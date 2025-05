Aseguran que Wanda Nara compró una fabulosa casa en un exclusivísimo barrio privado

La nueva casa de Wanda Nara vaulada en 3,5 millones de dólares (Video: América TV)

Wanda Nara, siempre en el centro de la atención por sus audaces decisiones, parece estar a punto de dar un significativo paso en su vida personal: mudarse a una lujosa mansión ubicada en el exclusivo barrio Yacht Club Nordelta. Según lo relató la panelista Paula Varela en el programa Intrusos de América, la empresaria ya concretó la compra de esta espectacular propiedad hace aproximadamente un mes.

Aunque Wanda aún no se mudó debido a que la casa continúa en proceso de obras, se trata de una estructura moderna e imponente, diseñada por arquitectos de primer nivel y que actualmente está en las etapas finales de terminación. Lo curioso del caso, reveló Varela, es que esta propiedad no estaba oficialmente en venta. Sin embargo, la colaboración inesperada con otra figura mediática, Jesica Cirio, fue clave para que Wanda encontrara esta casa de ensueño. Este dato resulta relevante, considerando que ambas tuvieron tensiones en el pasado, aunque ahora mantienen una buena relación.

La nueva mansión de Wanda Nara, ubicada en uno de los vecindarios más lujosos de Nordelta, se destaca por contar con más de cinco habitaciones, un vestidor de grandes dimensiones y acabados de alta gama, convirtiéndose así en una de las propiedades más codiciadas del área. Se especula que su valor ronda los 3,5 millones de dólares, cifra que subraya la envergadura de esta adquisición inmobiliaria.

Mientras este cambio se materializa, la empresaria conserva una conexión significativa con otras propiedades relevantes en su vida. En el edificio Château Libertador, posee cinco departamentos, algunos de ellos compartidos con Mauro Icardi, donde disfrutó de vistas espectaculares de la ciudad, además de ser escenario de incidentes públicos con su expareja.

La emblemática casa de Santa Bárbara, donde compartió años con Maxi López, y que le quedó como pago de la cuota alimentaria, también forma parte de su patrimonio. Esta propiedad permanece bajo consideración, ya que Wanda evalúa si venderla o alquilarla, dado que hasta ahora no quiso desprenderse completamente de un lugar cargado de significado personal.

"Un día importante para mí", el enigmático mensaje de Nara en sus redes sociales

Minutos antes de que hablaran del tema en el ciclo de espectáculos de América TV subió una fotografía en sus historias de Instagram que confirmaría lo dicho por Varela. Vestida de manera casual y a la moda, Wanda posó frente a un espejo en una habitación decorada con elegancia, reflejando un estilo sofisticado que se volvió característico en sus redes sociales. Destacó llevando un top corto verde, jeans de tiro alto y una chaqueta negra, además de unos lentes oscuros que completaron su look.

El detalle de su bolso de Chanel añadió un toque de lujo al atuendo. En el pie de foto, Wanda escribió “día importante para mí” acompañado de un emoji de una casa. Horas más tarde vino una segunda storie.

La imagen muestra una mesa con varios objetos cuidadosamente dispuestos: una taza de café, un vaso de agua, unas gafas de sol de Balenciaga, y un elegante monedero de Chanel, todos ítems que resueltas lujo y estilo exclusivos.

Acompañando la imagen, Wanda escribió “6 Millones de Motivos para Festejar” junto a un emoji de brindis, sugiriendo un logro significativo y agregó: “Un sueño más #36″. Esto hace referencia a un posteo que hizo meses atrás contando la cantidad de propiedades que tiene en total en distintos puntos del mundo.

"Un sueño más", Wanda logró adquirir una nueva propiedad (Foto: Instagram)

“¿Te da bronca tener que hacerte cargo de todo? ¿Cómo haces para no morir de impotencia?“, fue una de las consultas que le hicieron tiempo atrás. Y Wanda demostró que no iba a tener filtros: ”Siempre me hice cargo de todo. Y me ocupo de mis más de 30 propiedades, 5 hijos, 10 mascotas, 15 autos, puedo con eso y con todo lo que me seguiré comprando y teniendo SOLA". Con las mayúsculas, buscaba reforzar su independencia. Con las cifras, destacar una opulencia que, sabe, es algo que sus fans no le cuestionan sino que celebran.

En esa misma ocasión, habló de este nuevo hogar. “Estoy construyendo la casa de MIS SUEÑOS(sic) en otro lugar y es a estrenar”, agregó. Según lo que planifica, va a tener lugar de sobra para albergar tanto a sus afectos como sus bienes materiales. “Donde pueda tener mi barco, mis motos de agua y mis carteritas. Cada uno de mis hijos, su habitación, y todo lo que sueño y nunca vi en ninguna”.