El inesperado gesto de Wanda Nara para L-Gante durante la madrugada italiana

La empresaria sorprendió con un mensaje hacia el músico en las redes (Instagram)

En medio de un presente agitado, L-Gante sigue demostrando que su nombre no deja de generar titulares, ya sea por su música o por su vida sentimental. A semanas de aclarar que su alejamiento de los escenarios no es definitivo, el cantante volvió a ser foco de atención tras publicar un adelanto de “Romántiko”, su nuevo tema junto a Emanero. Pero no fue la canción lo que encendió las redes, sino un inesperado gesto de Wanda Nara.

En el fragmento del videoclip, compartido en su cuenta de Instagram, se lo ve al artista con un look formal: esmoquin negro con solapa de raso, pantalón al tono, camisa blanca y corbata. A su lado, Emanero completa la postal sofisticada. Sin embargo, los comentarios se desviaron del arte al corazón. En medio del aluvión de reacciones apareció uno que sobresalió: un emoji de corazón atravesado por una flecha.

El gesto, por parte de Wanda, bastó para encender las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos. La empresaria se encuentra en Italia, afrontando el divorcio con Mauro Icardi, y la reacción llegó en horas de la madrugada, lo que abrió la puerta a todo tipo de especulaciones.

Las respuestas no tardaron en multiplicarse: “Reina, esta canción es para vos”, “El tema es para vos”, “Se nos desmaya L-Gante si ve este comentario”, “¿Se darán otra oportunidad?”, escribieron los seguidores, azuzando la intriga en torno a la empresaria y el cantante.

El comentario de Wanda a L-Gante

Mientras tanto, Elián Valenzuela, nombre real del artista, parece no haber cerrado por completo las puertas de su corazón. Días atrás, una historia de Evangelina Anderson en Instagram llamó la atención de sus fanáticos. La modelo compartió una recopilación de mensajes que le llegaron, entre los cuales sobresalía uno proveniente de la cuenta oficial del cantante. El contenido fue un emoji de impacto: una carita con el cerebro explotando. Anderson no respondió, pero dejó visible el mensaje entre sus historias destacadas, un detalle suficiente para que la captura circulara sin freno.

En X, previamente conocido como Twitter, El Ejército de LAM no tardó en compartir la imagen con tono irónico: “¿Qué pasa Ke Lo Ke? Comentándole a Evangelina”. Y como si fuera poco, al poco tiempo L-Gante sumó un nuevo guiño virtual al darle “me gusta” a una foto de la modelo, en la que se la ve posando frente a una instalación artística durante su estadía en México. La imagen superó las 17 mil interacciones, pero el ‘me gusta’ del cantante fue detectado con rapidez por sus seguidores.

Pero no todo es pasado ni especulación. El presente de L-Gante también incluye una historia que se volvió viral en los medios. Se trata de su reciente vínculo con Rocío Clericuzzio, la bailarina de danza árabe con la que se mostró a los besos en varias oportunidades. La primera pista apareció en un boliche del conurbano bonaerense: luces estroboscópicas, cumbia en el aire y un beso robado registrado por una cámara encendida. Poco después, Clericuzzio subió a sus redes una imagen frontal, sin filtros, besando al cantante.

El 'me gusta' que el músico le dejó a Evangelina Anderson (Instagram)

Desde entonces, las señales no pararon. Encuentros, fotos juntos y más besos sellaron una relación que, sin necesidad de palabras, fue tomando forma ante los ojos del público. La confirmación no necesitó comunicados. Fue pura imagen y exposición espontánea, como suele manejarse el cantante. Sin embargo, el pasado no deja de tocar la puerta. Porque si bien el cantante aseguró que la separación con Wanda fue por decisión de ambos, el emoji que la empresaria dejó en su nuevo videoclip pareció decir lo contrario.

En el universo sentimental del cantante, donde todo puede cambiar en una historia de Instagram, los ‘me gusta’, los emojis y los comentarios siguen siendo las nuevas declaraciones de amor. Y esta última flecha, justo al corazón, parece indicar que el capítulo con Nara, aunque cerrado, todavía no tiene punto final.