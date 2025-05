Lola Latorre habló del explosivo audio de su madre Yanina que se viralizó en las redes: “Me dejó mal parada”

Luego de vitalizarse el audio de Yanina Latorre enojada porque su hija desaprobó un parcial, su hija Lola contextualizó la situación (Video: Rumis - La Casa Streaming)

Este fin de semana se filtró y se viralizó un audio de Yanina Latorre, donde se la escucha furiosa con su hija Lola. En el mensaje, la panelista de televisión le recrimina con dureza que no esté concentrada en sus estudios y que haya desaprobado un parcial de la carrera de abogacía. El tono del reto sorprendió en redes y desató un aluvión de comentarios, tanto por lo que se decía como por la forma. Pero detrás del escándalo había algo más: no era real y la propia joven decidió explicarlo ante las cámaras.

La encargada de aclararlo fue la propia Lola, visiblemente molesta pero dispuesta a ponerle fin al show mediático. “Este audio claramente es un chiste. Una joda”, explicó en el ciclo Rumis (La Casa Streaming). “Hace dos semanas fui a un programa en streaming donde me hacían sacar papelitos con frases. Tenía que armar un audio para que mi mamá se lo creyera. Todo en modo joda”, detalló.

Pero lo que nació como un juego terminó convertido en un escándalo viral. La joven lo explicó con claridad: “Era la revancha. Se pensó bien, pero se ejecutó mal porque le viralizaron el audio a mi vieja sin ningún tipo de contexto”. Lo que más le molestó no fue el contenido en sí, sino que la respuesta de su madre comenzó a circular sola, sin que nadie supiera que formaba parte de una puesta en escena. “Una persona le empezó a escribir a distintas cuentas virales y subió el posteo. A partir de eso, todo el mundo me empezó a escribir... Incluso me levanté con un mensaje de la psicóloga: ‘Che, ¿está todo bien? Vi el audio que te mandó tu mamá’”, sotuvo.

La hija de Yanina fue tajante: “Escuchás ese audio sin ningún tipo de contexto y parece que mi mamá es una hija de pu... que no me deja desaprobar un parcial, pero claramente era un chiste”. Según detalló, todo fue grabado para de La Venganza, conducido por Max Orlandi, donde la consigna era justamente provocar un audio delirante para obtener una reacción genuina. “Está el audio del otro lado, donde yo le cuento a mi mamá y le hago como esta joda”, afirmó.

Sin embargo, alguien filtró el audio de Yanina sin mostrar el video completo. Y eso su hija no lo pasó por alto: “Una persona, de muy mala leche, filtró este audio sin ningún tipo de contexto para hacerse viral a costa de algo negativo mío que estuvo re cho... Así que estuve el fin de semana un poco enojada, más que angustiada”.

Lo que más la indignó fue que la entrevista entera todavía no había salido, y durante dos días completos, el único material que circulaba era el audio de su mamá. “Esta parte que viralizó fue lo que más se vio en el video, y el TikTok tiene un montón de reproducciones. Me dejó mal parada a mi vieja y a mí”.

La influencer, de 24 años, estudia abogacía en una reconocida universidad privada y está en los tramos finales de la carrera. En el video original que tomó lugar en un ciclo de podcast en Youtube, se la ve improvisando un mensaje de voz dramático, exagerado, actuado para impactar. Frente a cámara, y mientras el conductor le mostraba tarjetas con frases disparatadas, Lola simuló una crisis emocional tras desaprobar un parcial. En su relato fingido dijo: “Estoy en el cordón de Di Tella, muy desesperada. Me quiero tirar una piedra en la cabeza. Me siento la peor mier… Además de todo, estoy venida y tengo un flujo vaginal...”.

Del otro lado, sin saber que se trataba de un acting, Yanina reaccionó con furia. En su respuesta de voz, lanzó críticas sin filtro: “Lolita, ahórrame la foto. Todos carriles distintos. Mezclaste todo, hija. ¿Qué tiene que ver el flujo vaginal con que no te recibís, con que estás en un cordón y con que odiás a Di Tella?”.

La bronca fue en aumento. “Te fue mal porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida. Y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés? ¡Te va a ganar Cinthia Fernández!”, gritó Yanina en el audio que terminó en todos los portales.

La panelista de LAM (América) también se quejó del desorden en su casa: “Estudiá, trabajá, viajá, andá a casa, ordená tu cuarto, que estoy podrida de ver ropa por todo el living. No entiendo este drama telúrico que me acabás de hacer”. El mensaje cerró con una advertencia filosa: “Hoy te aconsejaría que no vayas a casa, porque no te permito que desapruebes un parcial. Y explícame qué no me quedó claro lo del flujo vaginal. ¿A vos te parece que es audio para mandar a tu madre?”.