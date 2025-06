Melody Luz presumió a su novio Santiago del Azar con un divertido video: “Creo que así no se cocina”

Melody Luz presumió a su nuevo novio y mostró cómo le cocina

Desde que comenzó su relación con Santiago del Azar, Melody Luz constantemente destacó lo cambios positivos que tuvo su vida. Contenta, relajada y enamorada, la bailarina disfruta de su libertad en esta nueva etapa de su vida. Así las cosas, este martes, la joven presumió a su novio con un divertido video.

“Creo que así no se cocina, pero como no cocino no opino”, escribió la influencer como descripción del clip mientras se veía a del Azar detrás de una mesa luciendo, únicamente, un gorro azul, jeans y un delantal. A pesar de las bajas temperaturas, el exparticipante de El Hotel de los Famosos(Eltrece) tenía el torso desnudo, luciendo sus fuertes brazos.

No es la primera vez que Luz presume a su nuevo novio en redes sociales. A finales de abril, cundo su relación aún era un misterio, algunas versiones detallaban que ambos fueron vistos “muy acaramelados” en el restaurante que el chef posee en San Isidro, sin embargo, no había imágenes que lo confirmaran. No hubo fotos oficiales ni comunicados, pero sí gestos elocuentes. Como la historia de Instagram que subió Del Azar en la que muestra su espalda. “A la fotógrafa por lo visto le copa mi espalda”, escribió sobre la foto con un corazón rojo. ¿La fotógrafa? No lo dijo. Pero Melody comentó con un emoji pícaro.

Melody Luz mostró cómo es su nueva casa después de su separación de Alex Caniggia

Este martes, Melody Luz decidió compartir con sus seguidores un episodio significativo en su vida personal: su mudanza a un nuevo hogar. A través de un video difundido en sus redes sociales, la bailarina mostró con entusiasmo cómo es el espacio en el que actualmente reside. Según lo revelado en la grabación, se trata de una vivienda que destaca por su comodidad, amplitud y una reciente remodelación que incluyó el pintado de todas las paredes en color blanco.

El recorrido virtual permitió observar varios ambientes integrados, lo que sugiere una distribución que privilegia la funcionalidad y el confort en la vida cotidiana. Uno de los elementos llamativos de la propiedad es el entrepiso, espacio que suele utilizarse para ampliar la superficie útil y ofrecer alternativas de uso flexible dentro del hogar.

Melody Luz acompañó la presentación de su nuevo domicilio con un mensaje cargado de estímulo personal, dirigido tanto a quienes la siguen como a sí misma: “Si querés, podés lograrlo”, publicó en Instagram. Así, la bailarina evidenció la satisfacción por haber conseguido establecerse en un lugar propio y la determinación que puso en este proceso, especialmente tras haber afrontado cambios importantes en distintos planos de su vida.

Melody Luz presumió a su novio Santiago del Azar a través de un video

En otra de sus stories también podía verse a su pequeña hija, Venezia, jugando con sus peluches sobre un gran almohadón. Cerca de la pequeña podía verse un cajón con un dibujo de Minnie Mouse en el cual resaltaba el nombre de la menor con letras y corazones rosas. “Mi vida entera”, había escrito la expareja de Alex Caniggia, junto a un emoji de corazón con brillos, para expresar su amor por la niña.

Horas más tarde, aprovechando el sol, la bailarina y la niña decidieron dar un paseo por el jardín. Para reflejar esta actividad, Luz publicó un video en el que se veía cómo seguía a la niña mientras la filmaba por un sendero de piedras rodeado de césped.

En paralelo, días atrás, Alex Caniggia mostró a su nueva novia. La joven apareció recurrentemente en sus publicaciones y fue identificada como su pareja. Ivana Capialbi se presenta en Instagram como una joven apasionada por la moda y el lujo. En sus publicaciones predominan las carteras de marcas internacionales como Hermès, Chanel y Louis Vuitton, acompañadas por relojes Rolex, joyas vistosas y manicuras con diseños elaborados. El feed de su cuenta funciona como una suerte de escaparate donde predominan los ambientes sofisticados: hoteles cinco estrellas, cenas en Puerto Madero y desayunos servidos sobre bandejas de tres pisos en confiterías premium.