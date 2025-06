Gladys La Bomba Tucumana emocionó con un mensaje a su hijo por su cumpleaños: “El motor de mi vida”

El mensaje de Gladys en el cumpleaños de su hijo (Instagram)

Gladys, La Bomba Tucumana, eligió las redes sociales para celebrar el cumpleaños de su hijo Tyago Griffo y no se guardó absolutamente nada. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió un video en el que recopiló imágenes entrañables que retratan distintas etapas de la vida del joven: desde sus primeros días como bebé, travesuras de la infancia, momentos familiares, presentaciones en escenarios y fotografías actuales donde el joven músico luce sonriente, rodeado de amigos y colegas.

La publicación estuvo acompañada por una carta cargada de emoción. La cantante escribió desde el corazón: “Mi vida, feliz cumpleaños hijo hermoso de mi vida. Quería poner un poquito de tantos momentos desde que eras un bebé, igual hay tantos momentos en mi alma, en mi corazón, guardados desde que estabas en mi pancita hasta hoy. Mi amor, solo deseo que siempre seas inmensamente feliz. No te merecés nada menos que eso por tu gran corazón, por ser un hijo maravilloso, respetuoso, generoso, educado y me faltan mil elogios por decirte, no solo como tu mamá sino que sé que todas las personas que te conocen te aman, como amigo, como colega, como ser humano".

“¡Me llenás de orgullo!“, continuó el mensaje, que cierra expresando: ”Gracias por ser un hijo tan compañero, tan respetuoso y estar siempre para los que te necesitan, sobre todo yo. Siempre estás ahí para darme tu amor y tu hombro. Tu abrazo que me llena el alma. Hijito mío, mi Santiago Ariel Griffo mi gran amor. Deseo que siempre seas ese hombre maravilloso en el que te convertiste y que siempre Dios te bendiga y acompañe. Tu madre te ama muchísimo con el alma. Seguí teniendo y cumpliendo sueños, nunca cambies por nada y seguí sonriendo, que ese es el motor de mi vida, tu hermosa sonrisa. Te amo, feliz cumpleaños”.

Tyago Griffo en el Mundial de Artistas (Instagram)

En medio de esta muestra de afecto, Tyago Griffo atraviesa un presente particular. En estos días, se encuentra en Rusia representando a la Argentina en el campeonato internacional Art Football Fest, un torneo especial donde equipos formados por famosos artistas —cantantes, actores y comunicadores— de distintos países compiten en fútbol y comparten experiencias culturales. La formación nacional, conocida como Los Gauchos, reúne a figuras como Tyago, que vive el evento como un regalo inesperado. “Esta es una hermosa propuesta que me llegó en un momento un poco difícil”, reveló el intérprete. Su familia lo animó a no perderse esta experiencia y viajar a Moscú justo después de atravesar una pérdida profunda: la muerte de Luciano Ojeda, pareja de Gladys durante varios años, quien murió tras enfrentar una larga enfermedad terminal.

“Gracias a Dios puedo contar con el apoyo de mi familia que me dijeron ‘dale, andate, viví esto que está espectacular’. Así que yo no lo puedo creer”, expresó Tyago sobre el aliento que recibió para disfrutar este desafío internacional, aun en medio del dolor. Desde la distancia y con el corazón partido entre el orgullo y la nostalgia, Gladys le dedicó otro mensaje antes del debut en el torneo: “¡Te amo tanto! Mi hijo querido, disfruta mi amor de lo que te apasiona. Te amo con todo mi corazón”.

La relación entre Gladys y Tyago, atravesada por el compañerismo, los recuerdos familiares y la pasión por la música, se pone de manifiesto en cada palabra. La cantante no ahorra descripciones sobre la sensibilidad y los valores de su hijo, ni sobre la admiración que siente por su camino profesional y humano. Su dedicatoria, sincera y sin filtros, revela tanto el orgullo como la ausencia que implica recibir un cumpleaños lejos, pero demuestra la fuerza de un vínculo inquebrantable.