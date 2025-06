La denuncia de Mauro Icardi a Wanda Nara que desató un escándalo en el colegio de sus hijas

El colegio de las hijas de Icardi y Nara denunció la ausencia de responsables legales, provocando una intervención judicial (Video: SQP, América TV)

Una comunicación oficial del colegio al que asisten Francesca e Isabella, hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, marcó el inicio de un nuevo capítulo en el ya complejo conflicto familiar. El correo, enviado el martes 3 de junio a ambos progenitores, expresaba una preocupación institucional ante la ausencia simultánea de ambos padres en el país.

“Frente a la circunstancia de que ninguno de los dos padres se encuentra en el país, les enviamos nuevamente el formulario para que nos notifiquen a la máxima brevedad posible quién ocupa el rol de guarda de las menores”, decía el texto.

Según el contenido del mensaje —cuya captura fue difundida públicamente—, ninguno de los dos contactos de emergencia designados por la familia pudieron ser localizados. El teléfono de Nora Colosimo, madre de Wanda, no fue atendido. En tanto, la señorita Lucía Oliver respondió que ya no trabaja más para la familia. Sin referencias ni responsables inmediatos para acudir ante una eventualidad, el colegio instó a los padres a regularizar la situación.

La directora del colegio notificó a la Justicia sobre el conflicto, ante la falta de acciones concretas de los progenitores

La preocupación institucional coincidió con la prolongada estadía de Wanda en Europa, donde lleva más de diez días —con publicaciones que la muestran de paseo en Ibiza— y con el reciente regreso de Icardi desde Turquía, acompañado por Eugenia “la China” Suárez. En ese marco, el colegio decidió elevar el caso a las autoridades judiciales y consultar con el juez interviniente, generando así una escalada legal.

La respuesta judicial no tardó en llegar. El Juzgado Civil 106 dictó una resolución a partir de una llamada de la directora de la institución, Silvina López Fernández, quien informó sobre la intención de Mauro Icardi de retirar a sus hijas del colegio. El documento oficial, fechado también el 3 de junio, establece lo siguiente: “Se prohíbe al progenitor Mauro Icardi retirar a sus hijas Francesca e Isabella del establecimiento escolar por el momento y hasta tanto se resuelva la petición formulada”.

La resolución fue notificada electrónicamente al colegio y al propio Icardi. La medida fue tomada a pesar de que el futbolista cuenta con tenencia compartida y no tiene impedimentos de contacto con sus hijas, según su entorno legal.

Wanda Nara se encontraba en Ibiza mientras Icardi regresaba de Turquía, dejando un vacío familiar en plena disputa

La reacción del jugador no se hizo esperar. Ese mismo día, tras ser notificado por el colegio, Mauro Icardi presentó una denuncia judicial por desamparo, argumentando que sus hijas se encontraban en un estado de indefinición institucional y familiar. El escrito, redactado por sus representantes legales, hace eje en la responsabilidad materna sobre los contactos de emergencia consignados, que no fueron efectivos cuando el colegio intentó comunicarse ante la ausencia de ambos progenitores.

La abogada del futbolista, Lara Piro, se refirió con dureza a lo ocurrido. En declaraciones al programa SQP, conducido por Yanina Latorre y emitido a través de la pantalla de América TV, sostuvo: “A Mauro no se le puede pedir más paciencia y más respeto por la Justicia de la que ya ha tenido”. En su exposición, fue crítica con el accionar del magistrado a cargo de la causa: “Hace seis meses que le pedimos al doctor que tenga la valentía que tiene que tener un juez de la Nación, y de repente hoy, en cinco minutos, la tuvo”.

Piro cuestionó los argumentos de la resolución: “No hay fundamentos. No tiene impedimento de contacto, tiene cuidado parental compartido. ¿Por qué no se las pudo llevar del colegio?”. A su entender, la medida judicial carece de respaldo jurídico concreto y responde a una presión ejercida desde el entorno de Wanda Nara.

Lara Piro, abogada de Icardi, acusó al juez y a Wanda Nara de negligencia en el cuidado de las niñas

En ese sentido, la abogada también apuntó a la exposición pública de la mediática y a su conducta durante los días del conflicto: “La señora Nara se encuentra en Ibiza por razones que desconocemos, y que tampoco nos interesa conocer, pero que evidencian el desamparo de Francesca e Isabella”.

Uno de los puntos más sensibles del planteo fue la falta de vínculo entre las menores y las personas que las cuidaban al momento del episodio. Según se detalló, Andrés Nara, padre de Wanda, había visto a sus nietas en apenas dos oportunidades antes del encargo. Además, Zaira Nara, también señalada como responsable, estaba fuera del país por compromisos laborales en Uruguay. De acuerdo con el testimonio de Lara Piro, la niñera que las acompañaba ni siquiera era conocida por las niñas.

“La biología no nos hace familia. Ha sido denunciado por violento. ¿Qué tranquilidad puede tener Mauro como padre si sus hijas están con una persona que no conocen y que tiene antecedentes?”, agregó la abogada sobre el abuelo materno de las menores.

Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, lo ayudó en la denuncia por el traslado de sus hijas a Argentina sin su consentimiento

En su escrito judicial, Icardi enfatizó que nunca estuvo de acuerdo con que las niñas fueran escolarizadas en la Argentina, y denunció que su traslado desde Turquía se realizó sin su consentimiento. Este punto también fue incluido en la denuncia, que califica la situación como “inadmisible y groseramente reprochable”.

La conductora que dio a conocer la información durante el directo de su programa, sostuvo: “Acá hay un colegio preguntándole a los padres quién ocupa el rol de guarda de las menores. El colegio está alarmado, y con razón”. En su análisis, Latorre cargó las responsabilidades principalmente en Wanda: “Ella eligió los contactos. Ella no dejó ninguna respuesta activa. Es grave”.

Mientras tanto, las niñas permanecen en el colegio y bajo seguimiento institucional. La causa se encuentra ahora en manos del fuero civil, donde deberá resolverse quién queda a cargo del cuidado presencial y legal de Francesca e Isabella, en medio de un conflicto judicial y mediático en plena escalada. Las vacaciones escolares de invierno están cerca, y la tensión familiar sigue sin resolverse.