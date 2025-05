Nicole Neumann sorprendió con un rotundo cambio de look: “Junté valor y me lo hice”

El nuevo look de Nicole Neumann

Nicole Neumann capturó la atención de sus seguidores con un cambio radical de look, moviéndose de su tradicional melena rubia hacia un estilo completamente renovado con la llegada de la temporada otoño-invierno. La decisión de actualizar su imagen no fue casualidad y responde a un proceso de meses de reflexión, según reveló en sus redes sociales.

Frecuentemente conocida por su distintivo cabello largo y rubio, Neumann optó por una metamorfosis en dos aspectos: el corte y el color. En un video que compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram, Nicole permitió a sus seguidores ser partícipes de su experiencia en la peluquería. Ahí, documentó el cambio del que había estado hablando hace semanas. Con cada mechón que caía al suelo, crecía la expectativa sobre el resultado final.

“Momento de panic attack”, escribió durante el proceso. El cambio no solo incluyó un estilo más corto que el habitual, sino la incorporación de un flequillo que aporta un aire rejuvenecido, fresco y acorde a las tendencias actuales. Además de modificar la longitud, Neumann decidió una transformación cromática.

"Panic attack", Nicole se animó a un cambio de look

Dejó atrás el rubio claro que la caracterizaba y optó por un color rubio cobrizo, descrito por los estilistas como una decisión audaz y sofisticada que complementa la paleta más sobria y cálida propia de las estaciones frías. “Como cuesta, hace dos meses que le estoy dando vueltas a esto. Al color rojizo bien dicho por estilistas, yo le digo naranja. El flequillo que casi todos los inviernos y otoños me lo corto porque me encanta”, explicó Nicole luego de su cita con el estilista.

“Me costó un montón porque mis hijas me decían que flequillo no me haga y Manu me decía que no me cambie el color”, contó sentada en el auto, resaltando la importancia que tiene la opinión de su familia. Nicole afirmó que su deseo de transformación prevaleció: “Junté valor y me lo hice. Yo estoy feliz, ¿qué opinan?“, comentó, encarnando la actitud de una persona segura de sus elecciones personales.

Con la llegada del otoño y el invierno, las tendencias de moda se reconfiguran para adaptarse a las necesidades del clima más frío y la modelo logró seguir la consigna a la perfección.

Nicole Neumann recordó la condición que puso a las visitas a su casa para ver a su bebé (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Hace unos días, Neumann contó la manía que adquirió tras el nacimiento de su hijo Cruz. Todo comenzó con una pregunta que parecía inocente y terminó revelando el estricto ritual doméstico que la integrante del jurado aplicó en su casa cuando nació su bebé, Cruz Urcera y que generó las risas de los participantes del programa y el resto de los jurados del ciclo de preguntas

“¿Qué porcentaje de argentinos consideran que quitarse el calzado al ingresar al hogar es un hábito higiénico? ¿Vos te sacás los zapatos antes de entrar a tu casa?”, preguntó Guido Kaczka, conductor del ciclo. “Yo me saco, sí”, respondió la modelo, sin dudar. La respuesta desató la primera reacción de Guido: “¿Pero con los perros que tenés vos igual…?”.

Ella, entre risas, explicó: “Los perros están sanitos, no traen nada de la calle. Siempre están en el jardín o dentro de casa”. Pero el conductor no se dio por vencido y redobló: “Ah, ¿no salen los perros? Barro, entra barro. Los pasean. Es grande el lugar…”, esgrimió.

Fue entonces cuando Nicole decidió contar más. Lo hizo sin rodeos: “Sí, sí, salen a pasear, pero es más… no camina tanta gente por mi barrio.Cuando nació mi bebé me agarró la locura. No podía entrar nadie con zapatos. ¡Nadie! Se los sacaban en la puerta”. La sinceridad con la que lo dijo generó una mezcla de carcajadas y sorpresa en el estudio.