El enojo de Mica Viciconte al ser consultada si se juntaría con Nicole Neumann: cuál fue su tajante respuesta

Mica Viciconte se sinceró ante la posibilidad de tomar un café con Nicole Neumann (Video: Puro Show - El Trece)

La tensión entre Mica Viciconte y Nicole Neumann no baja la intensidad y cada mínimo cruce sigue generando repercusiones. Tras años de chispazos y polémicas, la relación entre ambas volvió a ser noticia en un ambiente inesperado: la alfombra azul del musical de La Sirenita en el Teatro Gran Rex. Mientras posaba para la prensa y se preparaba para disfrutar del evento con los suyos, Mica fue abordada por el equipo de Puro Show (El Trece), que no dudó en consultarle, una vez más, sobre la posibilidad de encontrarse con la modelo y madre de las hijas de Fabián Cubero, su pareja desde hace años.

En medio del bullicio de protagonistas y flashes, la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) mantuvo su postura firme y no dejó margen para dobles lecturas. Ante la pregunta filosa: “¿Te tomarías un cafecito con Nicole?”, Mica respondió de forma tajante: “No tomo café”. El ida y vuelta no terminó allí: los cronistas buscaron insistir proponiendo otras alternativas para el hipotético acercamiento. “¿Un tecito con Nicole?” fue la siguiente opción, que Viciconte descartó con ingenio: “Tomo mate”. Cada intento por parte de la prensa obtenía una respuesta aún más filosa, en un tono que mezclaba ironía con cansancio.

La insistencia de los movileros llevó la situación aún más lejos: “¿Un matecito con Nicole?”. Con su estilo frontal, Mica redobló la apuesta: “Después de pandemia tomo sola mate, ¿podés creer?”. El diálogo, que no tardó en viralizarse, fue ganando temperatura hasta que la pareja de Cubero cortó el juego mediático. “Vengo a disfrutar, si digo que sí porque digo que sí, si digo que no porque digo que no, no les viene nada bien, no voy a decir nada. La prensa toma a mal todo lo que digo”, puso freno, dejando expuesto su hartazgo ante cada consulta sobre Nicole y dejando claro que no estaba dispuesta a alimentar el conflicto en una noche que, para ella, era de disfrute familiar.

La mala relación entre Viciconte y Neumann volvió a quedar en evidencia ante las cámaras

Aún así, sobre si la mención a Nicole podría alterar el clima de paz en la velada, Viciconte marcó límites: “Para arruinar la noche tiene que pasar algo grave”. Su respuesta, breve y contundente, reflejó el deseo de no llevar la batalla mediática al plano personal ni dejar que los cruces empañen algunos de los pocos momentos relajados en agenda.

No es la primera vez que Mica se refiere, aunque sin mencionarla directamente, a la relación tensa y la seguidilla de cruces públicos que mantiene con Neumann. A mediados de mayo, a raíz de la fiesta de 15 años de Allegra, la influencer utilizó sus redes para expresar su incomodidad con el trato mediático recibido: “Es muy fácil ponerme en el papel de la ‘mala’ cuando alguien más toma una decisión”, lanzó en una historia de Instagram, una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia la madre de las adolescentes.

Además, en un descargo más extenso, Viciconte apuntó sin filtro a quienes, desde los programas de espectáculos y las redes, la acusan de ser el motor de los problemas familiares. “Hace siete años que formé una familia ensamblada y muchas de las periodistas que hoy me criticaron no tienen ni idea del 1% de lo que yo viví”, afirmó, haciendo público el cansancio ante lo que considera una campaña injusta a su alrededor.

El contundente comunicado de Mica ante las críticas por la fiesta de Allegra sin su madre (Instagram)

La pareja del exjugador de Vélez fue aún más lejos sobre el escrutinio constante: “Me parece totalmente injusto que siempre me ataquen a mí, simplemente porque no soy la madre de… Antes me atacaban porque, según decían, quería ocupar el rol de madre. Después, lo que decía no tenía valor porque no era mamá. Ahora que soy mamá, me critican porque mi hijo no es adolescente… ¡No hay nada que les venga bien!”. Sus palabras resumen años de exposición, donde cada declaración o silencio pueden ser utilizados en su contra y donde su maternidad con Luca, el hijo que tuvo con Cubero, también es blanco de cuestionamientos.

El historial de desencuentros entre Viciconte y Neumann se remonta a seis años en los que se alternaron épocas de tregua con otras de confrontación pública. Cruces directos, mensajes sugerentes, indirectas por redes, y hasta conflictos por temas ligados a las hijas de Cubero con Nicole, convirtieron la relación en uno de los culebrones más instalados del espectáculo argentino. Por ahora, la postal de un encuentro amigable entre ambas sigue siendo una utopía, y cada aparición pública de una reaviva la polémica en torno a la familia ensamblada más famosa del ambiente.