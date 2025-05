Andrea Lázaro, exparticipante de Gran Hermano, confirmó su relación con un joven stripper

Andrea Lázaro, ex participante de Gran Hermano, mostró a su nuevo novio stripper (Video: Instagram)

Después de robarse todo tipo de miradas ante las cámaras y de ganar fama por su participación en Gran Hermano (Telefe), el celular de Andrea Lázaro explotaba de mensajes, propuestas y “fueguitos” en las redes sociales. Sin embargo, a pesar de los cientos de pretendientes, este jueves, la profesora de gimnasio mostró a su nuevo novio. Pero más allá de esto, lo que sorprendió a sus fanáticos fue la profesión del joven: stripper.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Lázaro presentó a su novio antes sus más de 117 mil seguidores. En el clip podía verse como el joven, llamado Nicolás Bruni, comenzaba la filmación mirando a cámara, mientras lucía los tatuajes de su pecho: leones, búhos, pagodas japonesas y flores. Acto seguido, el muchacho daba media vuelta y recibía a Lázaro, a quien alzaba con sus brazos.

Luego, ambos se abrazaban, sonreían y se besaban frente a la cámara. A diferencia de Lázaro, en su perfil de Instagram, el joven compartió diversas fotos en las que se los ve entrenando juntos en un gimnasio. En un breve carrusel, Bruni publicó dos imágenes donde se los veía parados frente a un espejo. En la primera publicación, la pareja sonreía ante la cámara, mientras lucían sus conjuntos deportivos negros. En la segunda se podía ver al novio de Andrea dándole un beso en la mejilla, mientras ella expresaba su felicidad.

Andrea Lázaro compartió una foto entrenando en el gimnasio junto a su novio (Instagram)

Desde que salió de la casa, la exparticipante había sido vinculada con el hijo de Isabel Denegri, otra exjugadora del reality. “El mercado está súper complicado y a la salida peor porque es todo fueguito y bombita. No se animan. Al hijo de Isabel sí lo conocí. No tuve un affaire. Salimos, fuimos a bailar, chateamos, hubo un par de besos. Hubo poco. No hubo nada más allá de una amistad porque de hecho ellos viven en Bahía Balanza”, comenzó diciendo Lázaro al ser invitada a un programa de streaming de Avanza producciones.

Luego, la profesora de gimnasia continuó detallando su vínculo con Augusto, de 41 años, el hijo de Denegri, y comentó por qué la relación se terminó: “Es linda persona pero no lo veo para una relación. Fue conocernos y ya. No está acá y soy muy demandante emocionalmente. Si no vive cerca mio, que pueda acceder a tenerlo todo el tiempo no me sirve”.

Así las cosas, Lázaro continuó relatando el tipo de vínculo que pretendía para una relación: “No sé si absorbente pero sí soy intensa. Me gusta que el otro esté”. Lejos de lo que le pasó a otros compañeros, Andrea dejó la casa de Gran Hermano por decisión propia debido a cuestiones de salud.

Nicolás Bruni, el novio de Andrea Lázaro, es un joven streaper (Instagram)

Su hermana habló con Santiago del Moro para explicar el complicado historial médico de la participante del reality. “Esto no tiene nada que ver con el juego. Hay una jugadora que hace varios días viene con una cuestión de salud. Siempre lo primero es llamar un médico, la chequearon y se sigue sintiendo mal, así que hoy pidió abandonar el juego”, indicó el conductor.

Luego de esta situación, la joven contó, en diálogo con Infobae, cómo se resolvió el tema. “En el afuera me di cuenta de que no era tan grave como yo lo veía adentro. Si bien el problema sí fue grave, la he pasado muy mal en mi vida. Me di cuenta afuera que no me iba a pasar nada porque estando adentro yo creí que algo malo me iba a pasar. Me jugó en contra, más allá del dolor, también la cabeza, la psiquis. Yo sentía que me iban a sacar con ambulancia y por eso tomé la decisión”, expresó.

Al mismo tiempo, Lázaro detalló cómo lidió con este problema de salud a lo largo de su vida: “Después del nacimiento de mi hijo, él era un bebé y yo estaba de cirugía en cirugía, mi salud estaba bastante deteriorada. No podía criarlo en la manera que yo quería. En ese momento vivía en Barcelona y me tuve que venir a Argentina. Fue muy traumática esa etapa de mi vida, que duró como 12 años. Cuando tuve al nene me descubrieron la enfermedad después del parto, me daban diagnósticos muy equivocados, qué era depresión postparto, cefalea tensional. Yo la pasé muy mal porque casi no tenía movilidad en las piernas, me desvanecía todo el tiempo hasta que me lo detectaron y me pudieron hacer la cirugía”.