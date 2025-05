Jimena Barón abrió su corazón y reflexionó sobre la maternidad a un mes de ser mamá: “Somos alucinantes, heroicas”

Jimena se encuentra cruzando su último mes de embarazo (Foto: Instagram)

Jimena Barón, se encuentra transitando la recta final de su segundo embarazo y decidió abrir la sección de preguntas en sus redes sociales para reflexionar sobre la maternidad. En ese marco, muchas de las preguntas de sus fans estuvieron relacionadas con sus ganas de volver a tener un hijo después de muchos años, sus pensamientos sobre esta etapa y su relación con Matías Pallerio.

La artista, quien ya es madre de Morrison, conocido cariñosamente como Momo, compartió detalles sobre su experiencia con el aumento de peso durante el embarazo. “Con Momo subí 12 kilos. Con este embarazo no me pesaron, pero debe ser muy parecido porque uso la misma ropa”, explicó la cantante. Además, subrayó que su enfoque principal es mantener una buena nutrición, especialmente durante el embarazo, y que el aumento de peso no es una preocupación para ella. “El cuerpo necesita juntar grasa para hacer la leche para el bebé”, añadió, recordando cómo la lactancia le ayudó a perder peso en el pasado.

En cuanto a la posibilidad de tener otro hijo, reveló que siempre tuvo la esperanza de ampliar su familia. “Habiendo guardado la ropa de Momo, las mantas, cuna y mi ropa de embarazada (como este vestido) yo creo que me tenía mucha fe”, comentó con humor. Esta declaración refleja su deseo de volver a experimentar la maternidad y su preparación para ello.

Las reflexiones de Jimena a semanas de ser mamá por segunda vez

La convivencia con su pareja, a quien se refiere como Q, también ha sido un tema de interés para sus seguidores. La actriz describió su relación como un “plot twist” inesperado en su vida, destacando la sorpresa y felicidad que le ha traído. “Jamás imaginé nada con Q. Es el mejor plot twist que me ha dado la vida”, expresó, subrayando la importancia de su relación en su vida actual.

Barón también abordó la sensibilidad emocional que puede acompañar al embarazo. Aunque reconoce que hay momentos de sensibilidad, su perspectiva general es positiva y empoderadora. “Gestar, dar a luz y que nuestro cuerpo le haga el morfi al pibe me hace creer fehacientemente que somos alucinantes, heroicas, magníficas y poderosísimas”, afirmó, celebrando la fortaleza de las mujeres durante el proceso de maternidad.

Para aquellos que sienten temor ante la idea de la maternidad, Barón ofreció un consejo sincero: “Para mí ser mamá fue dejar que otra persona sea la más importante de mi vida, para siempre, para bien y mal. Todo está atravesado por este otro que es mucho más amado y relevante que vos. Si bien podés sostener una vida aventurera y no dejar de ser vos y hacer cosas que te gustan, tu vida, antes que tuya, es de tus hijos.

“A los muy enamorados de ser el centro y de ser dueños de sus tiempos, no se los recomiendo, los hijos lógicamente destartalan eso y está bien. A los que sienten que ya vivieron muchas vidas en una y les gustaría que el disfrute sea hacer feliz siempre antes a otra persona, sí”, explicó, enfatizando que la maternidad implica un cambio profundo en las prioridades personales. Aconsejó a quienes valoran su independencia y tiempo personal que consideren cuidadosamente la decisión de tener hijos.

En cuanto a la educación de su hijo, Barón compartió una anécdota sobre cómo manejó una situación difícil sin recurrir a la violencia física. “Jamás le levanté la mano. Una vez que estaba portándose pésimo, lo dejé sentado arriba de un contenedor de basura y me hice la que me fui (doblé la esquina y lo espié) pero como le importó un carajo tuve que volver a agarrarlo y llevarlo así ‘levitando’ por la calle. Por suerte había un paparazzi que capturó el momento“, relató, mostrando su enfoque creativo y no violento para disciplinar a su hijo. Esta historia fue capturada por un paparazzi, lo que añade un toque de humor a la situación.

Finalmente, Barón reflexionó sobre la importancia de la terapia y el trabajo personal en la construcción de relaciones familiares saludables. “No chicas, mi psicóloga me escucha hace 5 años. Aflójenle a las manifestaciones y vayan a terapia. Es un re laburo alinear los patos para armar una familia, sobre todo después de vínculos rancios. Al margen, pretender éxito en cualquier vínculo largo e intenso requiere de mucho laburo personal”, aconsejó, subrayando que el éxito en las relaciones requiere esfuerzo y autoconocimiento. Esta perspectiva resalta su compromiso con el crecimiento personal y la estabilidad emocional en su vida familiar.

A través de estas reflexiones, Jimena Barón ofrece una visión honesta y personal de su experiencia como madre, compartiendo tanto los desafíos como las alegrías de esta etapa de su vida. Su enfoque abierto y sincero resuena con muchas personas que enfrentan situaciones similares, proporcionando una fuente de inspiración y apoyo.