Lucía Patrone de Gran Hermano habló de su futuro con Lauty Gram: “Proyectos con él”

Lauty Gram sorprendió a su novia, Lucía Patrone, en el "Congelados" de Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

“No voy a mentir, todavía no acomodé la cabeza”, confesó Lucía Jazmín Patrone, conocida afectuosamente como Luchi, una de las participantes más jóvenes del reality Gran Hermano, al reflexionar sobre su reciente salida de la casa. Con tan solo 18 años, Luchi vivió una experiencia intensa que aún sigue asimilando: “Recién esta semana pude empezar a estar mejor acá afuera”. Durante la entrevista, transmitida en Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dugli en La Once Diez compartió los desafíos y emociones que ha enfrentado tras abandonar la competencia, incluyendo el impacto del incremento exponencial de su popularidad en redes sociales, que la llevó a alcanzar casi 700.000 seguidores en Instagram desde su salida.

La joven exparticipante también habló sobre el proceso de readaptación al mundo exterior, el cual incluye la necesidad de apoyo psicológico: “Estuve una semana más aislada en el hotel, con psicólogo, todo”.

Lauty Gram le dedicó una canción a su novia Lucía, que está en Gran Hermano

Entre las sorpresas que la aguardaban al salir de la casa, Luchi reveló: “Lo primero que me impactó fueron mis seguidores en Instagram. No te voy a mentir”. Sin embargo, la noticia más conmovedora vendría de su entorno familiar, cuando su hermano le contó que iba a ser tía, una revelación que casi la hizo desmayar.

En ese contexto, adaptarse al mundo exterior no ha sido tarea fácil para Lucía, quien al salir de la popular casa de Gran Hermano se encontró con una realidad repleta de cambios y retos.

Durante el programa, su vida personal y emocional dio un giro significativo, especialmente en lo que respecta a sus relaciones. Al hablar sobre cómo ha gestionado su vínculo amoroso con su novio, Lauty Gram, admitió que la convivencia y el distanciamiento impuestos por el reality fortalecieron su relación. “El amor como que creció también, como que nos fortaleció como pareja”, reflexionó.

Lauty Gram sorprendió a su novia, Lucía Patrone, en el "Congelados" de Gran Hermano

Antes de ingresar al programa, la relación con su pareja se hallaba en una fase inicial, en donde incluso oficializaron su noviazgo poco antes de su entrada a la casa. Ella misma reveló: “Lo apreté, le dije que lo amaba y que esto era una oportunidad que quería disfrutar y aprovechar”, al recordar cómo abordó la situación con él antes de su partida al encierro mediático.

La distancia no hizo más que reforzar sus sentimientos y el compromiso mutuo, al punto que ahora lo proyectan a futuro: “Es una persona muy incondicional para mí, mi pareja, mi mejor amigo, mi compañero, todo junto”, confesó la exparticipante.

Diego Barbatto

Por otro lado, Lucía enfrentó también situaciones difíciles dentro de la casa. Uno de los momentos más tensos fue cuando recibió un comentario negativo comparándola con la actriz China Suárez. Si bien el comentario resultó doloroso para ella, Luchi eligió no dar lugar a un enfrentamiento mayor. “Preferí no hacerlo grande. Me dolió, pero me la banqué”, dijo, revelando una madurez inesperada para su edad.

Con la experiencia de Gran Hermano atrás, Luchi está enfocada en lo que viene, cultivando esperanzas para su carrera y vida personal. “Ya tenés un contrato con una discográfica, tenés una carrera marcada”, le recordó Catalina Dugli, enfatizando el inicio de un prometedor camino en el mundo mediático que la joven exparticipante no piensa desaprovechar.

Ella planea seguir adelante, aprovechando cada oportunidad que se le presente para avanzar en su carrera artística, una ambición que queda evidente cuando expresa sus intenciones de disfrutar cada instante del presente: “Esta es una oportunidad que me dio la vida, que la quiero disfrutar y aprovechar”, enfatizó Patrone.

Lauty Gram y su novia Lucía pudieron atravesar la distancia de no verse

Ella anticipa un porvenir compartido lleno de metas en común, sin descartar la posibilidad de formar una familia eventualmente: “Proyectos todo con él”, enfatiza, reflejando el compromiso que ambas partes han asumido.

Por último, cuando se le pidió su pronóstico sobre quién podría ganar la edición del reality este año, Luchi no dudó en señalar a Luz como su favorita personal, esperanzada en que una mujer sea la triunfadora. “Obviamente que si no gana Luz, me gustaría que gane Tato“, añadió. Sus palabras reflejan no solo sus preferencias personales, sino también lazos y amistades sólidas forjadas dentro de la casa.

Los cuatro participantes que quedaron en la placa: Juan Pablo, Luz, Lucía y Ulises (X)

Mientras Luchi se acomoda a su vida tras Gran Hermano, continúa afianzando sus relaciones personales y profesionales, preparándose para nuevos desafíos. A pesar de las incertidumbres y la intensidad de la experiencia vivida, está decidida a mantener los vínculos apasionados y auténticos que forjó dentro y fuera de la casa.