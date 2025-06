Jazmín Oltra mostró entre lágrimas su rotundo cambio estético: “Me saqué un trauma de toda la vida”

El cambio estetico de Jazmín Oltra, hija de Carolina y Fredy Villarreal: "Me cambió la vida" (Video: Tik Tok)

A sus 16 años recién cumplidos, Jazmín Oltra dio un paso que había deseado durante gran parte de su vida. La hija de Carolina Oltra y Fredy Villarreal decidió someterse a una rinoplastía, un procedimiento estético que venía considerando desde hacía tiempo, y lo compartió con sus seguidores en redes sociales. “Me saqué un complejo de toda la vida”, expresó con alivio en un video donde mostró por primera vez su rostro sin el yeso. La intervención representó mucho más que un cambio físico: fue la resolución de una inquietud íntima, una transformación personal que ella vivió con entusiasmo y madurez, acompañada por el aval de sus padres.

La emoción de Jazmín Oltra con el resultado de su cirugía estética (Tik Tok)

Aunque Jazmín no pertenece al ámbito artístico, su presencia en plataformas como TikTok le permitió construir una comunidad creciente con la que comparte contenido relacionado a la belleza, el humor y el baile. Su testimonio sobre la operación no solo tuvo impacto por lo visual, sino también por la honestidad con la que habló de su proceso emocional. El cambio, según relató, le dio mayor seguridad con su imagen. Y si bien es joven, lo vivió con la convicción de una decisión tomada por ella misma. “Me saqué un trauma de toda la vida”, destacó entre lágrimas junto a su papá, que la contuvo con su presencia.

Jazmín Oltra se sometió a una rinoplastia para superar un complejo que tuvo toda la vida (Instagram)

Meses antes, Jazmín había mostrado su vínculo con el humorista en una entrega del segmento #VivaLaFamilia, el espacio de Infobae que reúne a figuras públicas con sus hijos e hijas para compartir experiencias, charlas íntimas y momentos cotidianos. En esa emisión, la adolescente y el comediante protagonizaron una charla descontracturada pero reveladora, donde quedó a la vista la complicidad que los une, su sentido del humor compartido y la manera en la que enfrentan juntos los desafíos del crecimiento.

La conversación abordó desde detalles triviales hasta aspectos más profundos de la relación padre-hija. Jazmín le confesó a Fredy que, aunque a veces se pelea con su madre, él siempre está para contenerla. Reconoció que su carácter impulsivo –heredado de Carolina, según dijo con humor– muchas veces la lleva a chocar con ella. “Mi papá está siempre para salvarme”, expresó en un momento de la entrevista, generando una respuesta emotiva de Fredy que, con la voz quebrada, le aseguró que siempre estaría a su lado.

Durante el encuentro, también hablaron sobre diferencias generacionales. El actor compartió su desconcierto ante ciertas expresiones adolescentes, como cuando Jazmín respondió “sí, mal” ante un comentario positivo, lo que motivó una divertida reflexión sobre cómo cambió el significado de las palabras. En tono reflexivo, el humorista recordó una charla con sus hijos sobre tatuajes, donde ellos le contaron que querían grabarse la imagen de tres pájaros como símbolo de la libertad que él les dio. “Es el mejor regalo que le puede dar un papá a una hija”, dijo conmovido.

También hubo espacio para el juego. Jazmín le preguntó a su padre qué era lo que más le molestaba de ella. Fredy le respondió que lo único que le pesaba era verla vencida, sin fuerzas. Le pidió que nunca se olvidara de su capacidad para levantarse. “Tenés todo para rehacerte. No puedo entender cuando pensás que no podés”, expresó con ternura, a sabiendas de que muchas de esas palabras probablemente ella las comprenderá con el paso del tiempo.

Fredy Villarreal y su hija Jazmín Oltra frente a frente en un mano a mano imperdible sobre su vínculo y sus vidas (Video: Infobae)

La conversación avanzó con preguntas cruzadas sobre errores, similitudes, recuerdos y aspiraciones. Jazmín recordó la distracción de su padre como un detalle que a veces le molesta, y él lo aceptó con gracia. También hablaron del humor que comparten y de los momentos en los que Fredy la hace pasar vergüenza. “Yo te amo igual”, le dijo ella, en una frase que cerró con naturalidad el tono de cariño que recorrió todo el diálogo.

En una de las preguntas finales, el humorista le confesó su orgullo: “Me gusta tu frescura, tu ingenuidad. Me gusta que no sepas todo”. Ella, rápidamente, aclaró que no era ingenua, pero su padre insistió en que no saber todo también es un modo de ser feliz. Y en ese ida y vuelta quedó en evidencia una relación cimentada en la confianza, la libertad y el afecto.

La charla terminó con una escena cargada de emoción. Jazmín le agradeció a su papá por permitirle tener alas para volar. Él, casi al borde de las lágrimas, le prometió que aunque vuele lejos, siempre estará cerca para ayudarla. “Cuando no esté, estaré volando por algún lugar del cielo”, le dijo, y ella, con una mezcla de ternura y picardía, cerró: “¡Sos muy dramático! No llores. Estoy orgullosa de que me des las alas para volar”.

Ese mismo espíritu fue el que la acompañó en su reciente decisión estética. Jazmín se mostró auténtica, segura y agradecida, sabiendo que cuenta con un entorno que la apoya, la escucha y la alienta a ser quien es. Y mientras sigue creciendo en las redes y en la vida, va escribiendo su propio camino, con identidad propia y con la certeza de que, pase lo que pase, hay alguien que siempre estará para ella.