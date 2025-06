Benjamín Vicuña celebró con un emotivo video el cumpleaños de su hijo Beltrán: el tierno mensaje de Pampita

Benjamín Vicuña celebró el cumpleaños de su hijo Beltrán con un emotivo video: el mensaje de Pampita (Video: Instagram)

“El mundo es más bonito contigo”. Así comienza la dedicatoria de Benjamín Vicuña a su hijo menor, Beltrán. Se trata de un padre que ha conocido el amor y el dolor en proporciones extraordinarias. El actor chileno celebró este 8 de junio de 2025 el cumpleaños número trece de su hijo, fruto de su relación con Pampita Ardohain, con un video en sus redes sociales que fue mucho más que una recopilación de imágenes: fue un testimonio emocional y un rito de amor profundo.

El niño nació el 8 de junio de 2012, en una clínica de Buenos Aires, en medio de un torbellino emocional. Tres meses después, el 8 de septiembre, fallecía su hermana mayor, Blanca, tras un inesperado cuadro de neumonía hemorrágica. La tragedia se incrustó para siempre en la historia familiar, y cada cumpleaños de Beltrán es también un recordatorio de lo que fue y de lo que ya no será.

Pero este 2025, trece años después, la vida insistió en brillar.

Benjamín Vicuña saludó con un emotivo video a su hijo Beltrán por su cumpleaños número 13: el tierno mensaje de Pampita (Instagram)

“Feliz cumpleaños, Beltrán. Qué orgullo ser tu padre, qué alegría verte crecer fuerte, feliz y apasionado por lo que te gusta. El mundo es más bonito contigo. Te amo”, escribió Vicuña junto al video en Instagram. La cinta muestra escenas cotidianas: partidos de fútbol, risas, abrazos. Pero entre cada toma, lo que se filtra es el respeto y la ternura por un niño que, como alguna vez definió su padre, es “dueño de los silencios, un caballero antiguo, el mejor amigo del balón”.

Las palabras de Vicuña no cayeron en el vacío. Pampita reaccionó de inmediato: “Te amamos tanto, Beltrán”, escribió, condensando en cuatro palabras una maternidad que ha sido luz en la sombra.

No es la primera vez que ella pone en palabras su vínculo con Beltrán. Un año atrás, el 8 de junio de 2024, publicó en Instagram una reflexión conmovedora:

“Yo te di la vida hace 12 años y vos me salvaste la mía después. Con tu risa y tu mirada me amaste y mi corazón no pudo dejar de latir al lado del tuyo. Si supieras hijo el orgullo que me da verte hoy tan grande y tan sabio”, expresó.

Beltrán Vicuña sopló la velita con su mamá, Pampita y sus hermanos (Instagram: @pampitaoficial)

Las palabras iban acompañadas de imágenes en las que se veía a Beltrán aún niño, dormido sobre su madre, o mirándola con una ternura que desarma. La última foto lo mostraba de pie, erguido, en lo alto de una duna, como si estuviera a punto de conquistar el mundo.

Una de esas imágenes fue compartida también por Vicuña, en una publicación paralela en la que reiteraba su mirada única sobre su hijo: ese “caballero antiguo” que parece haber heredado no solo los rasgos, sino también la hondura melancólica de su padre.

Una familia marcada por el amor y la ausencia

La presencia de Blanca sigue intacta en la vida de la familia Vicuña y Ardohain (Instagram)

La historia de los Vicuña-Ardohain está atravesada por el duelo. La muerte de Blanca fue un punto de inflexión. “Blanca es un ángel que vive en nosotros”, suele decir Vicuña en entrevistas. Cada gesto hacia sus hijos parece llevar la sombra dulce de esa ausencia.

Beltrán, en ese sentido, fue no solo el tercer hijo de la pareja, sino también una tabla de salvación. En él se canalizó el amor de una madre devastada y de un padre que había perdido la brújula. Y en sus silencios, en su pasión por el fútbol, en su perfil bajo, fue encontrando su propia identidad.

El video publicado por Vicuña este año tiene algo distinto. No hay tristeza. Hay emoción, sí, pero sobre todo hay celebración. Las imágenes del niño corriendo en la playa, abrazando a su madre, entrenando en una cancha, muestran a un adolescente que crece entre la discreción y el afecto.

Y en la última escena, un instante de oro: padre e hijo, de espaldas al atardecer, con los brazos alzados, como si juntos estuvieran dispuestos a sostener el cielo.