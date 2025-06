El tenso momento que vivió Roberto Funes Ugarte con dos limpiavidrios en la vía pública

Lejos de sus análisis en Gran Hermano (Telefe) o sus filosos comentarios en el mundo del espectáculo, este miércoles, Roberto Funes Ugarte atrajo todas las miradas luego de protagonizar un momento de tensión en la vía pública. El conductor discutió a los gritos e intercambió insultos con dos “limpiavidrios” luego de negarse a pagarles. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generaron todo tipo de reacciones y comentarios en diversas plataformas digitales, provocando que el tema se volviera tendencia.

El episodio que involucró a Robertito Funes Ugarte tuvo lugar en el cruce de la Avenida General Paz y la Avenida Balbín, en la localidad de Vicente López. El incidente se habría producido cuando el comunicador se encontraba detenido en su camioneta, a la espera de cruzar en dirección hacia la zona de Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra.

En ese momento, dos personas identificadas como “limpiavidrios” se acercaron de manera insistente y le exigieron dinero. Al negarse a colaborar, Funes Ugarte fue objeto de agresión: los individuos arrojaron agua sobre el parabrisas de su vehículo. Esta acción resultó ser el desencadenante de una confrontación mayor. Al ser reconocido como figura mediática, uno de los limpiavidrios comenzó a insultarlo verbalmente, lo que llevó al periodista a detener la marcha, encender las balizas y descender de su automóvil para reclamarle explicaciones a los agresores.

El conflicto inició cuando Robertito se negó a pagarle a los limpia vidrios

Al notar que uno de los agresores lo estaba grabando, Robertito también decidió sacar su celular para registrar la situación. Durante ese enfrentamiento, los agresores inicialmente negaron haber insultado a Funes Ugarte cuando este les reclamó su conducta. Sin embargo, al advertir que el periodista regresaba a su camioneta, la actitud de los limpiavidrios se tornó abiertamente hostil. En ese momento, comenzaron a lanzar una variedad de insultos dirigidos al conductor, incluyendo frases de tono homofóbico.

La viralización de la escena puso en el centro de la atención la figura pública de Robertito Funes Ugarte, conocido por su labor en programas como A la Barbarossa y Gran Hermano: La noche de los ex, ambos en Telefe. Al ver el clip, algunos internautas reaccionaron criticando la situación: “¿Qué es esta pelea de grabaciones? Se perdieron los valores tradicionales”. Mientras, otros resaltaron la valentía de Robertito: “Más de uno se comería los mocos con un grupo de rapaces. Pero Robertito, así como lo ven, con su suéter amarillo patito, una manito en el bolsillo y celular en la otra, puso la cara”. Por último, algunos se refirieron a la vestimenta del conductor: “Te das cuenta que es inviable combinar esos colores? Queda espantoso en cualquier cosa”.

Años atrás, Funes Ugarte había vivido un hecho similar en la vía pública (Crédito: Gustavo Gavotti)

Esta no es la primera vez que el conductor vive un momento de tensión en la calle. Años atrás, Funes Ugarte vivió un complicado momento en el barrio porteño de La Boca tras haber sido insultado y amenazado por un trapito, quien increpó al conductor con una navaja. En sus redes sociales, el periodista hizo el correspondiente descargo sobre lo ocurrido y cuál fue la reacción de la Policía de la Ciudad ante su denuncia.

En su cuenta de Twitter, el panelista de A la Barbarossa (Telefe) dio detalles de lo que le ocurrió. “Hoy, en La Boca, un trapito me apretó por plata. Me negué y me insultó y amenazó con una navaja. No me dejaba bajar del auto”, comenzó contando.

“La policía de CABA llegó rápido, pero solo le hizo una contravención (chiste)”, se quejó sobre el accionar de la policía porteña. “Los dueños de los restaurantes de la calle Iberlucea lo apañaban. Así estamos”, cerró Funes Ugarte haciendo alusión a un supuesto respaldo por parte de los comerciantes de la zona para con el trapito. Además de estas palabras, el conductor conocido como Robertito agregó dos imágenes en que se ve de espaldas y acompañado por un efectivo policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.