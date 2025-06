Eva Bargiela habló de su embarazo y del futuro: “Gianluca llegó a mi vida con un propósito”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone transitan el quinto mes de embarazo

Se la ve feliz, plena, y al momento de referirse a su pareja sus ojos hablan de amor. El presente de Eva Bargiela transita entre el embarazo, del que ya se encuentra atravesando el quinto mes, además del trabajo, que no tiene intenciones por el momento de dejar. Se muestra activa: televisión, modelaje, su cara como emblema de alguna marca, además de su presencia en redes sociales.

En una charla exclusiva con Teleshow, la modelo destacó que junto con Gianluca Simeone atraviesan una etapa de plenitud y estabilidad en la Argentina, donde decidieron instalarse juntos durante esta etapa tan trascendental en sus vidas.

La modelo, que se encuentra en el quinto mes de gestación, compartió detalles sobre su experiencia y el acompañamiento que recibe tanto de su familia como de su pareja, además de las dudas respecto del nombre del futuro bebé.

“Me siento bárbara, con mucha energía, feliz”, expresó durante el relanzamiento de una marca de ropa, a la vez que destacó que el apoyo de su entorno fue fundamental: “Tanto mi familia de papá y mis hermanas como mi pareja, todas las familias, súper acompañando”. La también influencer explicó que el acompañamiento familiar y de su pareja en mesta etapa fue “mejor imposible”, lo que le permite transitar el embarazo con tranquilidad y entusiasmo.

Eva Bargiela está feliz, plena y disfrutando esta etapa de su vida (RS Fotos)

En cuanto a la compatibilidad entre la vida profesional y la maternidad, sostuvo que ambas pueden coexistir sin inconvenientes: “Yo soy partidaria de que la familia y el trabajo son compatibles ciento por ciento”, afirmó. La modelo explicó que, aunque reconoce la necesidad de un tiempo de recuperación y adaptación tras el parto, por el momento puede continuar con sus actividades laborales: “Por ahora yo tengo la suerte de poder llevarlo superbién”, a la vez que reveló que planea no abandonar sus compromisos laborales: “Voy a seguir trabajando hasta que pueda, sí”.

La agenda de Eva incluye un variado menú vinculado al mundo del espectáculo. “Todo lo que hay en redes, modelaje, tele, todo lo que surja es bienvenido, siempre”, detalló. Esta actitud refleja su intención de mantener su carrera activa durante el embarazo, adaptándose a las circunstancias y oportunidades que se presenten.

Respecto a la relación de pareja, describió a Gianluca con la mirada propia del amor: “Me sorprende todos los días porque es como muy dedicado, muy comprometido, está en todos los detalles”, señaló. La modelo subrayó que ambos se encuentran instalados en la Argentina y que, por el momento, no planean mudarse: “Por ahora nos quedamos acá. La idea es de acá más, obviamente, seguir juntos para donde sea, pero en un principio es en la Argentina”.

Sobre el futuro laboral de su pareja, el futbolista que en el último tiempo se desempeñara en el Rayo Majadahonda de la Segunda Federación de España, Bargiela confirmó que él también permanecerá en el país, decisión que refuerza la intención de la pareja de consolidar su vida familiar en el país al menos durante esta etapa.

La emoción de la pareja al momento de confirmar el embarazo

El tema del nombre del bebé sigue sin resolverse. “No lo sé ni yo, me encantaría saberlo así se los cuento”, explicó aunque no pudo evitar mencionar que existen algunas opciones de las que aclaró que aún no tomaron una decisión definitiva: “Hay un par, pero todavía no está decidido”.

La historia de amor menos pensada

Una separación dolorosa, un cumpleaños sin ganas de celebrar y unas amigas que, con cariño, empujaron a Eva a salir. Aquella noche de diciembre de 2023 parecía no prometer nada, pero en un boliche de Costanera el destino le tenía preparada una sorpresa: el encuentro con Gianluca Simeone. Lo que empezó con una conversación entre desconocidos y un “buena onda”, se convirtió en una historia de amor marcada por la distancia, los viajes a contrarreloj, las primeras fotos juntos y los mensajes cómplices en redes sociales.

No todo fue sencillo: la distancia dolía, las despedidas se repetían y las ausencias se sentían demasiado. Eva transitó el duelo más profundo con la pérdida de su madre y, en medio de su dolor, encontró un refugio incondicional en Gianluca, que la sostuvo y la acompañó cuando más lo necesitaba. Juntos supieron dejar atrás miedos y superar obstáculos, compartieron ciudades, paisajes, costumbres, y, sobre todo, compartieron abrazos capaces de, aunque fuera por un rato, aliviar penas y multiplicar alegrías.

Un año después de aquel encuentro casual, el amor que nació en una noche cualquiera se transformó en promesa de familia. La noticia del embarazo y la alegría por el hijo en camino llegaron como la confirmación más dulce de todo lo que construyeron juntos: dos corazones que, entre mensajes, viajes y ausencias, aprendieron a elegir(se) a diario. De un cumpleaños sin ganas a la emoción de esperar un hijo, la vida de Eva y Gianluca se tiñó de nuevos sueños y esperanza.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone continuarán su vida juntos en la Argentina

La historia de la pareja captó de inmediato la atención en redes sociales, donde sus seguidores siguen de cerca cada una de sus publicaciones. “Nosotros nos conocimos y de verdad desde el primer día que nos conocimos no nos separamos y queríamos lo mismo y bueno, fluyó todo lindo”, expresó en las últimas horas sobre lo que fue ese principio y lo que es este presente. La modelo describió el inicio de la relación como un “flechazo” y destacó la naturalidad con la que se desarrolló el vínculo.

Al reflexionar sobre el impacto del deportista en su vida, compartió con Teleshow un resumen de su pasado, su presente, y espera que su futuro: “Realmente siento que es una persona que llegó a mi vida con un propósito en un momento muy especial y que hoy me está dando lo más lindo de la vida, que es una familia”.

Así, Eva y Gianluca continúan construyendo su proyecto de vida en la Argentina, a la espera de la llegada de su primer hijo y con la convicción de que el trabajo y la familia pueden ir de la mano. La modelo, en sus propias palabras, resume el momento que vive: “Mejor, imposible”.