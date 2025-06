Diqui James, el corazón indomable de Fuerza Bruta: “Podemos ser felices sin dejar de ver la pobreza”

El espectáculo AVEN se presentó en 2023 en el país, giró por el mundo y ahora regresa renovado

La maquinaria de casi 60 personas no descansa en el impactante espacio denominado Sala Sinpiso (Palermo), donde dentro de unos días tendrá lugar el estreno de la nueva temporada de AVEN, el espectáculo de Fuerza Bruta que en estos momentos se encuentra girando por el mundo con dos compañías, la que regresó de Perú y la que actualmente se encuentra en Corea, con funciones previstas por 14 semanas.

Allí, en medio de ese imponente espacio está Diqui James, cerebro creativo, que observa en silencio el lugar en el que en días se dará cita el fenómeno mundial. En sus ojos se mezclan la memoria y la voracidad del presente. El director de Fuerza Bruta palpita con cada preparación, con cada ensayo que roza el caos. “El teatro es la vida misma y tiene que ser sincero, brutal, despertarte”, suele repetir, como un mantra tallado a fuego.

James no es solo el creador de un espectáculo. Nació en las tripas de una Buenos Aires que necesitaba gritarle al mundo desde el filo, con cuerpos en suspensión, tambores, agua, papeles y gritos. Primero, sacudió al público con La Organización Negra, aquel colectivo que impugnó los límites de la escena argentina en los ochenta. Más tarde, De la Guarda lo lanzó al circuito internacional y Fuerza Bruta confirmó su genio: miles de espectadores alzaron la cabeza en Nueva York, Shanghái, Londres, movidos por una energía que parece nacer de sus propias entrañas.

La reciente gira internacional con su espectáculo AVEN dejò huella en escenarios de Brasil, Perú, México, Inglaterra y Corea, y ahora la compañía vuelve a la Argentina con una propuesta renovada. Estrenada originalmente en 2023, marca un nuevo capítulo para este colectivo de teatro físico que busca desafiar los límites de la experiencia sensorial y emocional en cada función.

La obra se define como “una explosión de humanidad sin edad y sin barreras”

El show es un viaje sensorial y físico que apela a los cinco sentidos al sumergir al público en un universo donde la alegría, la libertad y la belleza se convierten en protagonistas. La palabra “Aven”, por caso, no tiene un significado concreto, sino que surge de la combinación de “aventura” y “paraíso”, al reflejar la intención de la obra de crear un espacio lúdico y salvaje. En este entorno, los asistentes pueden experimentar las màs variadas sensaciones, todo dentro de una atmósfera que desafía la realidad cotidiana.

El regreso al país no solo implica una reposición del espectáculo, sino también una renovación en el elenco de actrices, actores y bailarines. Como desde un principio, la compañía apuesta por romper sus propios límites, al presentar una obra que se define como “una explosión de humanidad sin edad y sin barreras”.

AVEN es emoción pura, es encuentro, es felicidad en estado salvaje, es una experiencia colectiva que trascienda las diferencias individuales.

En una entrevista exclusiva con Teleshow, Diqui detalló sobre la concepción y evolución del espectáculo: “Intento hacer un show lo más feliz posible. Tenemos que hacer el show más feliz del mundo y dejar un poco la tensión y más la oscuridad que trabajamos en el pasado... y también es un show inspirado, porque es un show urbano, pero está inspirado en la naturaleza”.

“Intento hacer un show lo más feliz posible", explicó Diqui James sobre la obra

El director señaló que, aunque el espectáculo mantiene una esencia urbana, la búsqueda de belleza en la naturaleza es un eje central de la propuesta. Según sus palabras, el equipo creó una “naturaleza artificial” para acercarse a aquello que la vida urbana alejó.

“Se puede decir que es el mismo show de 2023, pero tiene muchas cosas nuevas y tiene sensaciones nuevas y una búsqueda un poco diferente”, explicó. Esta evolución responde tanto a la necesidad de mantener la frescura artística como a la intención de adaptarse a los cambios en el contexto social y cultural.

La motivación, según explicó, está profundamente vinculada al contexto actual, marcado por el bombardeo constante de noticias negativas y la omnipresencia de la tecnología en la vida cotidiana. James expresó: “La búsqueda de este espacio aventurero tiene que ver también con el presente del mundo, estamos tan bombardeados de noticias, malas noticias, y como una sensación de que no tenemos arreglo. Y por otro lado, estamos metidos todo el día con el celular. Estamos como re adictos al celular y al mirar todo el tiempo muchas cosas mezcladas diferentes”.

El director identificó la cultura del consumo rápido de información, donde los videos de pocos segundos alternan entre temas dispares, como un fenómeno que aleja a las personas de las experiencias colectivas y profundas.

La música es uno más de los actores dentro del espectáculo

En contraste con esta realidad, la compañía propone una experiencia que, destacó, es “casi opuesta a eso”, al explicar que el espectáculo busca generar una vivencia colectiva, donde el público no se siente solo, incluso si asiste sin compañía. “Vos no estás solo en Fuerza Bruta. O sea, no es una experiencia solitaria, por más que venga solo. Es una experiencia colectiva. Por eso es diferente cuando vos lo ves en Tokio, o cuando lo ves en Buenos Aires, porque las reacciones colectivas son diferentes”, afirmó. Esta dimensión colectiva es, para el creador, uno de los elementos que distinguen a la compañía en general.

El objetivo es recordar al público la posibilidad de la felicidad, incluso en medio de las dificultades, al trazar una analogía con el carnaval: “El carnaval un poco está para recordarnos que podemos ser felices y vos no dejás de ver la pobreza o no dejás de ver la suciedad, o no dejás de ver a un tipo bailando mal vestido y que sabés que el lunes va a tener un montón de quilombos de vuelta, pero también al mismo tiempo ves esa persona o ese grupo de gente festejando y celebrando y estando tan felices. Sin negar todo lo malo, claro. Aunque el lunes se nos vengan las obligaciones encima. Celebrar la vida, celebrar pese a todo lo que nos rodea”.

El espectáculo, entonces, busca sumergir al público en un mundo extraordinario donde las reglas habituales no aplican y la felicidad se presenta como una posibilidad tangible. Es que la propuesta no pretende negar las dificultades del mundo exterior, sino ofrecer un espacio donde el público pueda reconectarse con la capacidad de cambiar las cosas y experimentar bienestar.

James lo expresó así: “Yo creo que nosotros lo que queremos lograr es eso que vos te metés acá a un mundo que es absolutamente extraordinario. Nada, funciona como funciona afuera. Y que vos sientas que podés ser feliz, que sos capaz de cambiar las cosas, que sos capaz de hacer cosas. Y conectarte con esa locura y que eso te haga bien. Por más que el mundo sea un quilombo”.

Diqui James se reconoce como obsesivo y está atento a cada detalle de los preparativos (Télam)

Esta visión subraya la función del espectáculo como un refugio temporal, pero también como un recordatorio del potencial humano para la alegría y la transformación.

El impacto internacional de Fuerza Bruta y el espectáculo que se encuentra girando se refleja en la diversidad de públicos que presenciaron la obra en diferentes países. De hecho, las reacciones colectivas varían según el contexto cultural, lo que enriquece la experiencia tanto para los artistas como para los espectadores.

La renovación del elenco y la incorporación de nuevas sensaciones y búsquedas responden a la filosofía de la compañía de mantenerse en constante evolución. El espectáculo, aunque conserva elementos de su versión original, introduce cambios que buscan sorprender y emocionar al público en cada función. Esta capacidad de adaptación es una de las claves para el éxito sostenido de la compañía, que continúa atrayendo a audiencias de todas las edades y procedencias.

Por mucho que parezca, lo que menos tiene Diqui James en la improvisación. Detallista hasta el hartazgo, irrumpió en la escena local a mediados de los ‘80 de la mano de La Organización Negra.

La organización negra nació a mediados de los '80 y rompió los paradigmas de lo que era el teatro convencional

El contexto social y cultural de esos años resultó fundamental para el surgimiento de propuestas como la de James. Es que tras la dictadura, se abrieron numerosos espacios para la expresión artística y la experimentación. Jóvenes de unos 20 años, llenos de energía, se mezclaron con quienes regresaban del exilio, trayendo consigo experiencias de censura y represión, pero también nuevas ideas y lenguajes. Esta confluencia generó una explosión creativa que, en palabras de James, dejó frutos visibles en la actualidad.

“En los ’80 se abrieron un montón de espacios donde poder juntarse, donde poder mostrarse, que estábamos todos los pendejos que salíamos de la dictadura y teníamos 20 años, teníamos toda la energía del mundo mezclándonos con los tipos que volvían de afuera, que habían sido exiliados y que habían sufrido la censura y volvían a contar y a mostrarlos lo que hacían. Y eso, esa unión, fue una explosión espectacular que derivó en todo lo que pasó en esa época y ves los frutos hoy en día en un montón de cosas. No nos importaba un carajo la plata. Era muy salvaje. Y sí, fue una época muy copada”, relató el creador.

La propuesta de La Organización Negra se caracterizó por su carácter disruptivo y su rechazo a los convencionalismos del teatro tradicional. La intención era crear un espectáculo que pudiera ser comprendido y disfrutado por cualquier persona, independientemente de su formación o experiencia previa con el teatro. Esta búsqueda de un lenguaje universal, inspirado en manifestaciones populares como el carnaval y el teatro callejero, permitió que la obra trascendiera las fronteras nacionales y culturales.

La experiencia internacional de James y su grupo confirmó que el lenguaje escénico que habían desarrollado en la Argentina tenía la capacidad de conectar con públicos de todo el mundo. La universalidad de su propuesta no fue el resultado de una estrategia deliberada para conquistar mercados extranjeros, sino la consecuencia natural de un deseo genuino de hacer teatro para todos. Esta visión inclusiva y experimental, forjada en el contexto de la posdictadura argentina, se transformó en una marca distintiva que definió la trayectoria del director y su aporte al teatro contemporáneo.

Fuerza Bruta se presentará e nla Sala sinpiso, luego de la gira mundial

Ver con ojos de hoy a quien era Diqui en sus primeros años despierta en él una mezcla de ternura y admiración. El creador recuerda que, en aquella época, las posibilidades de éxito eran prácticamente nulas, pero eso no lo detuvo. Su determinación por seguir su propio camino, sin importar los riesgos ni las probabilidades, marcó el inicio de una trayectoria que, con el tiempo, se consolidó en el ámbito artístico.

El relato sobre sus inicios en los años ochenta revela una actitud de entrega total a su vocación. A pesar del miedo constante, nunca se apartó de sus convicciones ni permitió que otros lo persuadieran para tomar caminos más seguros o convenientes. “Y en ningún momento arrugué. Y cagado de miedo siempre, ¿no? Pero, digo, iba muy al frente con lo que tenía ganas de hacer, con la visión. Y en ningún momento me convencieron para ir para otro lado, porque me convenía o porque había más seguridad”, expresó.

La historia de Diqui James se convierte así en un ejemplo de cómo la pasión y la convicción pueden prevalecer sobre la incertidumbre y el temor al fracaso, según detalló el medio.