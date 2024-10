“Yo no sé cómo se hace sin vos, mandame fuerza”: así se despidió Eva Bargiela de su mamá

Eva Bargiela, Viviana su madre y su papá

Eva Bargiela despidió a su mamá con unas palabras que marcan el dolor que siente ante la pérdida de su madre , en su cuenta de Instagram con varias fotografías publicadas escritas un párrafo para decirle adiós.

”Nunca creí estar escribiendo esto. El dolor es tan profundo que no existen las palabras para describirlo. El 7 de octubre fue el día más terrible de mi vida. No digo el más triste, porque cada día que va pasando es un poco más triste que el anterior. Cada día que va pasando duele un poquito más. Cada día que va pasando lo que parecía una pesadilla se empieza a volver realidad”.

Eva Bargiela despide a su mamá. Una foto d recuerdo de los viajes que hicieron juntas en familia

Eva en otro de los párrafos expresa: “Probablemente mi vida nunca vuelva a ser igual. Porque se fue la persona que le ponía alegría y amor a todo. La que dejaba de lado cualquier cosa con tal de vernos felices. La que estaba en cada detalle, en cada momento, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero no solo para nosotros, sino también para sus amigos, compañeros de trabajo, pacientes e incluso desconocidos. Cualquier persona que necesitara una mano, ella estaba ahí, dispuesta a darle las dos”.

Eva Bargiela despide a su mamá con una serie de fotos y con palabras de dolor

Bargiela pudo escribir parte de todo lo que era su mamá para la familia y los amigos: “La persona más noble que existió en esta tierra, la del amor incondicional. La que me enseñó a luchar por mis derechos y defender y respetar los de los demás. La que me enseñó a ser solidaria y pensar siempre en el otro. La que me enseñó a ser fiel a mis principios. La que me enseñó a nunca bajar los brazos más allá de las adversidades. La que junto a papá me enseñaron el valor de la familia, del amor y la lealtad. Todavía no puedo creer que esto haya pasado. Que esto sea verdad. Pero prometo dar lo mejor de mí para poder estar bien y honrar a lo que dedicaste tu vida: hacernos felices a papá, Mavi, Lupe ya mí. Te voy a extrañar infinito Vivianita . Por favor guíame desde donde estés. Mándame fuerza que no va a ser fácil. Te voy a necesitar todos los días a cada minuto. Prometo hacer todo para que estés orgullosa de mí. Todos dicen que la vida sigue, pero yo no sé cómo se hace sin vos”, concluyó

Eva Bargiela y su mamá Viviana de vacaciones

Gianluca Simeone, la pareja de Bargiela, fue el primero que hizo un comentario después de leer las palabras de su novia: “Siempre estará con ustedes y con tu papá en alguna parte de este mundo, siempre con vos mi amor. Te amo”.

Gianluca Simeone es hoy el apoyo incondicional de Eva ante la muerte de su madre

Guadalupe Bargiela , una de las hermana de la modelo, compartió también un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a su madre. A través de su cuenta de Instagram , Guadalupe expresó su dolor y gratitud hacia su madre, recordándola como una persona que siempre estuvo a su lado en momentos difíciles y que luchó por la igualdad y contra el capacitismo. Este homenaje público, acompañado de fotografías familiares, conmovió a muchos usuarios y se volvió viral durante el fin de semana.

La noticia del fallecimiento de la madre de Eva Bargiela ha sido un golpe duro para la familia. Guadalupe fue la primera de tres hermanas que ha optado por expresar su sentimiento públicamente. No se han revelado detalles sobre la causa de la muerte ni las circunstancias que la rodearon.

Guadalupe Bargiela hermana de Eva junto a su madre

En su mensaje, Guadalupe Bargiela destacó el impacto positivo que su madre tuvo en su vida y en la de quienes la rodeaban. “Hoy el mundo es un poquito más injusto”, escribió, recordando cómo su madre la apoyaba en discusiones y preocupaciones, y cómo siempre se encontraba consuelo en su hogar materno. También mencionó el activismo de su madre, quien abogaba por la igualdad y luchaba contra el capacitismo. El posteo de Guadalupe recibió numerosos mensajes de apoyo y solidaridad de sus seguidores, quienes le enviaron palabras de aliento y abrazos virtuales. El mensaje de Guadalupe también incluyó una reflexión sobre el legado de su madre, a quien describió como una persona generosa y amorosa. “Gracias mami, algún día quiero ser como vos”, conclusiones en su emotiva despedida, resaltando el deseo de seguir los pasos de su madre.