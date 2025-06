Melody Luz respondió si ese es su nombre real o artístico y publicó una foto de su DNI: el apellido italiano que lleva

Melody Luz recibió una pregunta y respondió con un mensaje a Alex Caniggia

La bailarina Melody Luz abrió la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram y respondió a muchas dudas de sus seguidoras. Muy filosa con su ex Alex Caniggia, aunque sin nombrarlo directamente, llenó de elogios a su actual novio, el chef Santiago del Azar.

Pero la interacción con sus fans dejó un detalle muy particular. En una de las preguntas, una seguidora quiso saber si su nombre real era Melody Luz o era un seudónimo. Y la bailarina no sólo lo aclaró, sino que también posteó una fotografía de su DNI, donde además de dejar en claro que Melody Luz es su nombre real, también reveló cuál es su apellido, el muy italiano Stocchetti.

El DNI de Melody Luz, donde se ve que es su nombre real

Las interacciones giraron en torno, casi todas, a la vida personal de la protagonista del musical “El principio del fin”, que se estrenará el 14 de agosto en el teatro Gran Rex. Una obra con mucho hip hop y música del recordado artista venezolano Canserbero, asesinado en 2015 en su país.

Una de las preguntas fue directo al hueso: “¿Venezia vive con su papá? Porque veo que pasa más tiempo con él que con vos”. Con calma, Melody le respondió: “Vive con los dos. Pero yo no necesito aprobar mi maternidad en redes. Así que muchas veces que estoy con ella no necesito hacer públicos todos nuestros momentos”.

"Vive con los dos", fue la respuesta a una seguidora que creyó que Venezia vivía con Alex Caniggia

En cuanto al hate que recibe en las redes sociales, explicó que prefiere ignorar o bloquear a los detractores, aunque a veces se ríe y responde por diversión. Ella expresó: “Lo ignoro o bloqueo, hoy en día me río un poco más, a veces contesto pero porque me divierte. Es muy gracioso que se piensen que me conocen, y me enjuicien de cosas que no soy; pero como estoy tan segura de muchas cosas, que digan lo que quieran. Igual les agradezco porque le generan más interacción a mis redes. Como dijo Moria, lo importante es que hablen”.

También la relación con Santiago del Azar fue parte del cuestionario. Alguien le preguntó cómo se habían conocido. y describió el inicio de su relación diciendo: “En El hotel de los famosos. Algo me flechó desde el primer día que lo vi, después pasaron cosas e hicimos nuestras vidas pero se ve que hay un hilo rojo imposible de evitar”. Sobre lo que la enamora de Santiago, comentó: “Es un leonino con todas las letras, responsable, resolutivo, cariñoso, atento, tierno, sexy; ME COCINA y siempre es un buen postre”. Sobre Venezia, la hija que tuvo con Alex Caniggia, explicó que tiene una relación muy cercana con los hijos de su pareja, publicó un video de Venezia con una de sus hermanas afirmando: “Tiene a Isa y Salva. Ellas se aman, siempre juegan juntas”.

Melody Luz mostró su vida con Santiago Del Azar

Finalmente, una seguidora le hizo notar que “hace tiempo atrás que no te veías así de feliz como estás ahora, que lindo es verte brillar como mujer, a lo que Melody Luz subrayó: “Ya lo sé, mi hija NUNCA MÁS me va a ver los ojos tristes por alguien que no me valora”, lo que pareció un mensaje por elevación para Alex Caniggia. Hace días, en su participación en el ciclo de Infobae Desencriptados, donde charló con Darian “Rulo” Schijman, Melody contó cuál había sido el motivo de la ruptura: “Yo le descubrí varias conversaciones. La primera creo que fue cuando estaba embarazada. La otra fue cuando Venezia tenía un mes y él se estaba por ir a España tres meses. La verdad que a mí se me fue partiendo el corazón porque prefiero que me sea sincero y me diga: ‘Quiero hablar con otras chicas, hacelo vos también. O lo estoy haciendo, ¿qué opinás de esto?’ Pero si sabés que es algo que me duele, que estoy en un momento vulnerable y sensible, a punto de tener una hija o teniéndola, me parece que son cosas que ninguna mujer merece. Lo principal es la confianza y la sinceridad. Y si eso no está, las bases no son firmes”.