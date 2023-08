Un hombre amenazó a Roberto Funes Ugarte con una navaja: “Casi no la cuento”

Roberto Funes Ugarte (Gustavo Gavotti)

Este miércoles, Roberto Funes Ugarte vivió un complicado momento en las calles del barrio porteño de La Boca tras haber sido insultado y amenazado por un trapito, quien increpó al conductor con una navaja. En sus redes sociales, el periodista hizo el correspondiente descargo sobre lo ocurrido y cuál fue la reacción de la Policía de la Ciudad ante su denuncia.

En su cuenta de Twitter, el panelista de A la Barbarossa (Telefe) dio detalles de lo que le ocurrió. “Hoy, en La Boca, un trapito me apretó por plata. Me negué y me insultó y amenazó con una navaja. No me dejaba bajar del auto”, comenzó contando.

“La policía de CABA llegó rápido, pero solo le hizo una contravención (chiste)”, se quejó sobre el accionar de la policía porteña. “Los dueños de los restaurantes de la calle Iberlucea lo apañaban. Así estamos”, cerró Funes Ugarte haciendo alusión a un supuesto respaldo por parte de los comerciantes de la zona para con el trapito. Además de estas palabras, el conductor conocido como Robertito agregó dos imágenes en que se ve de espaldas y acompañado por un efectivo policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El mensaje de Roberto Funes Ugarte contando la amenaza que recibió en la calle de parte de un trapito (Twitter)

Unas horas más tarde, Funes Ugarte también se refirió de esta situación vivida en su cuenta de Instagram y utilizando las mismas fotos con las que se expresó en Twitter. “Incidente en La Boca. Un trapito me amenazó feo y casi no la cuento...”, comenzó escribiendo. Y luego el periodista reiteró el cuestionable accionar de la policía que custodia las calles de la ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. “La policía de CABA llegó rápido, pero por estas leyes obsoletas solo queda en una ‘contravención’ dijeron. Un trapito te amedrenta, amenaza con un cuchillo, te insulta y queda en la nada”, expuso el periodista.

En marzo del año pasado, Robertito vivió un insólito momento televisivo luego de que en uno de los cortes del noticiero El diario de la tarde (A24) revisara las cámaras de seguridad de su casa y se dio cuenta de que había cometido un descuido que podría haber terminado en incendio. Sincero con los espectadores, decidió aclarar el motivo de la preocupación que expresaba su rostro y llevó tranquilidad a su familia, que estaba tratando de comunicarse con él para avisarle de la emergencia que había surgido.

“Esto es lo que pasa, esta es mi casa en este momento, gracias a Dios hay gente trabajando, todo lleno de humo”, expresó el conductor y mostró en primer plano una imagen de la transmisión en directo de una de las cámaras de su hogar. Allí se pudo ver el movimiento de varias personas corriendo algunos muebles, entrando y saliendo por una puerta trasera mientras ventilaban el ambiente.

El periodista mostró las cámaras de seguridad de su casa en vivo y confesó que tuvo un descuido que por suerte no pasó a mayores

“Yo dejé la hornalla prendida y acá tenemos cómo quedó, hasta mi mamá me llama, pobre. Quedate tranquila que ya se están ocupando”, expresó mirando a cámara. “No saben cómo estoy transpirando, yo estaba cocinando pollo para los perros y se quemó todo, pero por suerte había gente trabajando”, aclaró sobre lo que ocurrió. “Cómo son las cosas del destino, que por suerte me favoreció, porque hoy les iba a decir que no vengan”, reveló en aquel momento.

Seguir leyendo: