es legal. Viene con una parte con psicólogos, cuidada, donde psicológicamente te ayuden. No es que cada tres meses te hacés un aborto, no es así el aborto legal. De hecho yo tuve uno por una operación. yo no traería un hijo al mundo mal, ara que sufra, no lo traería. Son cosas que cuando las dije era un momento diferente, es mi opinión, y así dije un montón de cosas que son mis opiniones. Yo lo digo porque soy frontal, segura de mi misma, y me banco lo que digo. La gente es mala. Si vos no estas bien psicológicamente te puede hacer mal”.

Mónica Farro contó las críticas que recibió por redes luego de manifestar su postura sobre la adopción

Las experiencias de Farro ilustran cómo las figuras públicas atraviesan procesos de exposición y escrutinio en el ámbito digital, especialmente cuando se trata de temas sensibles o personales. Aunque sus declaraciones sobre la adopción tuvieron como eje su vivencia individual, los comentarios en redes sociales se centraron en opiniones polarizadas y, en muchos casos, en el juzgamiento hacia sus creencias personales.

En ese sentido, Rosina Beltrán, exparticipante de Gran Hermano, le preguntó cuáles fueron sus peores momentos y cómo pudo salir de ellos. Al cabo de unos segundos, la invitada recordó el suceso por el que casi pierde la vida: “Creo que lo peor que me pasó es ser una mujer golpeada. Y también el accidente grave en moto que tuve en Uruguay que casi me muero, me desfiguré, tengo la cara armada con titanio y casi pierdo la pierna, estuve un año recuperándome”.

A lo largo de su vida, Farro tuvo un único hijo. Diego Ferraro Farro nació en 1994 en Montevideo, Uruguay, como resultado de la relación entre Mónica Farro y el futbolista Enrique Ferraro. La actriz y el deportista contrajeron matrimonio cuando ambos tenían 17 años y, al poco tiempo de la boda, llegó su primer y único hijo. Cada vez que la actriz publica fotografías o mensajes junto a Diego en sus perfiles digitales, genera una reacción destacada de su público y seguidores, despertando atención y entusiasmo.