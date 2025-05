Lauty Gram dio su versión de la pelea entre Chiara Mancuso y Luchi Paltrone en Gran Hermano: “Menos mal que entré”

Lauty Gram reveló su reacción tras la frase polémica en Gran Hermano (Video: Rumis, La Casa Streaming)

El cruce entre Chiara Mancuso y Lucía “Luchi” Patrone durante una fiesta en Gran Hermano (Telefe) se transformó en uno de los momentos más tensos de esta edición del reality. Pero fue fuera de la casa, en el programa Rumis, transmitido a través de La Casa Streaming, donde Lauty Gram, actual pareja de Luchi y ex de la China Suárez, dio su versión sobre el episodio, reveló cómo reaccionó y confesó qué hizo para responder a lo que consideró una provocación dirigida directamente hacia su novia.

El cantante habló en una entrevista con Lizardo Ponce y no ocultó su enojo. Relató en primera persona cómo vivió desde afuera la polémica frase que Chiara lanzó en plena fiesta: “¡Aguante la China!”, y cómo esa escena lo llevó a impulsar una campaña desde las redes sociales que, según él, terminó con la eliminación de Chiara.

En un fragmento que se volvió viral en redes sociales, el cantante detalló su reacción ante el conflicto. “Después de ese ‘Congelados’ que entré, no me acuerdo qué día, fue la fiesta y ahí Chiara le dijo a Luchi lo de la China. Menos mal que entré, imaginate, ahí aislada se iba a hacer ‘la re cabeza’, imaginate que le tiran esa…”, comentó con gestos de molestia durante su paso por Rumis.

Chiara Mancuso desató la polémica con comentarios irónicos hacia Luchi en plena fiesta del reality (Video: GH, Telefe)

La escena a la que se refiere ocurrió durante una de las fiestas habituales en el SUM del reality. Allí, la hija de Alejandro Mancuso enfrentó a la cantante con una serie de frases que apuntaban a desestabilizarla emocionalmente. Todo comenzó con comentarios irónicos y burlones, en los que Chiara la calificó como “reemplazante” y “suplente”, y culminó con la frase que desató la polémica: “Seguro el otro volvió con la China. ¡Aguante la China!”.

Consultado por cómo tomó esa provocación, Lauty fue tajante: “Me dio una bronca... una bronca. Y todos me vinieron a comentar los TikToks con mensajes como: ‘Saquemos a Chiara’, ‘Saquemos a Chiara’. Y bueno, ahí empezó la campaña y la sacaron, y se fue”.

Con estas palabras, el músico hizo pública por primera vez su participación indirecta en el juego. En efecto, su presencia en las redes sirvió para canalizar el malestar de los seguidores de su pareja. Esa corriente de comentarios negativos hacia Mancuso, impulsada según él mismo por el episodio en la fiesta, derivó en un voto masivo para su eliminación.

Lauty Gram impulsó una campaña en redes que, según él, contribuyó a la eliminación de Chiara (Video: GH, Telefe)

Lo sorprendente, es que relación entre ambas participantes había iniciado de muy buena manera, pero se deterioró progresivamente, sobre todo después de que comenzaran a circular rumores en la casa respecto a ciertos dichos y actitudes. Uno de esos episodios tuvo como protagonista a Sandra Priore, que mencionó un supuesto chisme que habría tensionado aún más el vínculo entre ambas.

El conflicto estalló finalmente en aquella celebración. Chiara, sentada junto a Catalina Gorostidi, lanzó varias frases con intención despectiva: “¿Pero, aparte, quién es? ¿Quién la conoce? ¿Quién es?”, para luego rematar con: “Nadie”. La tensión se intensificó cuando, en plena pista de baile, Luchi le hizo a Chiara el gesto de silencio llevándose el dedo a la boca. La respuesta fue inmediata: “Vos a mí no me callás, pendeja”, dijo Chiara. Y la réplica: “Calladita sos más linda”.

Fue en ese contexto que surgió la frase que estalló todo: “Seguro el otro volvió con la China. ¡Aguante la China!”. Una frase que, para el afuera, no fue inocente.

Lauty Gram había ingresado al reality show durante la dinámica de "Congelados"

Tras el episodio, Lucía se mostró afectada y se refugió en su compañero Juan Pablo de Vigili (Devi), con quien conversó en profundidad sobre el tema. “Eso no se hace. Me da asco como mujer y persona. Yo jamás rebajaría a otra mujer diciendo eso”, dijo en aquella conversación privada, registrada por las cámaras del reality. “Me da asco, me pena, vergüenza, rechazo. Sentí que me quería rebajar y no pudo. No lo va a lograr”.

Por su parte, Chiara defendió su actitud asegurando que fue provocada. Dijo que el gesto de silencio fue lo que la hizo reaccionar y que no podía dejarlo pasar.