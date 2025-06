El desagradable comentario transfóbico de Andrea Lázaro a Luciana Martínez en Gran Hermano: el repudio en redes sociales

Andrea Lázaro desató polémica con publicaciones transfóbicas en redes sociales que apuntan directamente contra Luciana Martínez, su compañera concursante en la edición de Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

La edición 2025 de Gran Hermano (Telefe) volvió a encender el debate público tras la difusión de un mensaje en redes sociales que dejó expuesta la violencia hacia una de las participantes. Andrea Lázaro, jugadora del reality, publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) dirigido a Luciana Martínez, compañera de convivencia e identidad trans, que fue calificado como transfóbico por usuarios y especialistas en diversidad de género.

En el tuit que generó una ola de repudios, Andrea escribió: “Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí, quería cámara la Cris Miró de La Salada”, en alusión directa a la participante nacida en Pico Truncado, Santa Cruz, y que se convirtió en la primera mujer trans en la historia del programa en esta nueva etapa conducida por Santiago del Moro.

Usuarios de redes sociales calificaron los dichos de Andrea Lázaro como violencia de género y exigen a la producción de Gran Hermano tomar medidas inmediatas

Luego, continuó escribiendo: “Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip”, en alusión al nombre de nacimiento de la bailarina (Jorge Barrionuevo). Ella, durante su ingreso al reality show, reveló que nunca se había sentido cómoda con esa nomenclatura y eligió GH para gritarlo al mundo.

Los dichos, que tuvieron amplia circulación en la red social, no fueron aislados. Andrea realizó una serie de publicaciones en tono burlesco y despectivo en respuesta a otros usuarios que la cuestionaban, y en cada intervención profundizó los estigmas contra Luciana. En uno de esos mensajes llegó a afirmar: “Pero tengo vagina. Jajaja. Digan lo que digan y para desgracia de muchos. Ella no puede decir lo mismo”. En otro, desestimó las críticas diciendo: “¿Qué vas a denunciar? ¿Que Luciana no tiene ovarios? Jajajaja. ¡Me muero!”.

Luciana Martínez, la primera participante trans en Gran Hermano, enfrentó burlas y ataques transfóbicos durante el programa y fuera de él

El posteo fue replicado por cientos de cuentas y motivó múltiples respuestas en defensa de Luciana, quien durante toda su estadía en la casa fue blanco de comentarios despectivos relacionados con su identidad. Usuarios advirtieron que los dichos de Andrea podrían constituir una forma de violencia y discriminación por motivos de género, tal como lo establece la Ley de Identidad de Género y la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en Argentina.

Luciana Martínez, de 32 años, dio a conocer su identidad de género públicamente durante la emisión. Contó que había vivido durante más de diez años en la clandestinidad y que su familia se estaba enterando de su transición a través del programa. Ese acto, calificado por diversas organizaciones como un gesto de valentía y visibilidad, también la expuso a la violencia. En las primeras semanas del reality, enfrentó bromas por parte de otras concursantes como Delfina De Lellis y Chiara Mancuso, y fue cuestionada por Giuliano Vaschetto, que manifestó su incomodidad por compartir la casa con ella.

Las agresiones verbales contra Luciana Martínez y la falta de retractación de Andrea Lázaro despiertan cuestionamientos sobre el manejo ético del reality show

A diferencia de esas situaciones, que se mantuvieron dentro del ámbito del programa, las expresiones de Andrea trascendieron el encierro y tomaron carácter público y masivo al ser difundidas por ella misma en sus redes sociales.

El episodio abrió un interrogante sobre cómo el programa debe reaccionar ante estos hechos. ¿Corresponde una sanción? ¿Se puede revertir el daño causado por un discurso transfóbico ante millones de personas?

Las redes sociales se inundaron con el hashtag #GranHermano, donde miles de usuarios exigieron la expulsión definitiva de Andrea Lázaro de Telefe por sus comentarios

Por su parte, Andrea no mostró señales de retractación. En otra de sus respuestas, admitió que durante un cruce televisado con Luz, una de las aliadas de Luciana, se quebró emocionalmente, pero relativizó el episodio diciendo: “Así es, lloré de impotencia porque tenía ganas de decirle mucho más”.

Mientras tanto, en redes sociales el hashtag #GranHermano acumuló miles de mensajes, muchos de ellos exigiendo la expulsión de Andrea o algún tipo de pronunciamiento de parte de la producción de Telefe. Algunos usuarios señalaron que permitir que una figura pública utilice su plataforma para atacar a otra participante en base a su identidad de género constituye una forma de violencia institucional.

Como consecuencia de esta situación, la cuenta de X de Andrea fue cerrada. De todas maneras se desconoce si fue una sanción de la plataforma o si la participante decidió borrar su cuenta al ver el repudio en redes.