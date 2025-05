Marta González contó que mañana se someterá a una nueva cirugía

Marta González enfrentará una nueva cirugía que forma parte de su histórica lucha contra el cáncer iniciada hace 24 años (Video: Instagram)

La actriz Marta González reapareció en sus redes sociales con un mensaje de denuncia. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, habló sobre una nueva intervención quirúrgica que deberá afrontar, pero también aprovechó para expresar su malestar por los problemas de conectividad que sufre en su hogar. Con una mezcla de angustia, ironía y determinación, la actriz compartió un importante comunicado.

Sentada frente a la cámara, con lentes oscuros y seria, la artista comenzó su video confesando: “Cuando estoy con anteojos es porque mi cara no da más”. Luego, explicó que deberá someterse nuevamente a una operación de alto impacto físico y emocional. “Me tienen que sacar la mama y una lonja de la espalda para cubrirme la piel que me sacan”, detalló.

La actriz cuestionó los servicios de telecomunicación en su hogar mientras atraviesa un complejo desafío médico

La cirugía, programada para el lunes 26 de mayo, se enmarca en una extensa lucha contra el cáncer que comenzó hace 24 años, y que atravesó diversas etapas, tratamientos y recaídas. “Gracias a los médicos, al Instituto Fleming y a Dios, sigo estando”, afirmó, haciendo referencia al centro especializado en oncología donde fue atendida en múltiples oportunidades.

El Instituto Alexander Fleming, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, es una de las principales instituciones médicas del país en materia de diagnóstico y tratamiento del cáncer. Fundado en 1994, el centro se especializa en oncología clínica, cirugía oncológica, radioterapia, hematología y cuidados paliativos, y es frecuentemente elegido por pacientes que atraviesan cuadros complejos por su equipo multidisciplinario y tecnología de avanzada.

El Instituto Alexander Fleming será nuevamente clave para la operación de la actriz, reconocida por su trayectoria en la televisión

Pese a la gravedad de su situación, la actriz expresó su voluntad de sobreponerse diciendo: “Les voy a dar batalla”. Durante el mismo video, pero durante otro tramo de la grabación, la intérprete dejó momentáneamente el tono de intimidad y confesión para expresar su frustración frente a un problema cotidiano que, según sus propias palabras, afecta su calidad de vida: la falta de servicio de televisión e internet en su hogar.

“Estoy indignada, indignada, porque no tengo televisor en mi casa. Con lo que pago… es una vergüenza que no tenga internet”, dijo, visiblemente molesta. Aunque no mencionó el nombre de la empresa proveedora, aclaró que si la situación no se resolvía pronto, haría el reclamo público: “No voy a decir de quién es. En otra, si no se me arregla...”.

La lucha de Marta González contra el cáncer incluye tratamientos, recaídas y el constante apoyo de especialistas

Durante el descargo, incluso su mascota se sumó a la escena: los ladridos de su perra interrumpieron brevemente la grabación, lo que motivó un comentario irónico de la actriz: “Hasta la perra está indignada”.

En la descripción del video que publicado en su feed de Instagram, Marta González escribió: “¡Indignada! Y encima no hay quien te atienda, solo el ayudante virtual", en alusión al inconveniente de internet que tuvo, al menos, durante las primeras horas de este domingo 25 de mayo, feriado en Argentina.

Marta González, actualmente parte del programa Ochenta / veinte, abordó temas personales en un mensaje emotivo en redes

Actualmente, la actriz es parte del programa de Vorterix llamado Ochenta / veinte, en el que trabaja junto a la influencer Brisa Domínguez y a la humorista Malena Guinzburg. El mismo trata temas principalmente femeninos y aborda diferentes etapas en la vida de una mujer, desde los 23 años de la youtuber hasta los 80 de la propia Marta.

“A los 80 años voy a hacer algo nuevo. Me parece bárbaro”, dijo entusiasmada una de las actrices más queridas del espectáculo argentino, en diálogo con Teleshow a pocos días del estreno del envío. Todo comenzó con un llamado inesperado. “Me llamó Malena (Guinzburg), cosa que yo no tengo ninguna conexión con ella”, recordó Marta. Al principio, la idea de sumarse a un formato de streaming le resultó un desafío, pero no dudó en aceptar.“Lo vi y dije: ‘Voy a hacerlo’”, afirmó luego.