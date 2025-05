La China Suárez volvió a arremeter contra los haters, pero un detalle se llevó todas las miradas

La China Suárez volvió a apuntar contra los haters (Foto: Instagram)

La China Suárez se encuentra disfrutando a pleno de su tiempo en la ciudad de Estambul con Mauro Icardi y sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. Aprovechando de esta mini escapada a Medio Oriente, conoció diferentes puntos de la ciudad en la que está instalada.

En una de las escenas capturadas, la intérprete fue vista en un evento al aire libre, irradiando alegría mientras el sol iluminaba su rostro. Estaba sentada en una mesa con mantelería blanca y copas elegantes, luciendo gafas de sol estrechas y un conjunto negro que resaltaba su estilo casual pero elegante. A su lado, su hija estudiaba un menú. El ambiente moderno, decorado con vidrios espejados y banderas, ofrecía un toque festivo.

Otra imagen presenta a la actriz en un primer plano sonriente, sosteniendo su cabello con una mano. Un muro adornado con hortensias blancas e hiedra verde en el fondo proporcionaba un telón floral encantador. Llevaba una chaqueta de cuero negra y una pequeña cadena con dije, completando su apariencia. Su rostro emanaba serenidad y un aire de belleza natural.

"Un beso a quienes quieren apagarme, solo me hacen más fuerte", la fuerte frase de la China

En un retrato más personal, se observa a la artista mirando directamente a la cámara. Con el cabello suelto cayendo hacia adelante y vestida con una polera negra, exhibía una expresión neutra que transmitía tranquilidad y sencillez. El entorno era un interior moderno, caracterizado por paredes claras y una puerta corrediza de vidrio esmerilado, aporte un toque de sofisticación contemporánea.

Mientras recorría Estambul, la reconocida actriz posó dentro del impresionante edificio de Santa Sofía, un lugar de profundo valor histórico y arquitectónico. Ataviada con un pañuelo verde sobre su cabeza y una chaqueta negra brillante, transmitía un aire contemplativo desde el balcón superior del recinto.

Detrás de ella, se podían ver grandes inscripciones en árabe y lámparas colgantes que iluminaban el suelo cubierto con una alfombra verde. La cúpula monumental y la arquitectura bizantina otomana creaban un entorno majestuoso, envolviendo a la actriz en un ambiente impregnado de cultura e historia. En el pie de foto escribió: “Un beso a quienes quieren apagarme, solo me hacen más fuerte”.

Eugenia visitó la Basílica Santa Sofía

Entre los “me gustas” se puede encontrar a Graciela Alfano, Flavia Palmiero, Juanma Cativa, Juan Otero y, por supuesto, Mauro Icardi. Sin embargo, el mensaje que dejó pasó desapercibido, ya que no tardaron en compararla con un outfit que usó Wanda Nara para visitar el mismo lugar.

Las fotografías de Suárez y Wanda, ambas capturadas durante sus visitas a Estambul, muestran una serie de similitudes interesantes en cuanto a su elección de vestimenta, reflejando tendencias que ambas comparten a pesar de las diferencias contextuales de sus entornos.

En primer lugar, tanto la China como Nara optaron por el uso de un pañuelo o velo verde que cubre sus cabezas. Este accesorio no solo es un tributo a la cultura local, sino que también añade un toque de sofisticación a cada uno de sus looks. La elección del color verde proporciona una conexión visual entre ambas, aportando frescura y una señal de respeto hacia las normas culturales del entorno.

En cuanto a los colores predominantes, ambas lucen prendas oscuras que enfatizan un aire de elegancia y sobriedad. La China Suárez viste una chaqueta negra brillante que se complementa con el interior majestuoso de Santa Sofía, mientras que Wanda Nara lleva una prenda oscura de textura acanalada que resalta contra el bullicioso fondo de la plaza Sultanahmet. Esta elección cromática común destaca su capacidad para lucir sofisticadas en cualquier situación.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Eugenia decide usar un look similar a algo que eligió la conductora de Bake Off Famosos, por lo que se suma al largo historial de las coincidencias de moda que tuvieron ambas mujeres desde que la actriz de Casi Ángeles confirmó su relación con el delantero del Galatasaray.