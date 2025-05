La emoción de Gabriel Rolón al conocer a Fito Páez: “Gracias por todo”

Gabriel Rolón cumplió su sueño de conocer a Fito Páez (Video: Urbana Play)

Fito Páez tuvo un momento memorable en su visita al programa Perros de la Calle de Urbana Play, donde después de hablar sobre su nuevo disco, se encontró con el famoso psicólogo y fanático, Gabriel Rolón. Este encuentro inesperado fue presentado por Andy Kusnetzoff, conductor del programa, quien no solo coordinó la reunión, sino que también destacó la profunda admiración que muchos, incluido Rolón, sienten por el influyente músico argentino.

Durante este intercambio, Andy Kusnetzoff tomó un momento para presentar formalmente a Rolón a Fito, diciendo: “Para, te voy a presentar, te voy a presentar al licenciado Rolón. Licenciado Rolón.” Fito Páez respondió con cordialidad y sorpresa: “¿Que hacés? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?” A lo que Rolón, visiblemente emocionado, replicó: “Muy bien. Cumpliendo uno de mis sueños.” Andy reforzó la importancia de este encuentro compartiendo: “De verdad, me lo dijo desde el primer día,” mientras Fito expresó: “Que amable, muchas gracias,” y Rolón agradeció diciendo: “No. Te felicito y gracias por todo,” a lo que Fito humildemente señaló: “Por favor, todavía no hicimos nada.”

Una vez el cantante se sentó en la mesa, Rolón compartió su historia personal con el músico. Andy explicó cómo Fito ha acompañado a muchas personas a lo largo de los años: “Acompañaste a mucha gente. Mucha gente hizo el amor escuchándote de fondo. Eso es gracias a tus canciones”.

Si bien millones de personas son fanáticos del músico, Rolón tuvo la oportunidad de tenerlo enfrente y compartió su motivación para estar presente: “Te juro. Y cuando empezamos a trabajar le dije Lo único que te voy a pedir es yo quiero conocer a una persona. Si alguna vez va Fito Páez, por favor. No importa. Día, hora. Avísame porque me acabo de levantar dos pacientes para quedarme un rato más”.

Rolón también relató un episodio pasado de una oportunidad perdida de conocer a Astor Piazzolla, para mostrar lo significativo que era para él este momento: “Era Daniel Piazzolla. Venía su papá y yo no me quedé a conocer a Astor.” Más tarde, recordó otro momento con Nacho Iraola que implicaba un encuentro con Fito: “estaban sacando un libro tuyo y habíamos tenido una jornada larga. Almuerzo, café y me dice ´Tengo que pasar por lo de Fito a llevarle no sé qué, acompáñame, por ahi se copa y nos toca algo en el piano´“. Sin embargo, le sucedió lo mismo que con Piazzola, puso trabas y se perdió la oportunidad de conocer a su ídolo “Y a mí me agarró. Digo, no puedo, no, ¿cómo voy a ir yo?”

La historia de Gabriel Rolón con Fito Páez

Al final, Rolón reflexionó sobre el impacto de los artistas como Fito, diciendo: “Hay gente que admiro yo, hay gente que creo que le cambia la vida a la gente. En serio, digo, hay gente que creo que pisa el territorio del arte para quedar en la historia. Algunos lo pisan, pasan un rato, pueden tener más fama, menos fama, los menos, pero hay otros que vos sabes que pisan, marcan historia y que quedan porque marcan un sendero para los que vienen atrás”.

Pero lejos de dejar los halagos, allí agregó: “Hay acordes que no volverán a ser los mismos, modulaciones, giros expresivos que tiene la música, que vos lo escuchás y ya. Y ya decís che, esto suena Spinetta, esto suena Fito, esto suena. Hay gente que marca y a mí esa gente me conmueve mucho porque yo he sido un músico frustrado, lo sabes. Yo hubiera querido ser músico a pesar de que estudié toda mi vida música”.

La respuesta del cantante no tardó en llegar, pero lo llevó a su experiencia personal con Charly García: “Lo que pasa es que al haber entrado en un círculo de colegas primero y después de amistad o familiaridad con algunos, todo eso se disipa rápido, sino te expulsa la propia situación”.

Este conmovedor intercambio capturó no solo el respeto mutuo entre los dos, sino también el profundo impacto cultural de Fito Páez en sus seguidores, quienes ven en él a un referente del arte musical que trasciende generaciones.