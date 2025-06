El adorable video de las gemelas de Daniela Celis copiando sus pasos en casa: “Estoy haciendo bien las cosas”

Daniela Celis capturó el momento en que sus hijas comenzaron a imitarla con las tareas domésticas (Video: Instagram)

Desde la llegada de Laia y Aimé, Daniela Celis vivió la maternidad como un viaje impredecible. La exintegrante Gran Hermano 2022 debió adaptarse rápidamente a una rutina completamente diferente, donde las emociones, el cansancio, las dudas y los pequeños logros se entremezclan a diario en su vida. Desde el nacimiento de las gemelas, fruto de su relación con Thiago Medina, aprendió en carne propia que ser mamá primeriza implica redescubrirse y afrontar de lleno los vaivenes de una nueva realidad. Con sus hijas como protagonistas, cada jornada puede deparar sorpresas tan dulces como inesperadas, como ocurrió en las últimas horas con una escena familiar que enterneció a sus seguidores.

En sus historias de Instagram, Daniela compartió un video que sacó sonrisas y generó identificación inmediata entre quienes la siguen. El clip muestraba a las pequeñas jugando en el pasillo con una escoba y un trapeador, intentando imitar los movimientos de limpieza que su mamá realiza a diario para mantener el hogar ordenado. Lejos de restarle importancia, la influencer reflejó su emoción en la publicación con una frase breve y sincera: “¡Creo que estoy haciendo bien las cosas!”. Detrás de esas palabras se percibe el orgullo de quien ve, en pequeños gestos, el resultado de sus propios hábitos.

Celis no tardó en profundizar esa observación. Al ver a Laia y Aimé copiar su modo de limpiar, sumó una reflexión que invita a pensar: “Los primeros años ellos son el reflejo de vos”. Y es que, con tan solo un año de vida, las gemelas ya dan muestras de absorber las rutinas y costumbres que ven en casa. Para la influencer, este aprendizaje va mucho más allá de lo superficial y se vuelve clave, sobre todo en un contexto de grandes cambios personales como lo fue, recientemente, la separación de su pareja y padre de las niñas.

La influencer expresó su orgullo por la actitud de las pequeñas en su casa

Pero si bien la maternidad tiene días llenos de ternura y satisfacción, no todas las jornadas son así de simples o alegres. La exparticipante del reality también comparte esos momentos de preocupación y desvelo que suelen quedar fuera de los filtros de Instagram. En abril pasado, enfrentó una etapa particularmente dura por problemas de salud de sus hijas. Ante la situación, decidió hacer una pausa en las redes para dedicar toda su energía a cuidarlas. Su regreso virtual estuvo acompañado de una imagen contundente: ambas niñas abrazadas a su madre, por momentos llorando, atravesando fiebre y malestar. Ella misma describió la escena bajo el término cariñoso de “pachuchas”.

Allí, Daniela se permitió abrir el corazón y compartir la vulnerabilidad de quien debe multiplicarse para contener a dos hijas a la vez. “Hay momentos que las dos solo quieren estar con mamá, es muy difícil para mí no poder dividirme, se me parte el corazón, no poderles dar ni 100% a cada una”, reconoció. Entre noches sin dormir, fiebre persistente, con termómetros marcando más de 39 grados, y el miedo propio de toda madre cuando se trata de salud infantil, Daniela se sostuvo recordando que, para las gemelas, ella representa el refugio y la seguridad.

Daniela se mostró preocupada por el estado de salud de sus gemelas (Instagram)

La influencer confesó que hubo momentos en los que solo sentía temor y tristeza, aunque debió armarse de fortaleza: “Fueron días complicados, de mucha contención, mucho amor… pero tenía que ser fuerte para ellas”, relató en una reflexión que deja ver el lado más real y profundo de la maternidad. Renunció a compromisos laborales y reorganizó todo para poder estar presente. “Intento hacer todo para que las dos me tengan en el momento que me necesiten”, subrayó, reafirmando una elección tan desgastante como llena de amor incondicional. Sin buscar presentarse como heroína, la joven madre muestra que ser madre de mellizas es una labor exigente y a la vez gratificante, con días donde los abrazos y el sostén valen más que cualquier logro público. “Pensar que soy su lugar seguro, su refugio, su nidito”, se repite en su intimidad, como un mantra en medio del cansancio y la preocupación.

Así, entre tardes de juegos, miedos nocturnos y la satisfacción de ver a sus hijas imitando sus pasos, Celis comparte con honestidad y ternura un panorama auténtico de la maternidad actual: una mezcla de desafíos, entrega y felicidad construida a partir de los pequeños momentos que hacen toda la diferencia.