La divertida tarde de Susana Giménez en la naturaleza: juegos con sus perros y paseo en un estanque con peces koi

Susana Giménez compartió su día rodeada de naturaleza con su hermano y sus perros en Punta del Este (Video: Instagram)

Susana Giménez usó su cuenta de Instagram para compartir imágenes que marcaron la tarde que pasó junto a su hermano Patricio en su chacra ubicada en Rincón del Indio, Punta del Este. La diva se mostró totalmente suelta, publicando dos videos entre risas y con una descripción muy simple: “Disfrutando de la naturaleza. Love”, escribió.

Cerca de la piscina del terreno y con el sol en lo alto, Susana se puso al volante de un carrito de golf y Patricio la acompañaba en el asiento de al lado. El trayecto comenzó con entusiasmo, pero los perros de la presentadora comenzaron a correr a la par del vehículo y la situación comenzó a volverse cada vez más escandalosa.

Susana Giménez animó a sus perros mientras paseaba en un carrito de golf, mostrando un lado relajado y divertido en redes sociales

“¡Vamos, vamos, vamos, vamos!”, dijo Susana, enérgica, marcando el inicio del paseo. Uno de los perros, de pelaje marrón y visiblemente más lento que los otros, saltó al carrito para sumarse al recorrido sin tener que correr. “Le gusta ir acá por ‘la pierna’. No, no puede correr tanto”, explicó la actriz a su hermano, mientras el animal ingresaba al vehículo.

Desde su asiento, Patricio comentó con ironía: “Momento psiquiátrico”, mientras los otros perros continuaban corriendo alrededor del carrito, ladrando y moviéndose en círculos. De todas formas, Susana no dejó pasar la oportunidad para animarlos: “Vamos todos a correr. Todos a correr. Todos... Vos no”, dijo con humor, en alusión al perro que ya se había instalado en el carrito.

El corto traslado se vio alterado por los ladridos de Negro, uno de las mascotas de la conductora. Al no dejar de hacerlo, Susana no disimuló su fastidio: “¡Ay, Negro! ¡Por Dios!”, lanzó en un tono que mezcló sorpresa con resignación.

Durante la jornada en la chacra, Susana y Patricio conversaron sobre peces koi mientras enfrentaban las ocurrencias de sus mascotas (Video: Instagram)

Esto no fue todo lo que la diva mostró en sus redes sociales. Junto a este clip, compartió un video más. Las escenas del mismo transcurrieron en un rincón arbolado, junto a un estanque rodeado de césped. En el agua, decenas de peces koi de colores se estaban moviendo cerca de la orilla mientras los hermanos observaban con atención. La charla distendida entre ambos fue cruzada por comentarios sobre los animales y referencias a los nombres de los peces.

“Son cada vez más grandes”, comentó Patricio, mientras su hermana respondió con una sonrisa: “Más grandes cada vez”. En medio de la contemplación, apareció un viejo amigo de ambos... el Negro. El perro de Susana, que había aparecido en el video anterior, irrumpió nuevamente en el cuadro, pero con una conducta que cambió completamente el tono de la escena que estaba transcurriendo.

La interacción entre Susana, su hermano y sus mascotas destacó el tono humorístico de los momentos compartidos en su chacra

“¿Ves el perro ese también?", preguntó Su. “Ay, qué asquerosos que son. Les encanta… ¡Negro!", se interrumpió a sí misma la conductora de Telefe. “Está sordo”, explicó a su hermano, mientras volvió a llamar al can: “¡Negro! ¡Negro!”, exclamó al notar que el animal está oliendo excrementos en el borde del estanque.

Pese a que estaban a varios metros de distancia, la actriz volvió a llamarle la atención al animal: “¡Negro, salí!", gritó, y le explicó a Patricio, a la vez que volvía a retar al animal: “Se comen los soretes... ¡Nooo!”. El hermano intentó suavizar la situación con un comentario: “No, pero no come...”, pero Susana impidió que termine de hablar para ya contestarle, segura: “Sí lo come, lo come. Te juro que lo come”.

La secuencia, registrada en video, refleja la intimidad de los hermanos durante un momento al aire libre. Las expresiones, la interacción con las mascotas y el tono relajado revelaron un lado doméstico de la diva, alejada del escenario habitual. Ambas escenas, que podrían pasar desapercibidas en cualquier otro contexto, cobraron relevancia por el carisma y la espontaneidad de los protagonistas.