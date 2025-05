Lissa Vera se refirió al tenso clima que vivió con una compañera en la última presentación de Bandana: “La quería matar”

Lissa Vera confesó tensiones con Lourdes Fernández durante la avant premiere de Lilo & Stitch en un evento que marcó el reencuentro de Bandana (Video: Puro Show, Eltrece)

En la avant premiere del live action de Lilo & Stitch, el reencuentro de Bandana generó expectativa y emoción entre los fanáticos. Sin embargo, lejos de ser un momento de armonía total, el evento dejó al descubierto ciertas tensiones entre las integrantes del grupo. En particular, Lissa Vera reveló un cruce con Lourdes Fernández (Lowrdez), que puso en evidencia el distanciamiento entre ambas.

Aunque sobre el escenario se mostraron unidas, los gestos, movimientos y actitudes captados durante la presentación llamaron la atención. Más tarde, Vera decidió hablar del tema y aportar contexto en entrevistas brindadas a Puro Show, el ciclo de espectáculos de Eltrece, donde abordó tanto los desencuentros en escena como situaciones previas que marcan una relación tirante con su ex compañera.

La presentación se desarrolló como parte del estreno de la nueva película de Lilo & Stitch, la cual convocó a Lissa Vera, Lowrdez, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi para interpretar “Muero de amor por ti”, la canción principal del nuevo filme. El regreso de Bandana fue celebrado por el público con entusiasmo. A pesar de la ovación, Lissa reconoció que el clima entre bastidores no fue el mejor.

Lissa Vera afirmó que problemas de organización y desfases escénicos dejaron en evidencia los conflictos internos del grupo

“En un momento la miré medio torcido porque perdió el micrófono”, relató. Según explicó, minutos antes de subir al escenario, una niña del público se acercó a Lowrdez para tomarse una foto, y en medio de esa interacción, ella le entregó el micrófono. “La quería matar porque se distrajo y le dio el micrófono a la nena”, contó. Para ella, eso representó una falta de concentración en un momento profesional importante.

Los inconvenientes continuaron durante la puesta en escena. Lissa explicó que, de acuerdo a lo pactado con la producción, las dos integrantes que vestían de negro con sacos intervenidos —ella y Lowrdez— debían ubicarse en extremos opuestos del escenario, mientras que Da Cunha y Gastaldi ocuparían el centro.

Sin embargo, la aparición de Lowrdez no respetó ese orden. “Cuando salimos, ella se puso justo delante mío. Cuando se dio cuenta, cantó ahí nomás y después se pasó para el otro lado”, detalló Vera. La situación generó confusiones en la coreografía y fue uno de los momentos que más expuso las tensiones en el grupo.

La relación entre las integrantes de Bandana sigue siendo frágil tras años de polémicas y reencuentros intermitentes

Más allá del malestar, Lissa procuró explicar su postura con cierto margen de contención. “Ustedes hicieron toda una conclusión”, dijo entre risas en la entrevista, intentando suavizar el impacto mediático de sus palabras. Aunque admitió que “quedó raro” el momento en escena, insistió en que fue Lowrdez quien alteró la disposición prevista. “Cuando se dio cuenta de que yo estaba atrás, se pasó para el otro lado”, reiteró.

En paralelo a estos hechos, surgió otra situación que también generó incomodidad: la reconciliación de Lowrdez con Leandro García Gómez, su expareja, a quien había denunciado por presunta violencia de género. Aunque Lissa optó por no profundizar, dejó en claro que la noticia sorprendió incluso dentro del círculo cercano.

“Nosotras hemos charlado y está todo bien. Uno puede estar con una persona, estés de acuerdo con lo que hace o no. Somos todos grandes. El afecto también está en saber contener a la distancia y darle un espacio a la persona que lo necesita”, explicó Vera. A pesar de su cautela, reconoció que el entorno sintió el impacto. “Queda raro para todas las personas que la rodean. No solamente para mí”, sostuvo.

Sobre el posible impacto en el grupo, fue contundente: “Lo hablamos todas. Eso prefiero que lo diga ella, porque es la protagonista. Después hay cosas que yo ignoro”.

Bandana volvió a reunirse en un evento, pero los problemas internos opacaron el entusiasmo por su actuación

El retorno de Bandana, si bien despertó nostalgia y entusiasmo, dejó señales claras de que el vínculo entre sus integrantes está lejos de ser armónico. Lissa, en particular, fue la única en pronunciarse públicamente sobre los conflictos, aportando detalles que permiten comprender el contexto de incomodidad que se percibió durante el show.

Aun así, no descartó la posibilidad de trabajar con sus compañeras. Sobre Lowrdez, expresó: “La vi bien. Entera, enfocada, contenta, con ganas de trabajar. Me puso contenta verla, hacía mucho que no nos veíamos”.

Bandana, surgida en 2001 del reality Popstars, fue un fenómeno masivo en la música pop argentina. Su disolución en 2004 dio paso a proyectos individuales y varios reencuentros intermitentes en años posteriores.