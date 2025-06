Juan Reverdito contó el polémico motivo por el que no estuvo en el panel de Gran Hermano

Juan Reverdito quedó fuera de La noche de los ex (Video: LAM, América)

En el mundo de la televisión, especialmente en programas de alto perfil como Gran Hermano, los cambios abruptos suelen ser motivo de intriga y especulación para el público que sigue fielmente las situaciones que ocurren día a día. Un ejemplo reciente es el caso de Juan Reverdito, ex participante de la casa más famosa del país y figura habitual en el panel del programa La noche de los ex, quien inesperadamente dejó de formar parte del mismo.

La ausencia de Reverdito no solo generó rumores, sino que también despertó curiosidad acerca de las razones detrás de su repentina desaparición. Esta incógnita se volvió el tema central de conversación en LAM, conducido por Ángel de Brito, quien decidió indagar más profundamente.

Reverdito, un personaje que capturó la atención durante su estadía en Gran Hermano, parecía tener una prometedora carrera en la televisión. Su participación en espectáculos en La noche de los ex le otorgó notoriedad, y se supo que Santiago del Moro, el conductor del programa, le había dado un empujón al ofrecerle diversas oportunidades laborales. Sin embargo, estas expectativas se desmoronaron rápidamente, dejando a muchos preguntándose por qué ya no estaba ejerciendo ese papel visible en la pantalla.

Juan Reverdito no estuvo demasiado tiempo adentro de la casa de Gran Hermano pero aun así se convirtió en un personaje polémico (Archivo)

Así fue como uno de los cronistas del ciclo de América acudió a consultarle al extaxista por su ausencia en el programa. “Estoy bien. Me agarraste laburando”, comenzó diciendo Reverdito. En medio de su jornada laboral, explicó su cambio de rumbo: ahora se dedica a trabajar con personas en situación de calle. Juan señala que esta labor le ha mostrado realidades duras, siendo una experiencia tanto impactante como enriquecedora. “Ayer subí una historia y la gente me está dando ropa para toda la gente que necesita”, expresó, resaltando el aspecto solidario de su nuevo trabajo.

Cuando el notero lo confrontó sobre su desaparición en el ciclo de Telefe, Reverdito confesó estar sorprendido. Explicó que le avisaron del cambio a través de un mensaje, notificándole que otro participante ocuparía su lugar. “El jueves me mandaron un mensaje diciéndome que no iba a estar, que iban a probar a otro participante”, dijo. Aunque la noticia lo tomó por sorpresa, se lo tomó con calma, atribuyendo el cambio a la naturaleza rotativa del programa. Reconoció la dificultad de competir en un ambiente donde no posee la misma experiencia que otros panelistas, aludiendo a que la falta de apoyo por parte del conductor Roberto Funes Ugarte complicó aún más su desempeño. “Es difícil estar en un panel donde yo no tengo experiencia y estar con chicos que vienen como panelistas hace tres años, y encima el conductor no ayuda para nada”, expresó sin nombrar al conductor del ciclo.

A pesar de estos desafíos, Reverdito no mostró señales de haber perdido el optimismo. Destacó su agradecimiento hacia Santiago del Moro, pese a que admitió la dificultad del ambiente televisivo: “Para mí es laburo y estoy re agradecido. Santi del Moro tuvo que ver infinitamente en estos laburos”.

Juan Reverdito apuntó contra el conductor de La Noche de los ex, Roberto Funes Ugarte, tras su ausencia en el programa (Archivo Telefe)

Reverdito enfatizó que, aunque su paso por el programa no fue como lo esperaba, se siente agradecido por la oportunidad y ha aprendido mucho en el proceso: “Siempre voy con la mejor. Contento, feliz por la oportunidad, aprendiendo”.

La historia de Juan Reverdito ilustra cómo detrás del glamour y la espectacularidad de la televisión, existen desafíos y cambios que pueden impulsar a los individuos hacia nuevas direcciones. Su transición del mundo del entretenimiento a involucrarse directamente con el trabajo comunitario refleja una adaptación notable y un compromiso el exparticipante ha encontrado nuevas maneras de encontrar satisfacción y sentido, demostrando que incluso los caminos más inesperados pueden ofrecer recompensas invaluables.