Juanita Tinelli se abrió en las redes y confirmó su ruptura con Camilo Castagnola: “Te deja un aprendizaje”

Juanita Tinelli utilizó sus redes sociales para anunciar que su relación con el polista Camilo Castagnola llegó a su fin

Juanita Tinelli eligió sus redes sociales para responder preguntas de sus seguidores y, en ese contexto, confirmó que ya no está en pareja con Camilo “Jeta” Castagnola, el polista con quien mantuvo una relación durante los últimos meses. Si bien no dio detalles específicos sobre el final del vínculo, dejó en claro que está soltera y habló con madurez sobre lo que le dejó esa experiencia. La hija menor de Marcelo Tinelli también respondió sobre su presente laboral, los rumores en torno a su entorno familiar y su exposición en redes.

La confirmación de la separación llega semanas después de que en LAM (América TV), aseguraran que Juanita y Castagnola se habían distanciado por una presunta infidelidad del deportista con una joven llamada Catalina. En aquel momento, la modelo no lo había confirmado públicamente, aunque en una entrevista con Puro Show (Eltrece) expresó su malestar con los medios que difundieron la versión, especialmente por el vínculo del conductor Ángel De Brito con su padre: “Me molesta más por quiénes son los que lo dicen. Porque fue un programa que es sumamente conocido, que lo conduce una persona que es muy amiga de mi papá. Eso fue lo que más me molestó”.

Juanita Tinelli expresó su incomodidad hacia los rumores que circularon en medios relacionados con la separación (Video: PS, Eltrece)

En aquella oportunidad, durante abril, Juanita negó haber roto con Castagnola, y explicó que intentó frenar los rumores de manera privada, sin éxito: “Yo lo salí a desmentir con él por privado y jamás lo salió a desmentir. Entonces, claramente es porque no quiere que su programa vaya por otro lado”. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, el vínculo terminó y fue la propia influencer quien decidió darlo a conocer por cuenta propia.

A través de su cuenta de Instagram, habilitó la cajita de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran. Entre las muchas respuestas, una de ellas llamó la atención: un usuario quiso saber si seguía en pareja, a lo que ella respondió: “No, pero toda la gente que pasa por tu vida te deja un aprendizaje. Agradezco mucho eso y sin rencores”, acompañado de un emoji de corazón.

La modelo reflexionó sobre su ruptura amorosa y destacó que todas las experiencias dejan un aprendizaje, sin resentimientos (Captura)

La ruptura se produce luego de varios meses de relación, en los que Juanita y Camilo se mostraron juntos en distintos eventos. Incluso, compartieron el cumpleaños de Marcelo Tinelli a comienzos de abril, donde ambos estuvieron presentes en una cena íntima organizada en el departamento del conductor, en Le Parc.

Además de confirmar su separación, Juanita respondió preguntas sobre temas personales y profesionales, abriendo una ventana a su cotidianidad. Uno de los temas que generó mayor interés fue el reality familiar estrenado en Amazon Prime. Frente a la pregunta sobre una posible segunda edición del ciclo, Juanita eligió no dar una respuesta concreta, pero compartió una imagen con emojis de caras con cierres en la boca, dejando abierta la posibilidad.

La influencer dejó abierta la posibilidad de una temporada 2 de Los Tinelli (Captura)

Además de hablar de su separación, la influencer respondió preguntas sobre su carrera y su interés por el streaming

En cuanto a la actuación, dejó entrever su vocación por explorar nuevas facetas artísticas. “Me encantaría actuar, nunca lo hice profesionalmente pero me considero una actriz oculta desde muy chica”, escribió, en respuesta a una pregunta sobre si le interesaría participar en una telenovela. Asimismo, se mostró abierta a volver a hacer transmisiones en vivo en redes y entusiasmada con la idea de sumarse a algún proyecto de streaming: “Si ustedes quieren volvemos a full con los vivos (a mí me re divierte)”, dijo, y ante la consulta sobre si participaría en un programa online respondió: “Sí, sí, sí y sí”.

También adelantó que está organizando una feria con su ropa y que pronto compartirá más detalles, y reveló que por el momento no está viendo ninguna serie, aunque les pidió recomendaciones a sus seguidores.

En el ámbito profesional, Juanita adelantó que está organizando una feria donde pondrá a la venta su ropa