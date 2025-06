El emotivo mensaje de Maru Botana por los 20 años que cumplió su hija Sofía: “La vida te sonríe”

Sofía Solá cumplió 20 años: la celebración familiar de la hija de Maru Botana

La pastelera Maru Botana celebró los 20 años de su hija Sofía Solá de una manera especial, muy emotiva. Las redes sociales fueron el escenario elegido por la cocinera para compartir con sus seguidores el amor y orgullo que siente por Chofi, como le dicen.

La celebración comenzó con una historia en Instagram donde Maru escribió “Happy Birthday”, acompañada de una imagen de un pasacalle que decía “Feliz Cumple Sofi Linda”, firmado por toda la familia: “Mamá, papá, Agus, Luchi, Santi, Tusi, Juan, Nesi y los perros”. Por la noche, la familia se reunió y comió dos enormes bandejas de sushi.

El día del cumpleaños también incluyó una conmovedora carta que Maru le dedicó a Sofía. En sus palabras, Maru expresó: “Feliz cumple Sof, qué lindo verte feliz hoy festejando con tus amigas y amigos, qué lindo verte disfrutar de esta vida. Sos una personita muy especial, sensible, llena de amor y a la vez valiente y con un corazón y una cabeza que actúan en sintonía. Te cuesta a veces relajar y lo sabes, pero cuando encuentras la manera todo fluye y la vida te sonríe. Mi chiquita, qué agradecida soy de tenerte tan cerca, de poder hablar de todo y pedirnos ayuda cuando la necesitamos. Gracias por las veces que me das tu opinión y tanto me ayuda. Gracias por apoyarme en mis momentos más complicados, gracias por acompañarme e incentivarme y gracias por estar siempre. Gracias enormes por pedirme que te abrace y por disfrutar mucho tiempo en casa con tus amigas. Me hace muy feliz❤️. Sos una mujercita muy importante para todos nosotros, que ama esta familia hermosa y no la cambia por nada. ¡Vamos Chofita que todavía falta mucho por venir! Vamos por nuevos desafíos!! Mucha adrenalina pero siempre”.

El posteo de Maru Botana en Instagram por el cumple de su hija Sofi

El pasacalle que puso toda la familia de Maru para su hija Sofía

El ambiente festivo no se limitó a las palabras. Hace poco tiempo, Maru y Sofía se hicieron virales en TikTok al participar en un desafío popular donde bailaron al ritmo de “Guay” de DJ Agus Lima. Este video de 11 segundos no sólo destacó su talento para el baile, sino que también puso de relieve el impresionante parecido físico entre madre e hija. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores sorprendidos por la energía de ambas y por el hecho de que Sofía ya fuera una joven adulta. Estas reacciones subrayan el impacto perdurable que los Botana han tenido en el público argentino.

En el ámbito digital, Sofía Solá ha logrado establecerse como una influencer en ascenso, gracias a su creatividad y naturalidad que resuenan entre sus seguidores. Con una base creciente de 70,000 seguidores en TikTok y más de 35,000 en Instagram, Sofía comparte contenido que refleja su pasión por la moda y su estilo de vida único.

Por si fuera poco, Sofía ha entrado con éxito en el mundo del modelaje, colaborando con marcas argentinas de renombre como Ricky Sarkany, Kosiuko y Paula Cahen D’Anvers.

Sofía Solá en Gurisa 2

El juves 20 de marzo, en el evento “El Rogelazo”, organizado por Maru Botana en el Obelisco que tuvo como propósito recaudar ayuda para los afectados por la inundación en Bahía Blanca, se convirtió en un escenario de un momento viral inesperado por la reacción que tuvo Sofía cuando, en plena transmisión en vivo del evento, el streamer Manu Dons intentó coquetear con ella.

Durante la emisión del programa Falta de Límites, transmitido por La Casa Streaming, Manu le preguntó a Sofía si tenía novio, a lo que ella respondió que no. Cuando él continuó la conversación preguntando si le gustaría tener uno, la respuesta sincera de Sofía, indicando que quisiera alguien para el invierno, generó revuelo en las redes.

El intercambio tomó mayor notoriedad cuando Manu mencionó en tono de broma que Maru Botana sugería presentarlos, a lo que ella respondió que sus antecedentes amorosos debido a que había salido con una amiga suya. El comentario dejó a Manu algo incómodo, que salió como pudo de la situación, admitiendo que nada resultó como él esperaba.