Caro Ibarra perdió todo en un incendio: sus lágrimas al recibir una enorme suma de dinero en vivo

Carolina Ibarra, conocida por estar a cargo de la conducción de Zapping Zone (Disney) por muchos años, está a atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. A causa de una falla eléctrica, el departamento en el que vive con su hijo Camilo se incendió y todas sus pertenencias sucumbieron bajo las llamas. Al aire de Puro Show (El Trece) recibió una gran donación de dinero y no pudo contener la emoción.

La propiedad quedó en su gran mayoría fuera de estado, todas las bocas de electricidad no se pueden utilizar, tiene que cambiar todos los cables por lo que comenzó a averiguar presupuestos para poder llevar adelante el trabajo. Tras hablar con varios electricistas, el presupuesto más bajo fue de dos millones de pesos, a raíz de esto desde el programa conducido por Pampito y Matías Vázquez pusieron el alias en la pantalla y las donaciones comenzaron a llegar.

“Tengo que empezar con la parte eléctrica, son un montón de materiales, el electricista me dijo que son 50 bocas y tengo que cambiar toda la instalación”, explicó la exconductora de Disney y Angie Balbiani la interrumpió y le consultó por el presupuesto que le dieron e Ibarra se explayó: “1.250.000 solamente de mano de obra y 700.000 de materiales“.

Desde el piso del programa intervino Vázquez y contó: “Tengo un mensaje de Mariano Israelit, amigo de Maradona, que se quiere comunicar con vos. Dice que te va a donar una camiseta de Diego firmada para que puedas subastar y vender“. La cara de shock no tardó en aparecer en las facciones de Carolina, que no podía creer lo que estaba escuchado, pero esto no fue todo, sino que Angie le comunicó que ya tenía el dinero disponible para hacer todo el trabajo de electricidad.

La alegría luego de recibir la donación de la hermana de Angie Balbiani

“Caro, perdón que te interrumpa, pero te acaban de hacer una transferencia, alguien que amo mucho, para que puedas pagar toda la electricidad”, dijo la actriz de Floricienta con emoción en la voz y agregó: “Me emocionó porque la hizo mi hermana. Te lo quería contar porque ya tenés cubierta la parte de electricidad”. Por varios segundos la actriz de Soy Luna no dijo ni una palabra, se quedó mirando el horizonte, hasta que finalmente miró a Walle Leiva, el cronista enviado y amigo, buscando alguna señal. “¿En serio?“, fue todo lo que logró decir para luego quebrar en llanto y salió de plano.

El gesto de Balbiani no quedó allí, puesto que arregló con una reconocida marca de ropa de cama para organizar una donación para recuperar las sábanas, toallas, cubrecamas. Mientras todos esto sucedía, Walle tenía en su mano el teléfono de la actriz de Rebelde Way y en todo momento estuvo actualizando la billetera virtual de la mujer y, con emoción, reveló: “Estamos en 3 millones de pesos”. Entre risas, lágrimas y abrazos agradeció a todas las personas que colaboraron en esta colecta.

“No lo puedo creer. Yo dije, bueno, me van a hacer una nota de copados, como me hicieron un montón, soy más conocida ahora por la desgracia”, dijo sin poder salir de su asombro por la situación. Al término de la nota, el monto final ascendía a los tres millones y medio de pesos.

Más allá de lo económico, que le genera una gran preocupación, el 90% de su ropa se quemó en el incendio, por lo que también contó que muchos de sus seguidores, amigos y personas a las que marcó durante la infancia, se acercaron por medio de mensajes para coordinar la entrega de prendas tanto para ella como para su hijo de 12 años.