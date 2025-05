Eva Bargiela habló de los dichos de su expareja Facundo Moyano sobre su embarazo: “A veces se habla desde el rencor”

Eva Bargiela habló de su embarazo (Video: El Trece)

Eva Bargiela está atravesando su primer embarazo, fruto de su relación con Gianluca Simeone. Así lo anunciaron semanas atrás desde la ciudad de Madrid. De regreso en Argentina habló por primera vez acerca de este presente que está atravesando, marcado por la felicidad plena de su primer hijo y por la herida todavía abierta por la muerte de su mamá.

En un móvil con Puro Show (El Trece) habló de todo lo relacionado con su embarazo. “Estoy súper bien. La verdad que muy contenta con este presente, yo siempre me imaginé siendo mamá, formando una familia y siento que encontré una persona buena con quién hacerlo. Así que nada, súper contenta”, comenzó diciendo la modelo sobre lo que está viviendo hoy en día.

El cronista quiso saber dónde iba a nacer el pequeño, ya que Simeone está radicado en España debido a su carrera como futbolista. “Todo en Argentina, va a ser un baby argentino”, aseguró sin dudar. En esa misma línea le consultó por los posibles nombres para el varón que están esperando y sin bien no lo contó dio algunas pistas: “Hay una prelista. Me parece que va a ser un solo nombre y simple, no va a ser exótico”.

“Es el primer nieto de todos, así que va a ser malcriado, no hay otra”, dijo acerca de cómo la familia va a tratar al niño por nacer. En octubre del año pasado, Bargiela sufrió la muerte de su mamá, por lo que la felicidad de su primer hijo llega en un momento de duelo, sin embargo, decidió no cargar al pequeño con ningún tipo de presión al respecto.

“Trato de no ponerle tampoco esa carga al bebé. No viene y no le quiero poner la carga de que él viene a sanar nada, simplemente la vida se dio así y la vida a veces es loca, es rara y pasan estas cosas. Me hubiese encantado que esté mi mamá y poder compartirlo con ella“, arrancó diciendo sobre el tema. Y agregó: ”Justo el último tiempo mi mamá había dicho ´Ay, que quería ser abuela, que no sé qué´.Y bueno, nada, la vida se dio así, lamentablemente. O sea, no se dio de otra forma. Pero bueno, no, no puedo hacer nada para cambiarlo tampoco. Entonces me queda simplemente vivir lo que toca“.

Eva Bargiela contó cómo vive su embarazo tras la muerte de su mamá

Esta nueva relación con el futbolista se da luego del divorcio con Facundo Moyano, quien opinó en un móvil sobre el presente de su expareja. Sobre esto la influencer no quiso decir mucho, pero le restó importancia a las palabras de su ex: “Creo que a veces uno habla, no sé qué dijo, pero me llegaron comentarios, pero no vi el video. A veces uno habla desde el enojo, desde el rencor o esas cosas y dice cosas que no piensa”.

Sobre cómo transita su embarazo sin la presencia de su mamá habló en profundidad en Bondi Live, el canal de streaming de Ángel de Brito, y estuvo al borde de las lágrimas. “La verdad es que para mí al principio fue un poco fuerte, es algo que siempre te imaginás compartiendo con tu mamá y pensás cómo hubiera reaccionado, qué hubiese hecho. Entonces para mí es un poco sensible”, dijo con la voz entrecortada por la emoción.

“Me pasaba que al principio, el duelo dura un tiempo, entonces no puedo terminar de estar triste por lo de mi mamá, porque tengo algo que me da alegría, pero tampoco puedo terminar de estar feliz porque tengo algo que me da tristeza. Entonces era como que estaba en modo avión, no estaba ni feliz ni triste: estaba paralizada”, detalló sobre sus sensaciones durante las primeras semanas de su embarazo. “Aprendí a convivir con eso, tengo momentos dónde si estoy triste y acepto que estoy triste, lloro y tengo momento donde estoy contenta“.