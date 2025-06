El hijo de Andrea de Gran Hermano pidió disculpas por la frase transfóbica que su madre le dedicó a Luciana

El hijo de Andrea de Gran Hermano le pide perdón a Luciana por los dichos transfóbicos de su madre, Andrea

En medio del revuelo que se armó por las desagradables palabras transfobicas que dijo Andrea Lázaro en Gran Hermano, Sebastián, su hijo pidió disculpas por los desubicados comentarios de su mamá. El joven estuvo en “Se picó”, el programa que conducen Gastón Trezeguet y Laura Ubfal por República Z, para dejar en claro que no comparte esas opiniones y que lamenta profundamente cómo afectaron a Luciana Martínez, en medio de toda la vorágine. Los comentarios no solo hicieron ruido, sino que incendiaron las redes, siendo calificados de ofensivos y claramente discriminatorios.

“Claro que son comentarios re feos, pero creo que vienen del enojo y de una brutalidad que no está bien”, señalaron en el programa. Laura Ubfal se indignó: “El odio tiene un límite”. Y Gastón Trezeguet ahondó en el tema: “No es como los gays. La comunidad trans no está tan aceptada. Todavía cuesta. No los ves en los laburos. Se siguen prostituyendo para poder comer. Y la verdad que esto no suma”.

Sebastián, por su parte, destacó su disconformismo total y afirmó: “Claramente yo no estoy de acuerdo. ¿Qué me voy a meter?”. Además, reconoció que en su vida personal no se siente incómodo con la diversidad, recordando: “Yo me he travestido para shows del colegio de Lady Gaga”.

En su aparición, el hijo de Andrea Lázaro insistió en la importancia de disculparse no solo con Luciana, sino también con su familia. “Me parece importante pedir disculpas. Y bueno, también a la familia de Luciana”, manifestó. La conversación tomó un giro emotivo cuando una madre que llamó al programa le expresó su apoyo, destacando: " soy fan de Gran Hermano, no me perdí ninguno y el mensaje es para Santi como mamá de un hijo adolescente. Hola, me parte el alma porque muchas veces los padres nosotros nos equivocamos un montón y a veces sufren nuestros hijos, pero no hay que hacerse cargo de los errores nuestros. Me parece hermoso que esté ahí pidiendo disculpas en nombre de su mamá. Me imagino que se debe sentir re mal. Pero no te hagas problema. Nadie se muere por un error y la verdad es que yo como mamá, me sentiría orgullosa de tener un hijo como vos". Mientras escuchaba estas palabras, Sebastián se puso a llorar.

Andrea Lázaro

La cuestión explotó cuando Andrea Lázaro, participante de Gran Hermano 2025, lanzó un comentario fulminante en redes dirigido a Luciana Martínez, otra concursante. Todo comenzó con un tuit picante de Andrea, quien se fue de boca y comentó sobre Luciana: “Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí, quería cámara la Cris Miró de La Salada”, en alusión directa a la participante nacida en Pico Truncado, Santa Cruz, y que se convirtió en la primera mujer trans en la historia del programa en esta nueva etapa conducida por Santiago del Moro.

La publicación encendió la pólvora en las redes, con un montón de usuarios mostrando su indignación ante semejantes palabras. Para muchos, lo que Andrea dijo no solo fue de mal gusto, sino que además reforzó prejuicios sobre la comunidad trans. Los mensajes posteriores de Andrea no ayudaron a calmar las aguas, ya que continuó con un tono burlón y despectivo, respondiendo a quienes la criticaban y reafirmando las mismas ideas ofensivas.

Luciana Martínez de Gran Hermano

Luciana, que es oriunda de la localidad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, aprovechó el reality para compartir abiertamente su experiencia de vida y su transición, revelando su identidad de género tanto al público como a su propia familia. Este gesto, que muchos valoraron como súper valiente, la expuso también a ataques como los de Andrea. Además, siendo la primera mujer trans en participar en la nueva temporada de Gran Hermano, Luciana ya había tenido que enfrentarse a la incomodidad de algunos compañeros de casa.

Así que, mientras se desarrollaban estos dramas dentro del ámbito del reality, las palabras de Andrea resonaron fuerte, poniendo sobre la mesa la pregunta de si el programa debería tomar cartas en el asunto.