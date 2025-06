Mirtha Legrand eligió un deslumbrante vestido tornasol para su programa: “A ver los silbiditos” (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Mirtha Legrand ha sabido consolidar su imagen a lo largo de décadas en la televisión argentina, y su elección de vestuario refuerza su impronta inconfundible. En esta ocasión, en un programa en el contó con Flavio Mendoza, Alfredo Leuco, Mercedes Ninci, Pampito y Belén Francese, optó por un vestido largo de gala en un tono similar al lavanda que la diva aclaró que, en realidad, era color tornasol. Es decir, una tela que de acuerdo a la luz puede cambiar de tonalidad.

El diseño fue de la casa Iara y se caracterizó por el uso de una tela semitransparente. La prenda se distinguía por estar recubierta de bordados de lentejuelas plateadas y aplicaciones brillantes distribuidas de manera uniforme, otorgando una luminosidad especial bajo las luces del estudio. “Miren qué bonito el vestido en color tornasol. Es tornasol este vestido. A ver los silbiditos…”, expresó, mientras su producción la hacía tentar de risa con sus piropos.

El diseño del vestido se encuentra dentro de los parámetros clásicos, presentando un corte recto. Las mangas largas, sumadas a un escote cuadrado, acentuaban la sofisticación general sin recurrir a elementos estridentes. La armonía en las proporciones y en la elección de materiales reafirmó la atención al detalle que caracteriza al equipo de estilismo de la conductora.

Mirtha Legrand eligió un vestido en lavanda claro para su programa de este sábado (Prensa La Noche de Mirtha)

Un aspecto destacado y notorio del conjunto residió en el adorno floral sobre el hombro izquierdo. Se trató de una flor tridimensional de gran tamaño, confeccionada en una tela que replica fielmente el tono del vestido y coronada con detalles brillantes en su superficie. Este accesorio elevó el estilismo al agregar un volumen controlado y una referencia directa al ornamento clásico, un recurso recurrente en la imagen pública de Mirtha Legrand y acorde a la tradición de gala propia de sus presentaciones televisivas.

Los complementos elegidos por la Chiqui para esta presentación reforzaron el brillo y la sofisticación. Como elemento destacado, la diva lució aros colgantes y anillos dorados de gran tamaño, en los que se integraban piedras que acompañan la luminosidad del vestido. La elección de estas joyas no solo suma valor ornamental, sino que también mantiene la coherencia cromática y estética del conjunto. A estos elementos se suma una pulsera dorada, que aporta un toque adicional de brillo y elegancia. “Los anillos son preciosos y los aros, una belleza”, destacó.

La Chiqui, siempre elegante

En un emotivo episodio que se dio la semana pasada, Mirtha Legrand conmemoró los 57 años al aire de su legendario programa, y no pudo contener las lágrimas frente a las cámaras. La conductora recibió una calurosa ovación y muestras de cariño de su equipo, lo que provocó que se emocionara profundamente. Mirtha presentó un video especial que recopilaba los momentos más destacados de su largo recorrido televisivo, subrayando la perdurabilidad y el impacto de su ciclo en la televisión argentina.

Después de la proyección del video, La Chiqui, visiblemente conmovida, intentó brindar alzando su copa, pero sus emociones la desbordaron. Agradeciendo con sinceridad, expresó: “Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen. Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira. Me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado todo. ¡Gracias!”.

Mercedes Ninci, Flavio Mendoza, Alfredo Leuco, Belén Francese y Pampito fueron los invitados de Mirtha Legrand

Durante la celebración, una asistente le entregó una carta de felicitación enviada por su nieto, en la que le dijeron: “Feliz aniversario, es nuestro orgullo y placer acompañarte en este proyecto maravilloso”. Entre lágrimas y bromas, Mirtha comentó sobre la sorpresa de ese momento emotivo. “Me tomaron por sorpresa, hay que avisar estas cosas”, dijo, divertida.