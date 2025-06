Mauro Icardi contó cuál es el motivo de su amor por la China Suárez: “Con razón me enamoré”

El futbolista le dedicó unas emotivas palabras a la actriz en medio de su viaje (Instagram)

Después de semanas agitadas marcadas por audiencias judiciales en Milán y compromisos laborales que lo mantuvieron en el centro de la escena, Mauro Icardi decidió hacer una pausa. Siempre acompañado por la China Suárez y los tres hijos de ella, emprendieron una escapada al mar de Ibiza, en España, para disfrutar de unos días del verano europeo.

Como anticipó hace unos meses, el futbolista quiere “sumar recuerdos” con su pareja. De ese modo, protagonizaron postales de puro romanticismo a bordo de un yate, donde los gestos íntimos, los besos y los mensajes románticos marcaron el pulso del viaje, que pronto se volvió viral.

Icardi compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que le tomó a la actriz, quien lucía una bikini blanca de dos piezas y llevaba el pelo recogido en un rodete. Una de las escenas más comentadas fue la que muestra a la China haciendo la vertical sobre una tabla flotante, en una mezcla de destreza física y juego. Pero hubo más: también publicó una toma en primer plano del rostro de su novia, capturado con devoción, casi como un retrato.

Y no se quedó en lo visual. Icardi acompañó esa imagen con un mensaje corto, pero contundente: “Con razón me enamoré”, dejando así una huella escrita en medio del presente turbulento que viven como pareja, atravesado por la separación del delantero con Wanda Nara y las críticas constantes del entorno mediático.

"Con razón me enamoré", escribió el futbolista sobre una imagen de la actriz

No fue el único contenido que compartió. Horas antes, Icardi había subido un álbum completo de fotos donde se lo ve disfrutando del mar y del descanso junto a la actriz, luego de su paso por el Festival Internacional de Cine de Ibiza. Cabe recordar que ambos asistieron a la gala de los Ray of Light Awards, donde Suárez presentó Linda, la película que protagonizó y que se estrenó en 2024. De esa manera, mostraron un pantallazo de su intimidad que no pasó desapercibida entre los usuarios.

En ese otro conjunto de postales se los puede ver relajados sobre una embarcación y sumergidos en el agua. Hay fotos que muestran a la pareja abrazada, posando para la cámara con gestos de cariño, y una en particular en la que se besan en primer plano. Ella rodea su cuello con los brazos, él la toma de la cintura. Otra imagen que captó la atención muestra a la China flotando de espaldas, con los ojos cerrados y los brazos extendidos, mientras el mar transparente enmarca su silueta. La escena transmite calma, y funciona como contrapeso a otras más dinámicas, como las que los muestran riendo sobre una tabla inflable, entre juegos y chapuzones.

La China haciendo la vertical en medio de las aguas cristalinas de Ibiza

También hay un retrato de ambos en la proa del yate, con el imponente islote de Es Vedrà como telón de fondo. El lugar, uno de los más emblemáticos de Ibiza, fue elegido como fondo de una imagen íntima que ellos mismo volvieron popular: abrazados, sonrientes, mirando a cámara, y dejando que el paisaje hable tanto como ellos. Sin embargo, las postales de la pareja pasaron a un segundo plano a medida que la sección de comentarios se llenaba de las reacciones de sus seguidores, quienes no olvidan del pasado con Wanda e, incluso, dudan que este amor sea verdadero.

“Los tatuajes no le permiten olvidar a Wanda”; “La Tati sueña con ser Wanda, pero no le da”; “Esas fotos son re forzadas”; “Están en el supuesto lugar favorito de Wanda, ella los acompaña a todos lados”; “Respeten a sus hijos”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron con el pasar de las horas.

La pareja, completamente enamorada, en medio de su escapada (Instagram)

Y así, entre la espuma del mar y las luces doradas del atardecer balear, Mauro y la China parecen haber encontrado algo más que una postal perfecta: un paréntesis, una tregua, una forma de decirse que todavía están ahí, el uno para el otro, mientras el mundo opina desde afuera.