Marta González habló luego de su operación: “No lo puedo creer, sigo viva gracias a Dios”

La palabra de Marta González después de haber sido operada

Marta González, célebre actriz conocida por su versatilidad en el escenario y su carisma inagotable, vivió recientemente una experiencia que describe como una segunda oportunidad de vida. Tras someterse a una operación de alta complejidad, el alivio de su dolor físico y la posible alta médica la han dejado “sin aire”, según sus propias palabras.

Con un tono de gratitud hacia quienes la han acompañado, Marta destaca el apoyo invaluable de sus seres queridos en su recuperación. “No lo puedo creer, sigo viva gracias a Dios”, confiesa emocionada a Teleshow.

Marta González desea volver pronto a su casa, su refugio para continuar el tratamiento ambulatorio

El proceso fue desafiante, pero Marta se mantiene optimista ante la posibilidad de volver a casa muy pronto. “Hasta me dieron de comer”, comenta con humor a este medio, reflejando su espíritu de resiliencia y esperanza en este tiempo de recuperación.

Unas horas después subió a su cuenta un video grabado por su hija María. “Hola. Aunque no lo crean, ya me desperté. Es fe, y empieza con efe, los nombres de los dos genios que me atendieron. Uno es el doctor Federico Coló y el otro el doctor Fernando Farache. Genios. Y parece que ya me van a dar la merienda. No lo puedo creer. Yo pensé que iba a estar... Los quiero. Gracias por el aguante. Y gracias al Instituto Fleming. Son todos tan buenos, tan amorosos” así cierra el mensaje grabado desde la clínica la actriz.

Marta González y su hija María quien la acompaña en todo momento

Teleshow también conversó con su hija María, quien la acompaña en todo el proceso y aclaró, que “la operación requirió un injerto de músculo de la espalda para limpiar una zona afectada, lo que implicó un procedimiento de gran envergadura. Está con analgésicos entre hoy y el miércoles, los médicos dijeron que puede ir a su casa, pero con los drenajes por diez días y por supuesto seguir con el tratamiento que le indiquen” aseguró.

Marta González explotó contra los servicios de telecomunicación: "Con lo que pago, es una vergüenza"

Así, Marta se enfrentó a una compleja operación que, según describe, le ha cambiado la vida. Si bien la intervención fue un reto médico significativo, Marta habló con admiración sobre el equipo que la asistió y la atención meticulosa que recibió. “A lo mejor hoy me dan el alta, pero me duele un poco” confesó la actriz desde la clínica.

Marta González se enfrentó a una nueva cirugía en su prolongada batalla contra el cáncer, una lucha que comenzó hace 24 años. Ella misma utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que no solo anunció la intervención quirúrgica programada para el lunes 26 de mayo.

Marta González y Malena Guinzburg compartiendo trabajo

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz mostró una mezcla de angustia y determinación al abordar estos temas. En el video, González aparece con lentes oscuros, un gesto que, según explicó, utiliza cuando su rostro refleja el cansancio y el estrés acumulado, además de su mensaje sobre la cirugía, González expresó su indignación por la falta de servicios de conectividad en su hogar, un problema que ha afectado su capacidad para comunicarse y trabajar desde casa.

Esta situación ha sido especialmente frustrante para la actriz, quien ha utilizado las redes sociales como una plataforma para mantenerse en contacto con sus seguidores y compartir actualizaciones sobre su salud.

Marta González y otra de sus aliadas incondicionales, sus mascotas

A lo largo de los años, ha compartido abiertamente su experiencia, convirtiéndose en una voz de aliento para muchas personas que enfrentan situaciones similares. Su disposición para hablar sobre su enfermedad y los obstáculos que ha enfrentado ha sido un ejemplo de resiliencia y fortaleza.

Sus seguidores respondieron con un gran apoyo, enviándole mensajes de aliento y solidaridad. Muchos han elogiado su valentía y han expresado su admiración por su capacidad para enfrentar la adversidad con dignidad y humor.