Jimena Barón se mostró ansiosa en la recta final de su embarazo: “A ver si le pinta”

Jimena Barón le habló a su hijo por venir asumiendo que será Géminis

Jimena Barón había augurado que su hijo nacería antes del 24 de junio. Todavía le quedan dos semanas para que su vaticinio se cumpla, pero ya tiene muestras de impaciencia, de querer que nazca ya. Aunque, como buena geminiana, lo hizo en su particular estilo.

En sus redes sociales, mostró una vez la enorme panza, y escribió sobre el signo natal que podría tener su hijo si es que nace antes del 20 de junio: “Géminis, hay que decirles blanco si se quiere negro”. Con su rostro fuera de plano y la voz en off, dejó un mensaje para intentar apurar a la criatura: “Bueno, este es un pibe que no tiene intenciones por el momento. Así que así estamos. Igual como creo que va a ser geminiano, ya estamos aplicando la de los geminianos: ‘sabés qué, no nazcas, nadie te espera, no tenemos tiempo para tu nacimiento, tenemos mucho que hacer’. A ver si hay le pinta”.

Jimena Barón

Pero además, en la historia siguiente publicó una foto de ella junto a su pareja, Matías Palleiro, antes de quedar embarazada. Quizás para que nadie lo olvide, señaló, con una lágrima al lado: “De paso recordamos mi cintura”. Y también, para que nadie se confunda con su mención a Géminis, explicó que ella es de ese signo: “Antes de que critiquen a Géminis, les recuerdo que esta mina a la que dicen querer y dicen reírse mucho, es de Géminis”.

Y sorprendió, como “dato random de esos que les gustan a ustedes”, al arrobar a Celeste Cid y Bárbara Lombardo haciendo referencia a que las tres, hace 21 años, estudiaron los signos con una “profe particular”, pero no mencionó quién era.

En mayo, como se dijo, ella aseguraba que, con lo pesada que llevaba su panza, no llegaría a dar a luz en la fecha prevista por los médicos: “3 kilos pesa este pibe ya. No llegamos al 24 de junio ni ahí (se mueve muchísimo)”.

Con el embarazo su recta final, esta semana compartió en su Instagram una carta para el hijo que está en camino, acompañada por una foto de Justina Bulbarella que la muestra desnuda, entre las ramas de un arbusto, mostrando esa panza enorme y redonda que, según confiesa, la hizo sentirse “más mujer, más montaña, más mar, más animal” que nunca.

Junto a esa foto, poderosa y natural, el texto funciona casi como una puerta a su mundo interno, a los sentimientos que la atraviesan y a la intimidad de quien está por vivir uno de los momentos más trascendentes de su vida junto a su pareja, Matías Palleiro.

Escribir cartas es una especie de rito personal. En cada una, Jimena construye una suerte de bitácora donde conviven emociones, agradecimientos y confesiones.

“Hijo:

Hoy se cumple nuestra famosa fecha “a término”. A tu hermano Momo tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo. Hago lo mismo con vos hijo de mi corazón, por las dudas pienses que no quiero que nazcas, ya que te disfruté tanto pero tanto adentro de mí.

Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta tierra. Que me siento la misma tierra, el agua, y la misma magia que hizo existir el planeta. Que me siento más segura que nunca, me siento luz y me siento sangre. Me siento mar, me siento montañas, me siento todo lo inmenso e impactante. Me siento un animal, siento esa misma calma y esa misma ferocidad.

Que ya te conozco hijo, aunque todavía no pueda verte.

Si, hay algo que me angustia de despedir la panza, pero quiero que sepas que en el fondo es felicidad y que nada me da más ilusión que poder parirte, agarrarte y verte. Ponerte en mi pecho piel con piel. Ver a tu papá mirarte por primera vez. A tu hermano conocerte.

El amor que te espera es desbordante, a veces no me entra en mi propio cuerpo. En mi cabeza mucho menos.

Te espero bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo.

Te amo hijo, nunca vas a saber cuánto.

mamá."