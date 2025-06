María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa separados: la confirmación del exfutbolista en sus redes

Se conocieron los motivos detrás de la ruptura entre María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa (Video: LAM – América)

Este martes se confirmó lo que durante días solo eran rumores: la separación entre María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa se volvió oficial. La noticia, que había sido negada en un primer momento por la actriz, terminó saliendo a la luz con detalles sobre el final de su romance. En medio de especulaciones y silencios, fue el periodista Pepe Ochoa quien en LAM (América) brindó precisiones sobre la ruptura.

“Él se hartó. Él le dijo ‘basta, me harté, no quiero más’. Ella es conflictiva, pero él se encargó de anunciarlo de una manera que nadie lo descubrió, pero yo sí”, aseguró en plena emisión. A esto sumó: “Él la deja por intensa. Ella está muy aferrada a él, él está en otro lugar, entonces dijo ‘acá se acabó’”.

El ciclo televisivo exhibió una prueba concreta de la separación con un intercambio en redes sociales. Un seguidor comentó a Gamboa: “Negro querido, alejate de la falo... de Callejón. Sos buena gente. Te va a querer sacar hasta los calzones”. Ante esto, el exfutbolista respondió de forma contundente: “No está bueno faltar el respeto, hermano. Igual, tranqui, que estoy solo. Bendiciones”. A partir de esa frase directa, el cierre quedó claro y el tema dejó de ser solo un rumor para transformarse en una confirmación pública.

El mensaje del exfutbolista que dejó en evidencia la ruptura (Captura LAM)

En el debate, también se abordó el futuro profesional y personal del exjugador. Se mencionó que Gamboa había cerrado contrato para trabajar como director técnico en el exterior. En paralelo, Callejón habría brindado su propia versión ante la consulta de Yanina Latorre, explicando que la distancia se debía a asuntos laborales. En ese sentido, Marcela Feudale precisó: “Ella, cuando habló con Yanina, dijo que él se había alejado por trabajo”. Sin embargo, según Latorre, la versión de la actriz ocultaba el verdadero trasfondo: “Ella dijo ‘estamos distanciados’, pero en realidad ya estaban separados y no lo quería asumir, porque sostiene que solo se está separada si es del marido. No, uno se puede separar de un novio, un chongo… Todos la dejan por intensa, es infumable”. La panelista también recordó que la actriz parecía especialmente incómoda ante la prensa hace unos días, situación que, según Marixa Balli, coincidió con lo reciente de la ruptura.

El vínculo entre Callejón y Gamboa tiene historia: surgió en los años ’90 en plena efervescencia de sus carreras. Por entonces, él se consolidaba como campeón con el club rosarino y era convocado por la Selección argentina, mientras ella iniciaba su camino como una de las secretarias de La noche del domingo, luego de sus primeras experiencias profesionales junto a Jorge Porcel en Estados Unidos y Gerardo Sofovich. Tiempo después, a finales de 2022, la actriz retomó este capítulo sentimental durante una visita a la mesa de Mirtha Legrand, donde relató: “Nos enamoramos en Mar del Plata y tuvimos una relación de un año. Y no nos presentó Guillermo Coppola”, dejó aclarado ante las versiones sobre el empresario. Según contó, la juventud y la búsqueda personal fueron determinantes en la primera separación: “Los dos estábamos persiguiendo nuestros sueños, éramos muy chicos”, recordó, sin gestos de rencor por el pasado.

Treinta años más tarde, la historia les dio una segunda oportunidad. El reencuentro, signado por la virtualidad, comenzó como suele pasar en estos tiempos: con un mensaje por Instagram. “Él me escribió en enero y me dijo que me veía muy bien con mi familia”, relató Callejón. Sin embargo, aquel mensaje no tuvo respuesta inmediata. Recién un encuentro casual con la hermana de Gamboa, vecina del barrio de Fernanda, reavivó el contacto. A pesar de la expectativa mediática, Callejón prefirió no poner etiquetas a la relación y mantenerse reservada: “Fue un reencuentro, la palabra novios es un montón”, consideró. Y sumó que su prioridad sigue siendo su hija, en medio de la reestructuración personal y familiar tras el reciente divorcio con Ricky Diotto, padre de la niña.

A poco tiempo de su divorcio, María Fernanda Callejón anunció su romance con Fernando Gamboa (Video: La Noche de Mirtha - El Trece)

En ese contexto, Callejón desestimó los cuestionamientos que le atribuye su exmarido respecto a incumplimiento de contacto: “Muy a mi pesar tuve que judicializar mi divorcio. La pasé mal, tuve mucha tristeza. Pasé casi un año sin dormir, porque no imaginaba cómo decírselo a mi hija”, admitió tiempo atrás. En el presente, la actriz, lejos de las polémicas, busca reconstruirse. “Me estoy reinventando como mujer, me estoy reseteando”, declaró, subrayando la necesidad de avanzar a pesar de todo. La célebre mesa de Mirtha Legrand también habilitó algún que otro guiño a su ahora expareja: “Gamboa también hace su parte, ayuda”, intuyó la conductora. Callejón, fiel a un estilo directo, cerró su participación con una frase a tono: “Si te encanta eso, me encanta. Como dice L-Gante Keloke: ‘Que la cuenten como quieran’”, entre risas y dejando la puerta abierta a nuevos capítulos en su historia personal.

La separación entre la actriz y el exdeportista marca el final de una relación atravesada por reencuentros, cambios y un presente donde cada uno toma un rumbo diferente. Mientras se suceden nuevas versiones y miradas en el mundo del espectáculo, ambos protagonistas optan por seguir adelante y enfocarse en sus nuevos desafíos personales y profesionales.