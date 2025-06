Eva Bargiela habló de su embarazo en Los 8 Escalones y se guardó un secreto sobre su bebé: “Voy a tener lío”

En pleno programa, Eva Bargiela fue acorralada con consultas sobre su bebé a poco tiempo de anunciar su embarazo (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Eva Bargiela transita un momento de profunda alegría personal y no duda en compartirlo con el público. Esta semana, durante su participación como jurado en el programa Los 8 Escalones (El Trece), la modelo contó cómo vive su embarazo de cinco meses. Lo hizo en medio de una charla distendida con Guido Kaczka, que comenzó con una broma casual y terminó revelando un dato que sorprendió a todos: la pareja tiene una lista con tres posibles nombres para su futuro hijo, pero aún no han decidido cuál será.

La conversación comenzó cuando Guido presentó a una concursante embarazada de ocho meses, y no tardó en relacionarla con Eva: “Hola Delfina… ah, estás como Eva Bargiela, Delfina”, comentó el conductor, despertando risas en el estudio. “¿Y vos, Eva, de cuántos meses?”, preguntó entonces. “De cinco”, respondió la modelo, con una sonrisa tímida. “¿Y cómo se va a llamar?”, quiso saber el conductor, con su estilo habitual. “No tiene nombre todavía”, dijo ella.

Ante la curiosidad general, Iliana Calabró, otra de las juradas del ciclo, intervino: “¿Y cuáles son los tres?”, consultó. Eva, con tono cómplice y algo de cautela, respondió: “No, porque no lo sabe ni la familia”. Guido aprovechó la oportunidad para bromear al respecto: “¿Ni la familia lo sabe? No, lo que me da miedo es que si me lo decís a mí al oído y después sale en esos programas vas a decir ‘lo dijo’”. Entre risas, Eva remató: “Voy a tener lío, no lo sabe nadie, me vas a meter en un problema”.

Eva Bargiela evitó dar a conocer el nombre de su bebé en Los 8 Escalones (Captura de video)

La escena, breve pero espontánea, capturó uno de los momentos más sinceros de la emisión. En medio del show televisivo, la modelo reveló que junto a su pareja, el futbolista Gianluca Simeone, están evaluando con cariño y cuidado cómo llamar a su primer hijo. Por ahora, los nombres están en secreto. No los conocen ni amigos ni familiares. Y ni siquiera hay una decisión tomada: hay tres opciones en juego, y ambos se encuentran en pleno proceso de elección.

La noticia del embarazo había sido anunciada oficialmente por Bargiela a comienzos de mayo, a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 400 mil seguidores. Pero lo que terminó de confirmar los rumores fue el gesto público de Gianluca, quien filtró la llegada del bebé con un festejo de gol durante un partido entre el Rayo Majadahonda y el Tenerife B.

Fue durante ese encuentro, jugado como visitante, que el delantero sorprendió al arquero rival con un remate desde más de 50 metros de distancia. El gol fue notable, pero lo que más llamó la atención fue la celebración: Gianluca llevó su dedo pulgar a la boca, simulando el gesto de un bebé, y luego colocó la pelota bajo su camiseta, imitando una panza de embarazada. Un símbolo claro y universal que no necesitó traducción.

La modelo y el futbolista anunciaron oficialmente el embarazo a través de las redes (Instagram)

Tras el revuelo, Eva confirmó públicamente lo que el festejo ya había dicho sin palabras. “Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en el medio de un festejo”, escribió en Instagram, acompañando la frase con emojis de risa. En ese mismo posteo, la modelo compartió su alegría: “Es que sí, bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia (que es enorme, así que preparate para recibir muchos mimos)”.

Junto al texto, Eva publicó un carrusel de imágenes: una ecografía, abrazos con Gianluca, sonrisas llenas de complicidad y emoción. Imágenes que ya empezaron a construir el álbum de recuerdos del nuevo capítulo que se abre para ambos.