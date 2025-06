El llanto de Gladys la Bomba Tucumana al contar cómo fueron los últimos días de su novio: “Me pidió perdón”

El mensaje de la Gladys la Bomba Tucumana a dos semanas de la muerte de Luciano Ojeda (Video: Instagram)

Dos semanas atrás, Gladys La Bomba Tucumana sufrió el duro golpe de perder a su novio, Luciano Ojeda, luego de varios años luchando con una enfermedad terminal. Desde que se hizo pública la noticia, la cantante se resguardó en sus familiares y amigos y en redes sociales apareció un número contado de veces, primero con una carta abierta y luego mostrando el pacto que firmaron dos años antes de su muerte. Ahora, subió un video en su cuenta de Instagram hablando a corazón de su dolor y su pérdida.

“Quería sentirme un poco mejor para poder charlar un ratito con ustedes. Quiero agradecerles a todas las personas que me mandaron y me enviaron su amor, a los medios, por haber respetado todo esto que me tocó vivir. Han sido muy respetuosos conmigo”, comenzó diciendo la cantante en el video, subrayando la importancia del acompañamiento recibido tanto de su entorno como del público. Con la voz entrecortada por la emoción agregó: “Es un momento difícil, diferente a todo, a cualquier cosa que cualquiera de nosotros podamos vivir”.

Luciano desde que se enteró el diagnóstico decidió convertirse en un vocero y concientizar sobre el tema y Gladys lo acompañó en cada paso que dio. “Todo lo que le tocó vivir a mi amor fue muy feo, muy doloroso. Quiero contarles también que a él le gustaba mucho dejarles un saludo. Les gustaba filmar para que la gente que esté atravesando una enfermedad como tan dura como la que él atravesó durante casi cuatro años de su vida, tiene que pelearla hasta el final”, contó con el dolor de alguien vio esta lucha en primera persona.

Gladys y Luciano durante unas fiestas

A la hora de definir a su pareja se tomó unos segundos para serenarse y luego se explayó: “Como decía mi amor, si hay que irse, irse con las botas puestas. Él fue una persona grandiosa, fue un luchador, una persona con muchas ganas de vivir“, dijo embargada por la emoción. Y sumó: ”Pienso que nuestro amor y todo lo que él y yo vivimos le dio mucha más vida de la que quizás hubiera tenido, esto no lo digo yo, me lo decía siempre él“. La relación siempre fue muy perfil bajo, por lo que no se tenía mucho conocimiento, más allá de la enfermedad, de lo que estaba transitando, por lo que en el video la Bomba Tucumana lo detalló: “En este último tiempo tuvo muchas internaciones”.

“Mi gran amor. Sinceramente, él fue mi gran amor. Yo creo que ustedes saben por qué y yo fui el suyo, sin ninguna duda. Quería expresar él en cada vez que hacía una publicación lo importante que era el amor, lo importante que era el acompañamiento en esta lucha de la familia de su mujer, que era yo. Él fue mi esposo del alma. Nuestra historia de amor fue grandiosa. Yo conocí una persona enorme con un corazón gigante. A veces, cuando pasan estas cosas, siempre tenemos palabras de halago, pero en este caso es todo verdadero y real. Pienso que él realmente fue un ángel que pasó por esta vida y que yo tuve el placer y el honor de compartir casi toda su enfermedad a su lado“, aseguró y recordó el momento que estuvieron separados: ”Era tanto el amor que nos teníamos, que él ya sabía que el desenlace iba a ser hoy, mañana, pasado, cuando fuera. No quería que yo pasara por todo esto que hoy me toca vivir. No quería, pero fui tan insistente que nunca quise que me dejara ni dejarlo, porque el amor que yo le tuve a Luciano y el que él me tuvo, digo yo, no era de este mundo“.

Gladys lo acompañó en cada momento

Más allá de hablar con sus seguidores tras la pérdida, el video tuvo un objetivo claro: “Cuando lo conocí, fue hermoso. Todo. Yo sentía que lo conocí hace años de otras vidas y qué sé yo eso que se dice. Pero en este caso estoy segura. Hoy más que nunca me puse a revisar mensajes, a leer nuestras charlas de cuando nos conocimos, que después se las voy a ir mostrando porque es de eso lo que quiero hablarles, de lo que él me pidió”.

“Quiero decirles que mi esposo era una persona muy inteligente, muy íntegra y que estuvo lúcido hasta el último momento de su vida, que yo estuve encima de él todo el tiempo hasta que ya se durmió. Y que todo el tiempo me pidió ‘Amor, quiero que subas todas las cosas que hay en mi teléfono y en el tuyo. Toda nuestra historia de amor, hasta lo último. Prométeme que vas a subir todo’. En terapia no se pueden pasar teléfonos como su estado ya era muy terminal, nos dejaban pasar. Porque él pedía para qué lo filmé su papá y su padre le decía ‘Papá, fílmate’. Y después, cuando lo estaba firmando hasta el último momento, me decía ‘Chequea mi amor, si está filmando’”, contó sobre el pedido que le hizo Ojeda en sus últimos días.

“Desde hoy he decidido que voy a hacer y voy a honrarlo haciendo lo que él me pidió, que es mostrarles nuestra historia de amor desde el día 1 con mensajes para que ustedes sepan que lo que todo lo que pasó después es real. Una historia de antes. Una historia de amor incondicional. Una historia de amor pura, verdadera, leal, fiel hasta el último momento de su vida”.

En su mensaje, Gladys recordó los últimos días de Luciano y la ceremonia íntima que compartieron antes de su partida. “Yo estuve a su lado, amándolo, diciéndole que lo amaba y él también. Yo llamé a un cura después para que él se vaya en paz. Estaba re consciente. Y ese cura nos unió con nuestras alianzas que yo tengo acá, la de él, porque me dijo todo lo que yo tenía que hacer, que se la pusiera y después se la quitara y que la tuviera conmigo”, relató la cantante.

Luciano tenía 38 años y venía luchando con la enfermedad hace tiempo (Foto: Instagram)

En los últimos días, las charlas se fueron haciendo más profundas hasta que se dio cuenta de que ya no podía aguantar más: “Me pidió perdón. Me dijo ‘Perdóname, mi amor, por esta decisión que voy a tomar. Viví hasta hoy por nosotros. Lo intenté, pero ya no’”.

La cantante también reflexionó sobre la percepción de la enfermedad y el deterioro físico de su pareja. “Quiero contarles que yo nunca lo vi así porque yo lo veía con otros ojos. Hoy entiendo que lo veía con los ojos del amor. Para mí él siempre seguía siendo mi amor, el chico más lindo al que tenía ganas de besar, al que tenía ganas de decirle te amo. Nunca me di cuenta de lo que otra gente pudo ver en este último tiempo que él estaba. Hoy veo alguna foto y realmente digo qué mal que estaba, pero yo nunca lo vi así. Yo lo veía con los ojos del amor, como siempre, como mi amor”, relató Gladys.

El legado de Luciano, según la artista, se resume en la valentía y el amor demostrado hasta el último momento. “El único legado más importante que mi amor dejó es haberme hecho muy valiente. Porque él fue un valiente. Fue un luchador. Una persona muy joven que tenía muchas ganas de vivir. Y ese es su legado. Hacer que lo filmen. Decir que me amaba, que me agradecía por haber sido tan fiel y tan hermosa con él. Pero es que él era mi amor. No podía ser de otra forma. Él era mi amor. Y va a ser siempre mi amor. El amor de mi vida”, expresó la cantante.