Melody Luz: “Cuando estaba embarazada, le descubrí varias conversaciones a Alex”

Desencriptados - Melody Luz

Melody Luz es bailarina, modelo e influencer. Con más de un millón y medio de seguidores en las redes sociales, se destaca por compartir contenido vinculado a la moda, la danza y la expresión corporal. Su popularidad creció en 2022 tras participar en el reality El Hotel de los Famosos, donde sobresalió por su talento artístico y fuerte personalidad.

Antes de alcanzar notoriedad en televisión, ya se desempeñaba como bailarina en el programa Showmatch. Tras su paso por el reality, amplió su carrera profesional: ofrece clases de baile, protagoniza una obra en la calle Corrientes y lanzó su propia marca de indumentaria. Además, incursionó como modelo en una plataforma de contenido exclusivo para adultos.

En agosto de 2025, se presentará en el teatro Gran Rex con una comedia musical sobre la vida y obra del rapero y compositor venezolano Canserbero. El estreno será el 14 de agosto y, por el momento, es la única función confirmada, aunque no descartan sumar nuevas fechas. La obra aborda temáticas sociales como la represión policial, las luchas colectivas y el poder del arte como forma de expresión, en línea con el legado del artista, asesinado en 2015.

En el plano personal, Melody mantuvo una relación mediática durante tres años con Alex Caniggia, con quien tuvo una hija, Venezia, nacida en 2023. En mayo de 2025 la bailarina confirmó su separación y denunció públicamente infidelidades por parte de su expareja. Actualmente, está enfocada en su maternidad, sus proyectos laborales y su nueva relación con el chef Santiago del Azar.

Melody Luz: “Me banqué cosas que no me merecía”. (Diego Barbatto)

Rulo: —Estás presentando una nueva obra. ¿Bailas y cantás?

Melody: —Bailo, canto y actúo. Estoy muy emocionada con este proyecto.

Rulo: —¡Toda la comedia musical completa!

Melody: — Sí, tengo que rapear también, cosa que nunca hice. Pero me encantan los desafíos, así que lo manifesté mucho y estoy muy contenta.

Rulo: —¿Cómo está tu hija Venezia?

Melody: —Venezia está enorme y hablando un montón. Pasó de no hablar nada a todo. Va a cumplir dos años el mes que viene. Está yendo al jardín, tiene amiguitos, es una nena súper activa y muy artista. Le encantan las pinturas, le encanta bailar. Estoy muy orgullosa de ella. La verdad que la amo.

Rulo: —¿Hace cuánto te separaste?

Melody: —Dos o tres meses.

Rulo: —Pensé que había pasado un montón de tiempo...

Melody: —No. Ya venía haciendo el duelo hace mucho más. Pero me animé a tomar la decisión hace medianamente poco tiempo.

Rulo: —Ya venías hace un tiempo diciendo: “Esto no funciona”.

Melody: —No es fácil la convivencia y tampoco es fácil darse cuenta de que hay algo que no va más y que hay que darle un corte. Tampoco es fácil porque es una familia, es una casa. Pero antes que eso estoy yo y está mi integridad.

Rulo: —Alex tampoco parece un muchacho fácil...

Melody: —Para nada.

Rulo: —¿Y qué te enamoró de Alex? Porque afuera se lo ve como un personaje, pero yo lo traté y sé que tiene un lado tranquilo, es sensato, coherente, tiene calle. ¿A veces le gana el personaje?

Melody: —Sí, le gana el personaje. En su momento pensé que me había enamorado la sinceridad de sus ojos. Pero después pasaron cosas en las que digo: “No sé qué tan sincero fue conmigo”. Tiene ese lado honesto, humilde, por más que no parezca, lo tiene. Es generoso y eso también me gustaba mucho de él. Pero me siento un poco decepcionada porque eso que yo creía que me había enamorado de él, al final no sé si era real.

Rulo: —Vi unas historias que subiste donde lo enganchaste con alguna. Le cayó una auditoría en el celular y no le dio positivo, ¿no?

Melody: — Yo le descubrí varias conversaciones. La primera creo que fue cuando estaba embarazada. La otra fue cuando Venezia tenía un mes y él se estaba por ir a España tres meses. La verdad que a mí se me fue partiendo el corazón porque prefiero que me sea sincero y me diga: “Quiero hablar con otras chicas, hacelo vos también. O lo estoy haciendo, ¿qué opinás de esto?” Pero si sabés que es algo que me duele, que estoy en un momento vulnerable y sensible, a punto de tener una hija o teniéndola, me parece que son cosas que ninguna mujer merece. Lo principal es la confianza y la sinceridad. Y si eso no está, las bases no son firmes.

Rulo: —Y cuando te diste cuenta que no funcionaba más esa relación, decidiste retirarte.

Melody: —No había vuelta atrás. Por más que diga: “Voy a cambiar, voy a mejorar”. Ya está. Una mujer hace el duelo cuando su corazón ya está roto. Aprende a vivir con el corazón roto hasta que dice: “No me merezco esto”. Eso por lo menos fue lo que me pasó a mí.

Rulo: —En Instagram hiciste un descargo que dice: “No escupan para arriba” o algo así. ¿A qué te referís? ¿Es con Alex el tema?

Melody: —Sí, obvio. Porque él se la pasaba en twitter bardeando a mujeres por ser cornudas y en algún punto yo lo estaba haciendo. O criticando cierto tipo de cuerpo. Y hoy en día está con una chica que capaz tiene un tipo de cuerpo así. “¿Para qué? ¿Para qué le tirás mala onda a alguien cuando al final terminás accediendo a eso?”, digo. Además, mintiéndome en la cara porque yo ya sabía lo que estaba haciendo, el tipo de gusto que tenía y la vida que quería. Yo no entraba en esa ecuación.

Rulo: —¿Vos sentís que le gusta el estilo de chicas como su hermana?

Melody: —No sé si como la hermana, pero sí con otro tipo de cuerpo. Yo soy menudita. Todas las conversaciones que yo le descubrí eran con mujeres que no tenían nada que ver con mi físico. Yo ya lo sabía y le decía: “Decime que te gustan estas mujeres, andá con ellas y déjame ser libre y feliz”. Pero él me decía: “No, estás equivocada, sos una tóxica. Es mentira”. Y bueno, acá estamos.

“Con Alex nunca fuimos juntos ni a un restaurante ni al cine”, confesó Melody. (Diego Barbatto)

Rulo: —Y la verdad salió a la luz.

Melody: —Sí y no hay que creerle el respeto que dice tenerme porque hoy en día no se quiere comunicar conmigo por nuestra hija. Y tenemos que tener comunicación porque vamos a ser papás de Venezia para siempre. Y si no quiere tener comunicación conmigo, habla de una inmadurez que yo ya no sé qué hacer porque ya no depende de mí.

Rulo: —¿Te sentís defraudada por lo que está ocurriendo?

Melody: —Sí, muy. Yo tenía ganas de tener una familia para siempre. Mis papás están juntos de toda la vida, trabajan juntos. Yo no sé lo que es tener papás separados. No sé cómo funciona. Lo estoy aprendiendo ahora. Yo con él proyectaba una vida para siempre. Y lo que me decepciona es escuchar que él me tira la pelota a mí, como que yo no cuidé a la familia o que él también quería una familia para siempre. Y si vos la querés, la tenés que cuidar a tiempo y no tenés que esperar a que venga tu mujer y te diga: “Esto no se hace, no lo tendrías que hacer”. Eso es respeto y querer algo para siempre. No podés romper un vaso y después querer arreglarlo. Ya está. Está roto.

Rulo: —¿Te sentiste usada en algún punto?

Melody: —Sí, obvio. Porque yo me banqué cosas que no me merecía.

Rulo: —¿Te referís a los chats o hay más cosas que no sabemos?

Melody: —Sí, hay algunas otras cosas donde no me sentí defendida, no me sentí escuchada. Yo nunca fui a comer con él a un restaurante. Nunca fui al cine con él.

Rulo: —¿Pero por qué?

Melody: —Porque su fama supuestamente no se lo permitía. Pero ahora va y lo hace. Va a eventos. Cuando yo le decía: “Vamos a un evento, me quiero poner linda”. Él me decía: “No, no”. Desde que fuimos papás solo fuimos papás. Ese es el problema que fuimos muy buenos papás, pero se olvidó un poco de ser mi pareja.

Rulo: —Y pasó bastante tiempo. Ya tiene dos años Venezia.

Melody: — En tres años que estuvimos nunca fuimos a un restaurante. Al del Faena cuando vivíamos ahí, pero era bajar la escalera. Después nunca más. Por suerte ahora estoy con una persona que me cocina, me lleva a comer, vamos al cine, al teatro…

Rulo: —Se conocieron en el mismo reality los tres. Medio que te gustaban los dos, ¿no?

Melody: — Sí, en realidad primero me gustaba Santiago. Alex la verdad que nunca lo vi como otra cosa. Después pasaron cosas complicadas. Santiago estaba de novio, no era un concursante. Entonces, era difícil y empezaron a surgir cosas con Alex, que para fue todo real de mi parte. Y una vez que terminó la relación dije: “A ver qué onda Santi” y hubo piel. Y acá estamos. Después de todas las que pasé, ¿no puedo hacer mi vida? Pero siendo mujer la gente te lo critica. Soy una piba joven, viví cosas que no merecí y hoy en día estoy con alguien que me hace feliz.

Rulo: —¿Estás de novia?

Melody: —Sí, estoy de novia. Estoy muy bien.

Rulo: —¿Que Alex esté en pareja te hace ruido?

Melody: —No. Lo que sí me hace ruido es que él diga que está soltero, pero que después le presenta una mujer a mi hija. ¿Qué va a presentarle una mujer distinta cada fin de semana? No me interesa por él, pero sí por mi hija. Capaz estoy equivocada, pero como mamá no me gusta no saber con quién está mi hija. Que sean felices, que hagan lo que quieran. Pero ver fotos en Instagram de mi hija a upa de una mujer que no conozco, la verdad que no me gusta. No me siento respetada.

La bailarina se animó al cuestionario de Rulo. (Diego Barbatto)

Por sí o por no

El conductor invitó a Melody a responder el cuestionario utilizando los carteles Sí o No, según corresponda. ¿Qué dijo?

Rulo: —¿Sentís que ahora que sos mamá tenés que ser menos hot?

Melody: —No. Más hot que nunca. Nunca tuve complejos con mi cuerpo y si los tuve, los trabajé en terapia y hoy en día me siento empoderada. Otras madres dicen: “Soy mamá. Ya está”. Y no. Tu placer va a ser eterno, te tenés que querer vos misma para después estar bien con la vida. Es un poco lo que yo enseño en mis clases, que no es solamente danza, y en mis redes también lo comparto. Yo me siento poderosa. Pude fabricar vida adentro de este cuerpo. No hay nada que me haga sentir mejor conmigo misma.

Rulo: —Por sí o por no. ¿Robaste una coreo alguna vez?

Melody: —No. Me gusta inspirarme. No está bueno robar coreos, pero capaz veo un truco de piso o algo y digo: “Mirá qué bueno esto. A ver cómo lo puedo mechar con algo mío”. Está todo inventado ya. Pero no, robar coreos no. Tal vez truquitos o pasitos. Pero más que eso, no.

Rulo: —¿Cómo te ves de acá a un año?

Melody: —Me veo creciendo con mi marca de ropa que lleva mi nombre. Me gustaría poner algún local físico. Me veo independiente, feliz y brillando. Ojalá que arriba de un escenario y ojalá pueda viajar. Pero lo que más me importa es estar sana para mi hija y que ella también pueda estarlo.