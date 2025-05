Por primera vez, Leonel García, de Sin Bandera, llega como solista al país: “La lucha de mi vida ha sido relajarme y poder disfrutar”

El artista mexicano se mantiene atento a la música argentina, destacando la diversidad de géneros

A dos años de su última visita a Argentina, el vínculo de Leonel García con el país sigue más fuerte que nunca. Durante años, en las giras con Sin Bandera, el mexicano construyó una relación que marcó al territorio como uno de los públicos más destacados de su carrera. Sin embargo, lejos de los shows con la banda, esta será la primera vez que se presente como solista. Así las cosas, el cantante busca empezar su propia relación con el Argentina. Decidido a conquistar, sabe que dar el primer paso no es fácil pero, al igual que en una relación, la primera cita marca el rumbo de la historia.

En diálogo con Teleshow, el ganador del Latin Grammy 2024 a “Mejor Álbum Cantautor” con Pausa detalla cómo fue el proceso de su último disco, el cual escribió mientras atravesaba el duelo por la muerte de su madre. Además, ahonda en las lecciones de vida que ella le dejó y en la dificultad de poner “pausa” en su exitosa carrera.

Así, García llega con su gira internacional, “Pausa Tour Trío”, en la que se pressentará en La Trastienda este 24 y 25 de mayo. Veinticinco años pueden parecer una eternidad o un suspiro, según se los mire. Para Leonel, ese cuarto de siglo fue un laboratorio sensible, donde la canción de amor no murió, sino que se transformó. Compositor prolífico, sus canciones cobraron nuevas formas en las voces de íconos como Alejandro Fernández, quien encontró en sus letras el dramatismo justo; o Natalia Lafourcade, que convirtió su lirismo en vuelo poético.

La influencia de su madre en la vida de García se refleja en su búsqueda de disfrutar y relajarse

- Visitaste Argentina varias veces con Sin Bandera, pero es la primera vez como solista...

- Sí, la verdad que sí. Es diferente a otras visitas. La tomo como si fuera un artista nuevo. Lo que representa Argentina, en nuestra carrera para Sin Bandera, es enorme. Está probablemente entre los tres países que más importantes fueron para la carrera de Sin Bandera. Le tengo un cariño muy especial porque tenemos ya muchas visitas, mucho amor con la gente. Acá en México descubrí, cuando terminamos la primera vez el proyecto Sin Bandera, es decir hicimos una pausa, pues que ser solista, era básicamente comenzar otra vez. No se trataba de traer a aquel público y todo va a ser rápido y fácil. Era un nuevo inicio de un nuevo público que iba a empezarse a sumar desde lugares pequeños.

- ¿Cómo imaginás este debut solista?

- Es como presentarse en una primera cita y tratar de enamorar. Es el inicio de una relación y siempre el inicio es muy importante porque empieza a marcar por dónde va a ir la cosa.

La intimidad del recinto elegido para el debut solista de García promete un encuentro cercano con el público

- ¿Cómo pensás conquistar al público argentino?

- Con los años he aprendido que lo más encantador que puedes tener es ser tú. Tu naturalidad. Voy a mostrarles mi cara más real, mi personalidad. Porque antes en Sin Bandera, siempre jugué un rol específico. Tengo una característica dentro de la banda, donde soy como una persona que tiene que estar más callado. Estoy más por atrás. Me gusta ese rol, me gusta dejar que mi compañero sea el que va para adelante, el que se baja con la gente y habla. Es algo que desde el principio así fue y me gusta porque me siento tranquilo, me relajo, me dedico a tocar y a cantar. Pero en el proyecto solo, tú tienes que encargarte de todo, de la comunicación con la gente, del sentido del humor, de lo que dices entre canción y canción, de la presencia que tienes en el escenario. La gente que me ha visto tocando antes con la banda me va escuchar hablar más que nunca porque allá casi no hablo.

- Esta sensación que contás va de la mano con la intimidad del recinto...

- Me parece un muy buen acercamiento. Me gusta este elemento que dices de que la gente está cerca, un lugar que se puede todavía tener intimidad y creo que para mi tipo de música esto viene maravilloso. Un lugar así te permite la cercanía, la intimidad. Es como una cita romántica y me emociona que eso sea nuestro primer encuentro. Me parece que es un lugar idóneo para la primera cita.

- Vas a presentar Pausa, ¿cómo evoluciona a lo largo de las presentaciones?

- Fue un disco muy bonito, fue muy personal, en un momento de mi vida fuerte. La pérdida de mi madre hace un par de años. Estas canciones son auto vivencial en realidad. Mis discos no son tan así. Suele usar mucho historias de otras personas y escuchar conversaciones y me apropie un poco de historias de otras personas. Sí, vamos a cantar algunas canciones de ese disco, definitivamente, pero también trato de abarcar todos los demás desde inclusive el primer disco que hice solo, que es con mi seudónimo todavía de León Polar, que todavía no me llamaba yo como Leonel García. Quiero que la gente escuche canciones que han escuchado en su plataforma de streaming y nunca han podido oír en vivo.

El cantante busca conquistar al público argentino mostrando su lado más auténtico y personal (Sin Bandera)

- ¿En qué aprendiste a poner pausas en tu vida?

- Sigo tratando de aprender a poner pausa, porque donde tienes que poner pausas es en la mente. Tú puedes hacerle como que estás descansando. Pero en realidad si adentro no estás de vacaciones nunca descansas. Ese ha sido mi trabajo, mi esfuerzo, aprender a controlar la máquina de la mente que te manda un montón de ideas todo el tiempo y que a veces no paran. El estrés, el cansancio, el agotamiento mental, la fatiga, vienen muchas veces de esta imposibilidad de detener el flujo de la mente. Y creo que en este disco lo pensé muchísimo. En la pausa, en detenerse a observar lo que tienes, lo que has logrado, lo que te falta, pero desde un lugar amoroso, no desde un lugar de reclamo o de ansiedad.

- ¿Fue algo que quizás te fue transmitiendo tu mamá a lo largo de tu crianza?

- Sí, definitivamente. Mi madre, aunque nunca tuvo demasiadas cosas materiales en la vida en su juventud y matrimonio temprano, para ella siempre pasársela bien era muy importante. Ser feliz. Divertirse, comer bien. Verse bien. Darse tiempo para los placeres. Mi padre es mucho más este pragmático, estoico, aguantando todo con poco. Él era el trabajo. Si, algo viene de mi madre, definitivamente es esta disposición a disfrutar. Yo siempre he sido una persona que se lo toma todo muy personal. Todo me llega mucho, muy intenso. Y entonces la lucha en mi vida ha sido relajarme y poder disfrutar. He entendido que también para la música le viene bien que tú estés relajado.

Leonel García debuta como solista en Argentina, un país clave para su carrera con Sin Bandera

- ¿Estos primeros shows serán un inicio de un camino aquí en Argentina?

- Espero que así sea. Nunca se sabe. Siempre somos cautelosos. No nos gusta dar por hecho nada. Por eso dijimos hagamos un par de primeros shows, y después vemos a dónde podemos volver. Tenemos lugares en la mente preciosos que hay, pero primero hay que ver cómo está la gente, cómo se siente y para dónde nos va a llevar.

- ¿Estás escuchando música argentina? ¿Qué te gusta de lo que está sonando?

- Siempre hay música argentina interesante. Siempre estoy pendiente de lo que están haciendo y más ahora, porque están haciendo muchas cosas de muchos diferentes tipos. Hace un rato estaba oyendo el disco nuevo de Cazzu, porque dije seguramente tendrá canciones interesantes, porque el tipo de disco que está haciendo va a ser peculiar. Pero acabo de aventarme todo el Tiny Desk de Ca7riel y Paco Amoroso. Conociendo Rusia estoy escuchando últimamente, un artista que me gusta mucho.

- ¿Y en cuánto a la música urbana?

- Siempre estoy pendiente de Duki, de Trueno. Todo lo que está pasando en el movimiento, también de del rap y del hip hop y del trap. Las sesiones de Bizarrap las estamos oyendo en todas partes, todos de donde están saliendo cosas también muy interesantes y me gusta que esté tan dinámico, tanto del lado de los cantantes como de Nicki Nicole, María Becerra. Me gusta del artista argentino, que no se está encasillando en un solo género, sino que está diciendo: “Puedo hacer reggaetón, pero también puedo hacer trap, hip hop, cumbia y todo funciona”. Y esa idea me gusta porque es una idea muy saludable de la música que creo que tenemos que aprender en toda Latinoamérica, que no es un género el que nos va a hacer conocidos, sino la calidad de la música que hagamos y la diversidad de la música que hagamos.