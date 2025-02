Lissa de Bandana contó que se quiere dedicar a la política y ya tuvo propuestas: “No están haciendo su trabajo”

Lissa de Bandana contó que se quiere dedicar a la política y ya tuvo propuestas de un partido

Lissa Vera, miembro fundamental de Bandana, está alejada de la música. Desde hace un tiempo dedica parte de su vida a ayudar, junto a su hermano, en zonas vulnerables de Virrey del Pino en La Matanza. “En este momento estoy repartiendo sandwiches y camperas en la calle porque hace frío y encima está lloviendo. Más allá de que los quiero mucho, no tiene mucho sentido lo que estoy haciendo ahora”, contó el año pasado la exparticipante de Cantando 2020 y El Hotel de los Famosos en diálogo con Teleshow.

Así las cosas, en las últimas horas reveló que fue convocada por un partido político para involucrarse de otra manera en la cuestión social. “No estoy haciendo nada nuevo dentro de la música. De hecho, mi energía está en otro lado: yo estoy haciendo eso, llevando comida a la gente de la calle, tratando de visibilizar lo que pasa en los hospitales de La Matanza. Estoy haciendo política”, dijo este martes en diálogo con Puro Show (El Trece).

“¿Te gustaría tener un cargo político?”, le preguntó uno de los panelistas del ciclo. “Honestamente, los que están, no están haciendo su trabajo. Así que me cansé de mirarlo por la tele y de padecerlo”, dijo la cantante. Y luego reveló que recibió una convocatoria de parte de un importante espacio político. “Hace unos días se comunicaron conmigo del PRO. Me tengo que juntar con ellos, pero sí hubo un llamado. Y bueno, vamos a ver, porque en definitiva lo que se necesita es que se haga algo. Los vecinos la pasamos mal”, caracterizó Lissa.

“Es que sí, la gente quiere caras nuevas. No sé si soy la indicada, pero yo estoy mostrando lo que sucede. No es que yo bajo de una nave espacial. Tenemos que conversarlo”, cerró la cantante acerca del tema.

“Esto es una cosa mía y estoy demasiado compenetrada con ayudar a la gente que realmente lo necesita”, se sinceró Lissa, quien junto a Lowrdez se siguen presentando en forma de dúo con el nombre de Bandana con el que se hicieron famosas. “Por ahí ir al programa sería medio caretear algo que en este momento no me está saliendo natural. No quiero que se malinterprete, pero mi cabeza está en otro lado”, había dicho Vera sobre sus razones para decirle “no” al evento que organizó el año pasado el canal de streaming Olga al producir el Bandana Day.

A fines de julio del año pasado la cantante conversó con Teleshow sobre cómo decidió pasar a la acción frente a la gran cantidad de personas durmiendo a la intemperie con las que se encontraba. “No podía quedarme de brazos cruzados”, afirmó sobre la labor que realiza junto a su hermano y la que también colaboran muchas personas desde su lugar.

“Yo ayudo dentro de mis posibilidades. Solo somos mi hermano y yo más la gente que colabora desde las redes sociales,” explicó. “Muchas veces es importante reforzar la idea de que las pequeñas acciones en conjunto crean una gran ayuda. Recibimos una mano de los vecinos, de gente que se comunica conmigo y nos dona alimentos o dinero con el que compramos cosas como una canasta navideña muy básica para que tengan para brindar y un pan dulce. Veíamos que la situación era bastante complicada y había gente que no tenía dinero,” pormenorizó, en aquel momento.

“Nosotros con mi hermano salimos todas las noches y lo que intentamos es variar un poco la dieta, porque hay una iglesia que está cerca que también reparten viandas, pero generalmente comida caliente como guiso de arroz, polenta, fideos. Eso también lo vamos viendo, porque por ahí cuando nos encontramos con algunas personas en la calle nos cuentan que ya comieron”, detalló la artista, quien también colabora con un jardín de infantes y una escuela.